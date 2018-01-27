Варди: «Мой переход в «Челси – всего лишь слухи, я сосредоточен на выступлениях за «Лестер»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди опроверг информацию, что он может продолжить карьеру в «Челси».

Ранее СМИ сообщили об интересе к 31-летнему игроку со стороны синих и «Эвертона».

«С кем я был связан на сегодняшний день? С «Челси». Но с лондонцами связывают всех футболистов, не так ли? Вы должны принимать подобные вещи с щепоткой соли, это всего лишь слухи.

Обычно такие слухи появляются, когда кто-то ставит на это несколько фунтов в букмекерской конторе. Я просто сосредоточен на выступлениях за «Лестер», пока клуб не скажет мне обратного», – сказал Варди.