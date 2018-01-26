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    Гражданам Таджикистана рекомендовано не посещать Россию в период проведения ЧМ-2018

    Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана выпустило рекомендации гражданам этого государства воздержаться от поездок в Россию на время проведения чемпионата мира.

    Чиновники пояснили, что в период проведения ЧМ-2018 с 25 мая по 25 июля иностранные граждане будут обязаны становиться на миграционный учет в течение суток с момента прибытия, поэтому минтруда настоятельно рекомендует соблюдать требования. В противном случае таджикам стоит отказаться от посещения российских городов-хозяев чемпионата мира в указанный период.

    «Меры безопасности в российских городах на время чемпионата мира по футболу будут усилены и даже мелкие правонарушения могут стать причиной принятия серьезных мер в отношении нарушителей», – заявил представитель министерства информационному агентству «Авеста».

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.01.2018 07:16
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 27 января 2018, 00:56

      пусть вообще не приезжают, и те кто здесь живут тоже пусть валят на родину.

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Михаил_Боярский 28 января 2018, 12:13

      А кто помойку разгребать будет

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > himik2-62 28 января 2018, 15:03

      вот именно ))))

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 января 2018, 19:51

      соблюдайте наши законы и правила нахождения в нашей стране тогда претензий не будет

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 26 января 2018, 14:44

      Тема ни об чем...
      Еще можно было бы понять ,что из-за ,,верблюдов,,
      мог сорваться ЧМ,а так
      как то пох..

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 26 января 2018, 13:52

      Даже и не знаю,радоваться или нет. Таджикское правительство-то шарит. Понимает,что надо на время затихориться,чтобы потом меньшие убытки нести...

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 26 января 2018, 13:35

      всё правильно,мусора будут жёстко шерстить всех бородачей и не русских из сопредельных стран.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 января 2018, 13:04

      так им и незачем сюда ехать они уже все построят к этому времени))

      1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 26 января 2018, 12:07

      Оставить эти меры на постоянной основе.

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      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 26 января 2018, 11:24

      Жесткий троллинг

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      Рейтинг: +527

      трениришко 26 января 2018, 11:11

      а то заставят улицы мести

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 26 января 2018, 10:25

      Балаган какой-то)

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