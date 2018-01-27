Гунько оценил перспективы Давыдова пробиться в основную команду «Спартака»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько выразил мнение, что нападающий Денис Давыдов должен реально оценить свой нынешний уровень. Как отметил специалист, без этого и готовности работать форвард не сможет пробиться в основную команду красно-белых.

«Он должен себя сам увидеть в первой команде. И для этого работать, работать и еще раз работать… Я очень хорошо знаю его сильные качества, как и недостатки. Так что только его реальная, внутренняя самооценка может помочь. Я считаю, что наша задача вывести этого игрока на качественный уровень, на тот, на котором он когда-то был. И идти дальше, дальше, дальше…

Только сильный характером, волевой и работоспособный игрок может сделать это. Все правильно. Только эти качества могут вынести его туда – в первую команду. Можно быть талантливым, но бесхарактерным и тогда все плохо: тренеры меня там не видят, я никому там не нужен. Просто надо ставить максимальные задачи, проходить через все сложности, развиваться», – сказал Гунько.

В текущем сезоне 22-летний футболист не выходил на поле в матчах чемпионата России.