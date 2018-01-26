«Спартак» арендовал Максимовича. ЦСКА согласовал контракт с Мусой. Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    26.01.2018 21:05
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +121

      Anton-champion 27 января 2018, 09:21

      Интересные новости!Муса усилит ЦСКА!Это хорошо в ЛЕ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 27 января 2018, 07:58

      Спартак победит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 27 января 2018, 00:59

      Муса добро пожаловать домой!!!

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