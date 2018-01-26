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  • Гражданам Таджикистана рекомендовано не посещать Россию в период проведения ЧМ-2018

Гражданам Таджикистана рекомендовано не посещать Россию в период проведения ЧМ-2018

26 января 2018, 07:16
34

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана выпустило рекомендации гражданам этого государства воздержаться от поездок в Россию на время проведения чемпионата мира.

Чиновники пояснили, что в период проведения ЧМ-2018 с 25 мая по 25 июля иностранные граждане будут обязаны становиться на миграционный учет в течение суток с момента прибытия, поэтому минтруда настоятельно рекомендует соблюдать требования. В противном случае таджикам стоит отказаться от посещения российских городов-хозяев чемпионата мира в указанный период.

«Меры безопасности в российских городах на время чемпионата мира по футболу будут усилены и даже мелкие правонарушения могут стать причиной принятия серьезных мер в отношении нарушителей», – заявил представитель министерства информационному агентству «Авеста».

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира
Комментарии (34)
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bumer_moscow
1516942805
Рекомендовали бы вообще не посещать Росиию.Было бы здорово.
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vladimir-7
1516945516
Вообще из Таджикистана не приезжайте в Россию.
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SPACE TRUCKIN
1516946598
почему только на время проведения ЧМ? Иногда кажется,что мы к ним приехали - настолько их много...((
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yorgenbarenz
1516947752
А вот и истинное отношение к азиатам всплыло.Получается,что российских граждан спасает от беспредела этих "гостей" только показуха во время наплыва западных туристов.
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ALeX-161-rus
1516948618
Все таджики,кому надо было в Россию,уже давно здесь живут))
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VIPded
1516950477
Нормальная рекомендация.
Ответить
_Аналитик_
1516955068
Жесткий троллинг
Ответить
anatolich72
1516957666
Оставить эти меры на постоянной основе.
Ответить
OfaZavr
1516961091
так им и незачем сюда ехать они уже все построят к этому времени))
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Полная Канистра
1516985490
соблюдайте наши законы и правила нахождения в нашей стране тогда претензий не будет
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