Бубнов: «Странно слышать, что Манчини хочет возглавить какую-нибудь сборную»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о шансах ЦСКА, «Зенита» и «Спартака» на чемпионство в РФПЛ.

«Перспективы армейцев? Думаю, команда поборется за попадание в зону Лиги чемпионов. Перед ними эта задача и стоит.

«Зенит» и «Спартак» поборются за чемпионство. Если питерцы прибавят в атаке, то для них ничего еще не потеряно. Странно слышать, что Манчини хочет возглавить какую-нибудь сборную», — сказал Бубнов.

«Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю очками, на восемь очков отставая от лидера «Локомотива». «Спартак» находится на третьей строчке с теми же 37-ю очками. ЦСКА идет на пятом месте с 35-ю очками.