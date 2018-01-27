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    Симеоне подтвердил, что Гайтан, которым интересуется «Зенит», может покинуть команду в январе

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что полузащитник Николас Гайтан действительно может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

    Сегодня СМИ сообщили, что в услугах аргентинца заинтересован «Зенит» и хочет арендовать его с правом выкупа.

    «У Аугусто Фернандеса есть перспектива, и это неплохо. Я буду счастлив за него, потому что он всегда отдавал команде все силы. Когда футболист отдает свою жизнь за нас, я буду первым, кто распахнет дверь, если он захочет уйти.

    Гайтан ожидает дальнейшего развития событий. После январского окна, если он останется с нами, он будет другим игроком. Если же он уйдет, клуб справится с ситуацией», – сказал Симеоне.

    «Атлетико» приобрел Гайтана у «Бенфики» летом 2016 года за 25 миллионов евро. В этом сезоне хавбек принял участие в 12-ти матчах, не совершив результативных действий.

    Источник: Marca

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    27.01.2018 18:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 28 января 2018, 17:55

      По-моему он уже не тот, раньше надо было брать...
      Плюс опять аргентинец. Кто-то из зенитовцев уже ж в интервью говорил что аргентинцы держатся обособленно, а тут еще один...Разделение на группировки будет внутри команды..

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 28 января 2018, 00:29

      останется ещё пятерых купить до полного состава аргентины

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 27 января 2018, 21:41

      Зачем он нужен Зениту, когда-то игравший футболист? Ему 29 лет и "В этом сезоне хавбек принял участие в 12-ти матчах, не совершив результативных действий."

      1
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      Рейтинг: +1155

      fhnv > polt 28 января 2018, 14:24

      ну может себя проявит в зените...многие хорошие игроки не проявляют себя в определённом клубе.

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      Рейтинг: +3830

      minaev23 27 января 2018, 19:17

      Аргентинский зенит всё никак не насытится.

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