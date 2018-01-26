Фернандеш: «Слова Мамманы и Ещенко о «Локомотиве»? Комментария они не заслуживают»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал об ожиданиях от весенней части чемпионата России.

– Отрыв в восемь очков в чемпионате России – это достаточное преимущество, чтобы чувствовать себя комфортно?

– Первое, что должны сделать, это забыть о преимуществе. Неважно, на сколько очков мы впереди. Если будем думать, что у нас комфортный отрыв от конкурентов, тут же расслабимся. Нужно начинать весеннюю часть чемпионата с нуля, будто и не было никакого преимущества.

– Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана заявил, что «Локо» повезло во многих матчах. Что ответите?

– Это просто мнение со стороны. Я сосредоточен на «Локомотиве». А все остальное не заслуживает реакции. Уважаю чужие мнения, некоторые из них более ценные, некоторые менее. Но комментария они не заслуживают.

– Ещенко тоже не ответите? Он сказал, что победа «Спартака» над «Локо» заставит команду паниковать.

– Та же история. Все это говорится, чтобы как-то повлиять на настрой команды. Просто не нужно обращать внимания, соперники всегда будут что-то комментировать. Нам нужно думать, как выступить на том же уровне, что и осенью.

«Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 45-ю очками.