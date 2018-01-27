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  • Гунько оценил перспективы Давыдова пробиться в основную команду «Спартака»

Гунько оценил перспективы Давыдова пробиться в основную команду «Спартака»

27 января 2018, 11:12
10

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько выразил мнение, что нападающий Денис Давыдов должен реально оценить свой нынешний уровень. Как отметил специалист, без этого и готовности работать форвард не сможет пробиться в основную команду красно-белых.

«Он должен себя сам увидеть в первой команде. И для этого работать, работать и еще раз работать… Я очень хорошо знаю его сильные качества, как и недостатки. Так что только его реальная, внутренняя самооценка может помочь. Я считаю, что наша задача вывести этого игрока на качественный уровень, на тот, на котором он когда-то был. И идти дальше, дальше, дальше…

Только сильный характером, волевой и работоспособный игрок может сделать это. Все правильно. Только эти качества могут вынести его туда – в первую команду. Можно быть талантливым, но бесхарактерным и тогда все плохо: тренеры меня там не видят, я никому там не нужен. Просто надо ставить максимальные задачи, проходить через все сложности, развиваться», – сказал Гунько.

В текущем сезоне 22-летний футболист не выходил на поле в матчах чемпионата России.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Спартак Давыдов Денис Гунько Дмитрий
Комментарии (10)
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CSKA471
1517041015
Да не, у парня не стержня, скорее всего сбитый летчик
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OfaZavr
1517041039
да уж никак он пока не перерастет из подающих надежды в полноценного игрока.
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zigbert
1517042767
Любому футболисту нужны все те качества которые перечислил Гунько.Но очень важным на мой взгляд качеством игрока ,является его характер.
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Garrincha58
1517049626
да каждый год он все в подающих надежды вот вам и русский месси а на деле такой же как и все наши бездарности гонору море а результат на лужу не тянет
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Диктор
1517051768
И это правильно -надо работать и трудится.Терпение и труд они все перетрут.
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Bobafett
1517056328
Гуня авторитет)
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Полная Канистра
1517059019
значит работаете плохо там в академии что не подают надежд
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