Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» отправился в Испанию на второй сбор

    Столичный «Спартак» отправлся в Испанию, где проведет второй учебно-тренировочный сбор. Команда вылетела сегодня утром в Малагу, оттуда на автобусе поедет в Марбелью.

    Здесь москвичи разместятся в отеле The Westin La Quinta и будут тренироваться в расположенном неподалеку Marbella Football Center. Сам сбор продлится до 7 февраля. У команды запланирован на этот период три товарищеских матча.

    Всего в Испанию отправилось 27 футболистов: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Константин Щербаков, Жано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Игорь Леонтьев, Лоренсо Мельгарехо, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Александр Самедов, Педро Роша, Артем Тимофеев, Фернандо, Квинси Промес, Зе Луиш и Луис Адриано.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2018 08:32
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: -211

      Свинарникднище 25 января 2018, 11:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Позорные свиньи на выпасе. Опять облажаются в играх как всегда и все свинонедоболелы буду орать с пеной у рта,что это товарные и бла бла бла,только забывая тот факт,что это показывает отношение игроков к победе в любом матче. Но свинарник есть свинарник,другого от них ждать нечего.

      -10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Свинарникднище 25 января 2018, 12:32

      рычи рычи ещё сильней шакалёнок

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Свинарникднище 25 января 2018, 13:44

      Свинарник дом твой и мать твоя свиноматка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +651

      andrebest4 25 января 2018, 11:33

      постарайтесь без травм

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 25 января 2018, 11:25

      Удачи!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 января 2018, 10:46

      Ну давайте удачной подготовки на втором сборе! теперь с каждым матчем все лучше должно быть взаимодействие, меньше ошибок ну и приемлемый результат.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 25 января 2018, 10:37

      Если сравнивать с прошлогодней подготовкой, в этом году намного слабее проводят товарищеские встречи....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 25 января 2018, 10:28

      Физподготовщики надеюсь сделали работу над ошибками

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 января 2018, 09:59

      Сбор второй, лица всё те же, впереди пахота и закладка базиса!
      Каждый товарищеский матч уже настораживает! Не случилось бы беды на фоне нагрузок, тренера по физподготовке не внушают доверия.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 января 2018, 09:13

      Только без травм и не нужных приключений.

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11