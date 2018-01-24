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    Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бристоль» и стал первым финалистом

    «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги одержал победу над «Бристоль Сити» – 3:2. По сумме двух встреч – 5:3 в пользу «горожан».

    Голы на счету Лероя Сане, Серхио Агуэро, Марлона Пака, Эдена Флинта и Кевина Де Брюйне.

    Манчестерский клуб оформил выход в финал турнира. Соперник команды определится сегодня по итогу матча «Арсенал»«Челси».

    Для Хосепа Гвардиолы встреча стала 500 в статусе главного тренера клуба высшего уровня.

    Англия. Кубок Лиги. 1/2 финала. Ответный матч

    Бристоль Сити – Манчестер Сити – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сане, 43; 0:2 – Агуэро, 49; 1:2 – Пак, 64; 2:2 – Флинт, 90+4.; 2:3 – Де Брюйне, 90+6

    Календарь Кубка английской лиги

    Результаты Кубка английской лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2018 00:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +929

      ДСА 24 января 2018, 05:38

      Концовка хорошая получилась.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 января 2018, 01:58

      Молодцы! поздравляю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 24 января 2018, 01:31

      плохо

      0
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      Рейтинг: +288

      DePisuares 24 января 2018, 01:17

      Команда из Чемпионшипа нормуль так пободалась)

      1
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 24 января 2018, 00:51

      В финале будет заруба

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 января 2018, 00:46

      ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! Можно выдохнуть, мы в финале!

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