Манчини: «Зенит» сможет отыграть восемь очков у «Локомотива»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил уверенность, что команда способна догнать в чемпионате России лидирующего «Локомотива». Железнодорожники после 20 туров опережают питерцев на восемь очков.

«Безусловно, будет нелегко отыграть восемь очков, но мы в состоянии это сделать. Отставание не такое большое, чтобы прощаться с первым местом в чемпионате. Безусловно, мы сможем их отыграть и будем все делать для этого.

Мы незаслуженно потеряли очень много очков в первой части чемпионата. Считаю, получались довольно странные матчи, в которых мы были обязаны побеждать, но не смогли.

К сожалению, мы все еще не та команда, которая хорошо играет и в четверг, и в воскресенье. У нас очень плотный график, и мы пока не сумели под него подстроиться, чтобы к каждому матчу подходить в идеальном состоянии.

Это те проблемы, над которыми будем работать во второй части сезона, и думаю, что у нас все получится», – сказал Манчини.