Гражданам Таджикистана рекомендовано не посещать Россию в период проведения ЧМ-2018

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана выпустило рекомендации гражданам этого государства воздержаться от поездок в Россию на время проведения чемпионата мира.

Чиновники пояснили, что в период проведения ЧМ-2018 с 25 мая по 25 июля иностранные граждане будут обязаны становиться на миграционный учет в течение суток с момента прибытия, поэтому минтруда настоятельно рекомендует соблюдать требования. В противном случае таджикам стоит отказаться от посещения российских городов-хозяев чемпионата мира в указанный период.

«Меры безопасности в российских городах на время чемпионата мира по футболу будут усилены и даже мелкие правонарушения могут стать причиной принятия серьезных мер в отношении нарушителей», – заявил представитель министерства информационному агентству «Авеста».