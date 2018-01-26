Покеттино: «Лучше работать на ферме в Аргентине, чем в «Арсенале» или «Барселоне»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино даже не думает о том, чтобы возглавить «Барселону», «Арсенал» и «Росарио Сентраль».

«Я никогда не буду тренером «Барселоны» или «Арсенала», так как для всех я ассоциируюсь с «Тоттенхэмом» и «Эспаньолом». Как игрок я вырос в «Ньюэллс Олд Бойз», поэтому никогда не смогу тренировать и «Росарио Сентраль».

Это мое решение. Честно говоря, я предпочту работать на своей ферме в Аргентине, чем в этих клубах.

Но моя преданность «Тоттенхэму» велика. Я работаю так, словно останусь здесь навечно. Хотя в современном футболе может произойти за короткое время все что угодно. Завтра владелец встанет не с той ноги и скажет: «О, пора бы уволить Маурисио». И я буду выглядеть глупо, рассуждая сейчас о том, что не пойду работать туда-то и туда-то.

В футболе ты никогда не можешь быть уверен в своем будущем на сто процентов», – заявил Покеттино.

В «Тоттенхэме» аргентинский специалист работает с 2014 года. До этого он тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол».