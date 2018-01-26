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    «Андерлехт» рассчитывает получить от «Спартака» 12 миллионов за Ханни

    Полузащитник «Андерлехта» Софьян Ханни продолжает оставаться в сфере интересов «Спартака», сообщает Het Nieuwsblad. Известно, что бельгийский клуб рассчитывает выручить за 27-летнего игрока 12 миллионов евро.

    Эта оценка стоимости расходится с представлением красно-белых – столичный клуб предлагал за футболиста сборной Алжира 8 миллионов евро.

    В текущем сезоне Ханни провел 29 матчей за свой клуб во всех турнирах, забив в них шесть голов и сделав шесть результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.01.2018 10:04
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 января 2018, 21:13

      Наши клубы у них ассоциируются с китайскими почему-то, неслабо заряжают

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 января 2018, 13:18

      масса вбросов различных а проку пока ноль.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 > OfaZavr 26 января 2018, 13:35

      в аренду же взяли уже одного

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > спартак спартаков 1 26 января 2018, 14:07

      я имею ввиду что придумок больше чем реального интереса к перечисленным игрокам, потому что никем из клуба не подтверждено а вот насчет Максимовича как раз было ясно почти сразу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Топс7 26 января 2018, 11:44

      Не нужен он абсолютно Спартаку, полузащитников хватает, надо Жано больше шансов давать.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > Топс7 26 января 2018, 12:27

      Шансов на что?

      1
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      ...
      Рейтинг: +93

      Топс7 > SPARTAK 85 26 января 2018, 13:12

      Шансов выходить на поле и закрепиться в основном составе.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > Топс7 26 января 2018, 13:58

      неоднократно давали шансы. он в травмах всегда и сейчас в том числе.

      2
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      ...
      Рейтинг: +651

      andrebest4 > Топс7 26 января 2018, 14:02

      он уже с 17 лет шансы все получает и так 7 лет..может играть пора уже

      2
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      ...
      Рейтинг: +93

      Топс7 > andrebest4 26 января 2018, 14:10

      Он 10 лет уже в Спартаке, один из ветеранов, несмотря на то, что до сих пор считается молодым талантом. Ему необходима регулярная игровая практика, он местами очень ярко себя проявлял. Просто нет смысла устраивать текучку кадров опять.

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 января 2018, 11:38

      за такую статистику да еще и в бельгии и 5 много

      2
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      Рейтинг: +21

      Сергей1990 > серега кашин 26 января 2018, 11:49

      За пять сейчас не кого нормального не купишь. Голы и асисты это не все в футболе вон хави с инестой тоже не ахти как много забивали отдавали но без них совсем не та барса. Про этого игрока ничего сказать не могу перейдет посмотрим нет так нет

      1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 26 января 2018, 11:21

      роналду надо брать

      1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 26 января 2018, 11:15

      Что-то статистика,у "приглянувшихся" футболистов,не але....

      2
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