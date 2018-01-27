Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Симеоне подтвердил, что Гайтан, которым интересуется «Зенит», может покинуть команду в январе

Симеоне подтвердил, что Гайтан, которым интересуется «Зенит», может покинуть команду в январе

27 января 2018, 18:30
5

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что полузащитник Николас Гайтан действительно может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Сегодня СМИ сообщили, что в услугах аргентинца заинтересован «Зенит» и хочет арендовать его с правом выкупа.

«У Аугусто Фернандеса есть перспектива, и это неплохо. Я буду счастлив за него, потому что он всегда отдавал команде все силы. Когда футболист отдает свою жизнь за нас, я буду первым, кто распахнет дверь, если он захочет уйти.

Гайтан ожидает дальнейшего развития событий. После январского окна, если он останется с нами, он будет другим игроком. Если же он уйдет, клуб справится с ситуацией», – сказал Симеоне.

«Атлетико» приобрел Гайтана у «Бенфики» летом 2016 года за 25 миллионов евро. В этом сезоне хавбек принял участие в 12-ти матчах, не совершив результативных действий.

Источник: Marca
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Атлетико Гайтан Николас Симеоне Диего
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
deinego77@yandex.ru
1517069828
Аргентинский зенит всё никак не насытится.
Ответить
polt
1517078518
Зачем он нужен Зениту, когда-то игравший футболист? Ему 29 лет и "В этом сезоне хавбек принял участие в 12-ти матчах, не совершив результативных действий."
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1517088550
останется ещё пятерых купить до полного состава аргентины
Ответить
Aleksandr_1986_Spb_
1517151356
По-моему он уже не тот, раньше надо было брать... Плюс опять аргентинец. Кто-то из зенитовцев уже ж в интервью говорил что аргентинцы держатся обособленно, а тут еще один...Разделение на группировки будет внутри команды..
Ответить
Главные новости
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это безальтернативные варианты, то я умываю руки»
12:50
1
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
6
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
6
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» купит полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
2
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
5
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
10:56
1
Все новости
Все новости
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» купит полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
2
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
3
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
20
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
6
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
9
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
2
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
23
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
20
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
3
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
18
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
8
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
1
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
13
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+