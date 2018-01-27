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  • Манчини: «Зенит» сможет отыграть восемь очков у «Локомотива»

Манчини: «Зенит» сможет отыграть восемь очков у «Локомотива»

27 января 2018, 06:13
24

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил уверенность, что команда способна догнать в чемпионате России лидирующего «Локомотива». Железнодорожники после 20 туров опережают питерцев на восемь очков.

«Безусловно, будет нелегко отыграть восемь очков, но мы в состоянии это сделать. Отставание не такое большое, чтобы прощаться с первым местом в чемпионате. Безусловно, мы сможем их отыграть и будем все делать для этого.

Мы незаслуженно потеряли очень много очков в первой части чемпионата. Считаю, получались довольно странные матчи, в которых мы были обязаны побеждать, но не смогли.
К сожалению, мы все еще не та команда, которая хорошо играет и в четверг, и в воскресенье. У нас очень плотный график, и мы пока не сумели под него подстроиться, чтобы к каждому матчу подходить в идеальном состоянии.

Это те проблемы, над которыми будем работать во второй части сезона, и думаю, что у нас все получится», – сказал Манчини.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (24)
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BarStep
1517026070
Приключения итальянцев в России. То один догонит/перегонит, то теперь другой... Господа-синьоры, что бы перегнать впереди бегущего на короткой дистанции - нужно что бы он остановился и подождал... Т.е. Локомотиву из оставшихся матчей нужно как минимум проиграть три или в пяти сгонять ничейку..., ну есть еще комбинированный вариант, при этом самим ни разу не обложаться... Реально? Поэтому сделайте второе - не обложайтесь сами... И мы тогда скажем, что вы действительно сделали все возможное... Дерзайте
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ДАША Д
1517027965
Значит в первом весеннем туре Зенит болеет за Спартак
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Обер-КанцлерЪ
1517030723
Считаю, получались довольно странные матчи, в которых мы были обязаны побеждать, но не смогли. Конечно не смогли, ведь ты Дзюбу и Ерохина в каждом матче выпускал, идиот. Вдевятером команде трудно выигрывать!
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Димон Лебяга
1517030731
тут все зависит от локомотива, в какой форме они будут весной
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Garrincha58
1517038229
да я на 200 процентов уверен Зенит еще больше отстанет от Локо и займет в итоге 3-4 место
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OfaZavr
1517040301
откуда интересно такая уверенность неужто от побед в товарняках так это не показатель, весной может быть все что угодно и только официальные игры покажут кто каким вернется после паузы.
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Portoz
1517040429
весной судей активизируют бомжи
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Князев
1517043542
Ты ещё удержи второе место, Спартак тебя не пустит, а может и в лигу чемпионов не попадёш.
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raritet
1517045150
здесь наверняка неточность перевода с итальянского на русский. Он имел ввиду, что мимо стоящего на остановке локомотива они вполне могли бы пронестись со скоростью 8 км / час.//
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raptor62
1517045519
такое ощущение что только немытые будут играть,а остальные так для мебели,очнитесь помимо вас есть спартак кавалеристы и магнит.
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