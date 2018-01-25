«Спартак» отправился в Испанию на второй сбор

Столичный «Спартак» отправлся в Испанию, где проведет второй учебно-тренировочный сбор. Команда вылетела сегодня утром в Малагу, оттуда на автобусе поедет в Марбелью.

Здесь москвичи разместятся в отеле The Westin La Quinta и будут тренироваться в расположенном неподалеку Marbella Football Center. Сам сбор продлится до 7 февраля. У команды запланирован на этот период три товарищеских матча.

Всего в Испанию отправилось 27 футболистов: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Константин Щербаков, Жано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Игорь Леонтьев, Лоренсо Мельгарехо, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Александр Самедов, Педро Роша, Артем Тимофеев, Фернандо, Квинси Промес, Зе Луиш и Луис Адриано.