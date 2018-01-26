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Манчини: «Не вижу причин уходить из «Зенита»

26 января 2018, 13:46
25

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что не планирует покидать петербургский клуб в ближайшее время.

Напомним, итальянец возглавил сине-бело-голубых летом 2017 года, подписав контракт по схеме «3+2».

– В последнее время молва сватает вас то сборную Италии, то в Австралию, то в «Пари Сен-Жермен». Успокойте наконец болельщиков «Зенита».

– Могу сказать болельщикам, что я здесь и никуда уходить не собираюсь. Слухи неизбежны в футболе, поэтому их надо воспринимать как абсолютно нормальное явление. Мы сейчас в «Зените» занялись очень большим, масштабным проектом.

Перестраиваем команду. Если вы посмотрите на состав двух-трeхлетней давности, то увидите, что это были совершенно другие футболисты. Многие были проданы, многие ушли в другие команды, кто-то закончил карьеру.

Клуб проходит период серьeзной перестройки. Мы делаем крепкую, сильную команду, и я не вижу причин уходить. На данный момент я занимаюсь «Зенитом».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (25)
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Garrincha58
1516964063
ну все пропал Зенит по крайней мере в ближайшие 3-4 года ничего не светит питерским болелам
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ufos73
1516964640
Эта "перестройка" уже какой год идет? Прямо как позор арена в первые лет 7, бабло текет результат не видно )))
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OfaZavr
1516965336
крепко присосался теперь поди оторви))
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3a zenit
1516966456
я Манчини доверяю,пусть работает.Все кто хрюкают против него боятся Зенит который он сделал в начале сезона и такой Зенит будет после перерыва.
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серега кашин
1516968007
с таких денег сами не уходят
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vgarakh
1516969758
Зачем куда-то уходить, если здесь бездонный колодец?
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Павелий
1516969836
Конечно, такое бабло за такие отвратительные результаты и бездарную игру даже в Китае или Эмиратах не будут платить.
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Ruryu
1516969855
Масштабный проект-пилеж бабла,наверное...
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APchelov
1516972411
Задолбали уже эти недоброжелатели. Не удивлюсь, если Манчини заткнёт по весне варежки этим московским шавкам.
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raritet
1516977267
не понимаю, почему все так настроены против итальянца?Одно дело , когда тренер приходит в команду и точечно что-то меняет по ходу сезона, а здесь мы видим на 80% совершенно новую команду и поэтому он до конца не может определиться с составом- на это нужно время . Даже с такими, уже готовыми игроками как Халк, Витсель, Гарай Зенит не всегда был первым, а почему он должен быть первым с тучей средненьких аргентинцев и имея на скамеечке кем то забытую бомбочку в виде Дзюб, Шатовых и сотоварищи, которым не понравились почему-то перемены. Все нормально, необходимо время и Зенит попрет.
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