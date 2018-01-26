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  • Покеттино: «Лучше работать на ферме в Аргентине, чем в «Арсенале» или «Барселоне»

Покеттино: «Лучше работать на ферме в Аргентине, чем в «Арсенале» или «Барселоне»

26 января 2018, 09:09
16

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино даже не думает о том, чтобы возглавить «Барселону», «Арсенал» и «Росарио Сентраль».

«Я никогда не буду тренером «Барселоны» или «Арсенала», так как для всех я ассоциируюсь с «Тоттенхэмом» и «Эспаньолом». Как игрок я вырос в «Ньюэллс Олд Бойз», поэтому никогда не смогу тренировать и «Росарио Сентраль».

Это мое решение. Честно говоря, я предпочту работать на своей ферме в Аргентине, чем в этих клубах.

Но моя преданность «Тоттенхэму» велика. Я работаю так, словно останусь здесь навечно. Хотя в современном футболе может произойти за короткое время все что угодно. Завтра владелец встанет не с той ноги и скажет: «О, пора бы уволить Маурисио». И я буду выглядеть глупо, рассуждая сейчас о том, что не пойду работать туда-то и туда-то.

В футболе ты никогда не можешь быть уверен в своем будущем на сто процентов», – заявил Покеттино.

В «Тоттенхэме» аргентинский специалист работает с 2014 года. До этого он тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол».

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Арсенал Барселона Почеттино Маурисио
Комментарии (16)
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King_-666
1516947815
Как говорится: " На словах он Лев Толстой, а на деле .... Хотя многие могут заявить, что не будут тренировать Барселону или Реал, я например тоже не стану, считаю лучше работать инженером (сарказм)
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bset
1516948057
Если коротко, то: "Никогда не пойду работать в Арсенал. Хотя фиг знает, что может произойти. Может и пойду"
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Hala Madrid
1516949637
В "Арсенале" Венгер будет вечно при любых результатах.
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Football06
1516949866
При первом приглашении пойдет в Барсу, хотя там тренеры чисто свои
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WhiteEgon
1516950287
Помню, как Павлюченко клялся в верности Спартаку и что никуда оттуда не уйдет, а уже через пару дней стал игроком шпор ))))
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серега кашин
1516950338
в арсенал то ладно, а вот в барсу побежит босиком, ну или он просто привык быть вечно вторым или третьим
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LMI
1516951411
А что, уже куда-то приглашают, зовут, настаивают...Вот на кой эти дешевые понты, как у 12 летнего прыщявого подростка
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Басмачи
1516953908
Бла бла бла тренеришка
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OfaZavr
1516961615
вначале категорично сказал что не пойду в эти клубы а в конце добавил всякое может быть))
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de bruyne
1516966710
Ты им и не нужен...
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