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  • Фернандеш: «Слова Мамманы и Ещенко о «Локомотиве»? Комментария они не заслуживают»

Фернандеш: «Слова Мамманы и Ещенко о «Локомотиве»? Комментария они не заслуживают»

26 января 2018, 00:23
5

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал об ожиданиях от весенней части чемпионата России.

– Отрыв в восемь очков в чемпионате России – это достаточное преимущество, чтобы чувствовать себя комфортно?

– Первое, что должны сделать, это забыть о преимуществе. Неважно, на сколько очков мы впереди. Если будем думать, что у нас комфортный отрыв от конкурентов, тут же расслабимся. Нужно начинать весеннюю часть чемпионата с нуля, будто и не было никакого преимущества.

– Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана заявил, что «Локо» повезло во многих матчах. Что ответите?
– Это просто мнение со стороны. Я сосредоточен на «Локомотиве». А все остальное не заслуживает реакции. Уважаю чужие мнения, некоторые из них более ценные, некоторые менее. Но комментария они не заслуживают.

– Ещенко тоже не ответите? Он сказал, что победа «Спартака» над «Локо» заставит команду паниковать.
– Та же история. Все это говорится, чтобы как-то повлиять на настрой команды. Просто не нужно обращать внимания, соперники всегда будут что-то комментировать. Нам нужно думать, как выступить на том же уровне, что и осенью.

«Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 45-ю очками.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ещенко Андрей Фернандеш Мануэль Маммана Эмануэль
Комментарии (5)
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ZAITZEFF2011
1516916187
Поменьше слов - побольше дела.
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Ruryu
1516938651
Спокойно,без эмоций..
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victosha
1516941352
Ножками надо выражать свое мнение, и головушкой, а не ротиком, Ману прав.
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Fan Loko mik
1516943708
Добавить нечего. Ману красавец не только на поле, но и вне его.
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Антибиотик
1517065055
Ещенко как был проституткой, так ею и остался. Хорошо, что это создание не в Локомотиве.
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