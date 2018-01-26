«Спартак» арендовал Максимовича. ЦСКА согласовал контракт с Мусой. Дайджест событий дня

Роналду и Неймар не будут играть в «Реале» вместе.

«Андерлехт» определил цену за Ханни, которым интересуется «Спартак».

«Зенит» хочет купить Оздоева на замену Нобоа.

«Интер» намерен приобрести Паредеса.

Зырянов сообщил, где будет проходить сборы Шатов.

ЦСКА договорился о контракте с Мусой.

«Спартак» оформил аренду Максимовича.

«Динамо» сообщило о трансфере форварда сборной Литвы.

РФС направил жалобу в ФИФА на главу норвежского футбола.

В Таджикистане рекомендуют гражданам своей страны не ехать в Россию на ЧМ-2018.