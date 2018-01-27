Симеоне подтвердил, что Гайтан, которым интересуется «Зенит», может покинуть команду в январе

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил, что полузащитник Николас Гайтан действительно может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Сегодня СМИ сообщили, что в услугах аргентинца заинтересован «Зенит» и хочет арендовать его с правом выкупа.

«У Аугусто Фернандеса есть перспектива, и это неплохо. Я буду счастлив за него, потому что он всегда отдавал команде все силы. Когда футболист отдает свою жизнь за нас, я буду первым, кто распахнет дверь, если он захочет уйти.

Гайтан ожидает дальнейшего развития событий. После январского окна, если он останется с нами, он будет другим игроком. Если же он уйдет, клуб справится с ситуацией», – сказал Симеоне.

«Атлетико» приобрел Гайтана у «Бенфики» летом 2016 года за 25 миллионов евро. В этом сезоне хавбек принял участие в 12-ти матчах, не совершив результативных действий.