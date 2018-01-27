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    Гунько оценил перспективы Давыдова пробиться в основную команду «Спартака»

    Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько выразил мнение, что нападающий Денис Давыдов должен реально оценить свой нынешний уровень. Как отметил специалист, без этого и готовности работать форвард не сможет пробиться в основную команду красно-белых.

    «Он должен себя сам увидеть в первой команде. И для этого работать, работать и еще раз работать… Я очень хорошо знаю его сильные качества, как и недостатки. Так что только его реальная, внутренняя самооценка может помочь. Я считаю, что наша задача вывести этого игрока на качественный уровень, на тот, на котором он когда-то был. И идти дальше, дальше, дальше…

    Только сильный характером, волевой и работоспособный игрок может сделать это. Все правильно. Только эти качества могут вынести его туда – в первую команду. Можно быть талантливым, но бесхарактерным и тогда все плохо: тренеры меня там не видят, я никому там не нужен. Просто надо ставить максимальные задачи, проходить через все сложности, развиваться», – сказал Гунько.

    В текущем сезоне 22-летний футболист не выходил на поле в матчах чемпионата России.

    Источник: Бобсоккер

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    27.01.2018 11:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 27 января 2018, 16:16

      значит работаете плохо там в академии что не подают надежд

      1
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 27 января 2018, 15:32

      Гуня авторитет)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 января 2018, 14:16

      И это правильно -надо работать и трудится.Терпение и труд они все перетрут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 января 2018, 13:40

      да каждый год он все в подающих надежды вот вам и русский месси а на деле такой же как и все наши бездарности гонору море а результат на лужу не тянет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 27 января 2018, 11:46

      Любому футболисту нужны все те качества которые перечислил Гунько.Но очень важным на мой взгляд качеством игрока ,является его характер.

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 27 января 2018, 11:17

      да уж никак он пока не перерастет из подающих надежды в полноценного игрока.

      10
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 27 января 2018, 11:16

      Да не, у парня не стержня, скорее всего сбитый летчик

      1
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