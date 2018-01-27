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    Манчини: «Зенит» сможет отыграть восемь очков у «Локомотива»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил уверенность, что команда способна догнать в чемпионате России лидирующего «Локомотива». Железнодорожники после 20 туров опережают питерцев на восемь очков.

    «Безусловно, будет нелегко отыграть восемь очков, но мы в состоянии это сделать. Отставание не такое большое, чтобы прощаться с первым местом в чемпионате. Безусловно, мы сможем их отыграть и будем все делать для этого.

    Мы незаслуженно потеряли очень много очков в первой части чемпионата. Считаю, получались довольно странные матчи, в которых мы были обязаны побеждать, но не смогли.
    К сожалению, мы все еще не та команда, которая хорошо играет и в четверг, и в воскресенье. У нас очень плотный график, и мы пока не сумели под него подстроиться, чтобы к каждому матчу подходить в идеальном состоянии.

    Это те проблемы, над которыми будем работать во второй части сезона, и думаю, что у нас все получится», – сказал Манчини.

    Источник: ФК «Зенит»

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    27.01.2018 06:13
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 27 января 2018, 21:29

      удачи!

      0
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 27 января 2018, 19:26

      Круто, будет интересно! Но локо свое не отдаст! Уряяя всем крутого интересного футбола друзья!)

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 27 января 2018, 16:06

      слово в слово .....цыган -2

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 27 января 2018, 13:27

      Ты ещё осенью стал чемпионом, продолжай в том же духе!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      raptor62 27 января 2018, 12:31

      такое ощущение что только немытые будут играть,а остальные
      так для мебели,очнитесь помимо вас есть спартак кавалеристы и магнит.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4025

      raritet 27 января 2018, 12:25

      здесь наверняка неточность перевода с итальянского на русский. Он имел ввиду, что мимо стоящего на остановке локомотива они вполне могли бы пронестись со скоростью 8 км / час.//

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 27 января 2018, 12:24

      Время покажет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +839

      Князев 27 января 2018, 11:59

      Ты ещё удержи второе место, Спартак тебя не пустит, а может и в лигу чемпионов не попадёш.

      2
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 27 января 2018, 11:31

      Дерзайте!Получите почет и уважение!

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 27 января 2018, 11:28

      Оптимизма ему не занимать,только вот сделать это будет очень сложно.

      3
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