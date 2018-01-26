Манчини: «Не вижу причин уходить из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини заявил, что не планирует покидать петербургский клуб в ближайшее время.

Напомним, итальянец возглавил сине-бело-голубых летом 2017 года, подписав контракт по схеме «3+2».

– В последнее время молва сватает вас то сборную Италии, то в Австралию, то в «Пари Сен-Жермен». Успокойте наконец болельщиков «Зенита».

– Могу сказать болельщикам, что я здесь и никуда уходить не собираюсь. Слухи неизбежны в футболе, поэтому их надо воспринимать как абсолютно нормальное явление. Мы сейчас в «Зените» занялись очень большим, масштабным проектом.

Перестраиваем команду. Если вы посмотрите на состав двух-трeхлетней давности, то увидите, что это были совершенно другие футболисты. Многие были проданы, многие ушли в другие команды, кто-то закончил карьеру.

Клуб проходит период серьeзной перестройки. Мы делаем крепкую, сильную команду, и я не вижу причин уходить. На данный момент я занимаюсь «Зенитом».