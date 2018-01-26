«Андерлехт» рассчитывает получить от «Спартака» 12 миллионов за Ханни

Полузащитник «Андерлехта» Софьян Ханни продолжает оставаться в сфере интересов «Спартака», сообщает Het Nieuwsblad. Известно, что бельгийский клуб рассчитывает выручить за 27-летнего игрока 12 миллионов евро.

Эта оценка стоимости расходится с представлением красно-белых – столичный клуб предлагал за футболиста сборной Алжира 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Ханни провел 29 матчей за свой клуб во всех турнирах, забив в них шесть голов и сделав шесть результативных передач.