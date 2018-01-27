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    Варди: «Мой переход в «Челси – всего лишь слухи, я сосредоточен на выступлениях за «Лестер»

    Нападающий «Лестера» Джейми Варди опроверг информацию, что он может продолжить карьеру в «Челси».

    Ранее СМИ сообщили об интересе к 31-летнему игроку со стороны синих и «Эвертона».

    «С кем я был связан на сегодняшний день? С «Челси». Но с лондонцами связывают всех футболистов, не так ли? Вы должны принимать подобные вещи с щепоткой соли, это всего лишь слухи.

    Обычно такие слухи появляются, когда кто-то ставит на это несколько фунтов в букмекерской конторе. Я просто сосредоточен на выступлениях за «Лестер», пока клуб не скажет мне обратного», – сказал Варди.

    Источник: Tribalfootball

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    27.01.2018 15:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 27 января 2018, 15:53

      Золотые слова)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 27 января 2018, 15:47

      сейчас никому нельзя верить-- с утра опровергает и божится, а вечером уже в другом клубе

      0
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