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    Фернандеш: «Слова Мамманы и Ещенко о «Локомотиве»? Комментария они не заслуживают»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал об ожиданиях от весенней части чемпионата России.

    – Отрыв в восемь очков в чемпионате России – это достаточное преимущество, чтобы чувствовать себя комфортно?

    – Первое, что должны сделать, это забыть о преимуществе. Неважно, на сколько очков мы впереди. Если будем думать, что у нас комфортный отрыв от конкурентов, тут же расслабимся. Нужно начинать весеннюю часть чемпионата с нуля, будто и не было никакого преимущества.

    – Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана заявил, что «Локо» повезло во многих матчах. Что ответите?
    – Это просто мнение со стороны. Я сосредоточен на «Локомотиве». А все остальное не заслуживает реакции. Уважаю чужие мнения, некоторые из них более ценные, некоторые менее. Но комментария они не заслуживают.

    – Ещенко тоже не ответите? Он сказал, что победа «Спартака» над «Локо» заставит команду паниковать.
    – Та же история. Все это говорится, чтобы как-то повлиять на настрой команды. Просто не нужно обращать внимания, соперники всегда будут что-то комментировать. Нам нужно думать, как выступить на том же уровне, что и осенью.

    «Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 45-ю очками.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.01.2018 00:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 27 января 2018, 17:57

      Ещенко как был проституткой, так ею и остался. Хорошо, что это создание не в Локомотиве.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 26 января 2018, 08:15

      Добавить нечего. Ману красавец не только на поле, но и вне его.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +393

      victosha 26 января 2018, 07:35

      Ножками надо выражать свое мнение, и головушкой, а не ротиком, Ману прав.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 26 января 2018, 06:50

      Спокойно,без эмоций..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 26 января 2018, 00:36

      Поменьше слов - побольше дела.

      4
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