Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манчини: «Не вижу причин уходить из «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что не планирует покидать петербургский клуб в ближайшее время.

    Напомним, итальянец возглавил сине-бело-голубых летом 2017 года, подписав контракт по схеме «3+2».

    – В последнее время молва сватает вас то сборную Италии, то в Австралию, то в «Пари Сен-Жермен». Успокойте наконец болельщиков «Зенита».

    – Могу сказать болельщикам, что я здесь и никуда уходить не собираюсь. Слухи неизбежны в футболе, поэтому их надо воспринимать как абсолютно нормальное явление. Мы сейчас в «Зените» занялись очень большим, масштабным проектом.

    Перестраиваем команду. Если вы посмотрите на состав двух-трeхлетней давности, то увидите, что это были совершенно другие футболисты. Многие были проданы, многие ушли в другие команды, кто-то закончил карьеру.

    Клуб проходит период серьeзной перестройки. Мы делаем крепкую, сильную команду, и я не вижу причин уходить. На данный момент я занимаюсь «Зенитом».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2018 13:46
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 27 января 2018, 10:55

      Весна покажет наличие или отсутствие причины уходить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 26 января 2018, 19:17

      Я тоже не вижу причин уходить... Он же себе не враг)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 26 января 2018, 17:41

      Посмотрим, что скажет к концу сезона) Причин будет и у него и у руководства)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 26 января 2018, 17:34

      не понимаю, почему все так настроены против итальянца?Одно дело , когда тренер приходит в команду и точечно что-то меняет по ходу сезона, а здесь мы видим на 80% совершенно новую команду и поэтому он до конца не может определиться с составом- на это нужно время . Даже с такими, уже готовыми игроками как Халк, Витсель, Гарай Зенит не всегда был первым, а почему он должен быть первым с тучей средненьких аргентинцев и имея на скамеечке кем то забытую бомбочку в виде Дзюб, Шатовых и сотоварищи, которым не понравились почему-то перемены. Все нормально, необходимо время и Зенит попрет.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +317

      Дед Сергей > raritet 26 января 2018, 19:26

      Все ответы в тексте. Какой нормальный тренер меняет команду на 80 %? Зачем набирать "тучу средненьких аргентинцев"? Болельщики Зенита, конечно надеются на лучшее, только пока не видно разумной кадровой политики тренера. Вот в этом ответ на вопрос почему все так настроены против итальянца. Болельщики ведь тоже кое что соображают в футболе.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4025

      raritet > Дед Сергей 26 января 2018, 23:10

      Тут я до конца не развил свою мысль. Скорее всего наступил такой период у бренда Зенит когда важнее заработать денег и если россияне не так востребованы на европейском рынке, то аргентинцев проще продать и поэтому такой перекос. Как подтверждение этой мысли недавние сообщения об интереса Интера к Передесу . Конечно, на мой взгляд, гораздо рентабельнее было бы выращивать свои таланты и также продавать и кроме того , гордиться русскими талантами, но по видимому есть еще какие-то скрытые пружинки, невидимые нам. А так я давно уже не думаю о футболе в его первоначальном смысле. Речь идет о крупном бизнесе , а игра , это так сопутствующее действо.Иногда можно и смотреть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 января 2018, 16:16

      Ну ну куда собрался-нас ты всех очень устраиваешь,работай дальше продолжай и все для Спартака будет в елочку.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 января 2018, 16:13

      Задолбали уже эти недоброжелатели. Не удивлюсь, если Манчини заткнёт по весне варежки этим московским шавкам.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий > APchelov 26 января 2018, 19:58

      А если наоборот? Слабо тогда выбежать на поле с баннером "Миллера на лесоповал за трату бюджетных денег!"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 26 января 2018, 15:30

      Масштабный проект-пилеж бабла,наверное...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий 26 января 2018, 15:30

      Конечно, такое бабло за такие отвратительные результаты и бездарную игру даже в Китае или Эмиратах не будут платить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 января 2018, 15:29

      Зачем куда-то уходить, если здесь бездонный колодец?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 января 2018, 15:00

      с таких денег сами не уходят

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11