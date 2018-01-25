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«Спартак» отправился в Испанию на второй сбор

25 января 2018, 08:32
12

Столичный «Спартак» отправлся в Испанию, где проведет второй учебно-тренировочный сбор. Команда вылетела сегодня утром в Малагу, оттуда на автобусе поедет в Марбелью.

Здесь москвичи разместятся в отеле The Westin La Quinta и будут тренироваться в расположенном неподалеку Marbella Football Center. Сам сбор продлится до 7 февраля. У команды запланирован на этот период три товарищеских матча.

Всего в Испанию отправилось 27 футболистов: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Константин Щербаков, Жано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Игорь Леонтьев, Лоренсо Мельгарехо, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Александр Самедов, Педро Роша, Артем Тимофеев, Фернандо, Квинси Промес, Зе Луиш и Луис Адриано.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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zigbert
1516860811
Только без травм и не нужных приключений.
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insider_retro
1516863556
Сбор второй, лица всё те же, впереди пахота и закладка базиса! Каждый товарищеский матч уже настораживает! Не случилось бы беды на фоне нагрузок, тренера по физподготовке не внушают доверия.
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Bobafett
1516865289
Физподготовщики надеюсь сделали работу над ошибками
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dendiesel
1516865848
Если сравнивать с прошлогодней подготовкой, в этом году намного слабее проводят товарищеские встречи....
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OfaZavr
1516866362
Ну давайте удачной подготовки на втором сборе! теперь с каждым матчем все лучше должно быть взаимодействие, меньше ошибок ну и приемлемый результат.
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SEREZHA7575
1516868754
Удачи!
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andrebest4
1516869182
постарайтесь без травм
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Свинарникднище
1516870511
Позорные свиньи на выпасе. Опять облажаются в играх как всегда и все свинонедоболелы буду орать с пеной у рта,что это товарные и бла бла бла,только забывая тот факт,что это показывает отношение игроков к победе в любом матче. Но свинарник есть свинарник,другого от них ждать нечего.
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