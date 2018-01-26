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    Покеттино: «Лучше работать на ферме в Аргентине, чем в «Арсенале» или «Барселоне»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино даже не думает о том, чтобы возглавить «Барселону», «Арсенал» и «Росарио Сентраль».

    «Я никогда не буду тренером «Барселоны» или «Арсенала», так как для всех я ассоциируюсь с «Тоттенхэмом» и «Эспаньолом». Как игрок я вырос в «Ньюэллс Олд Бойз», поэтому никогда не смогу тренировать и «Росарио Сентраль».

    Это мое решение. Честно говоря, я предпочту работать на своей ферме в Аргентине, чем в этих клубах.

    Но моя преданность «Тоттенхэму» велика. Я работаю так, словно останусь здесь навечно. Хотя в современном футболе может произойти за короткое время все что угодно. Завтра владелец встанет не с той ноги и скажет: «О, пора бы уволить Маурисио». И я буду выглядеть глупо, рассуждая сейчас о том, что не пойду работать туда-то и туда-то.

    В футболе ты никогда не можешь быть уверен в своем будущем на сто процентов», – заявил Покеттино.

    В «Тоттенхэме» аргентинский специалист работает с 2014 года. До этого он тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол».

    Источник: Goal.com

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    26.01.2018 09:09
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +142

      MaxiLeon 29 января 2018, 23:43

      Он не глуп . Он это специально сказал, чтоб его пригласили в Барсу )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3

      Joni 26 января 2018, 16:14

      Интересный тренер, интересные слова. Отдаётся своему делу

      1
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 26 января 2018, 14:38

      Ты им и не нужен...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 января 2018, 13:13

      вначале категорично сказал что не пойду в эти клубы а в конце добавил всякое может быть))

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 26 января 2018, 12:57

      Чтобы сравнивать - нужно попробовать. Предполагаю, что на ферме этот чел работал... А вот титулов у Тоттенхема, как не было...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 26 января 2018, 11:13

      Балабол! Если у него будет предложение от Барсы и от Арсенала и никакого другого я посмотрю как он пойдет работать на ферму. Пустослов.

      -1
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 26 января 2018, 11:05

      Бла бла бла тренеришка

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 26 января 2018, 10:56

      - "Завтра владелец встанет не с той ноги и скажет: «О, пора бы уволить Маурисио»."
      Это везде так. В Англии, России, Аргентине. Это типа Капитализм. Что хочу, то и верчу. Не переживай, мы за тебя помолимся. Пока работай.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 26 января 2018, 10:23

      А что, уже куда-то приглашают, зовут, настаивают...Вот на кой эти дешевые понты, как у 12 летнего прыщявого подростка

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 января 2018, 10:05

      в арсенал то ладно, а вот в барсу побежит босиком, ну или он просто привык быть вечно вторым или третьим

      0
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