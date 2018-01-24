Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бристоль» и стал первым финалистом

«Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги одержал победу над «Бристоль Сити» – 3:2. По сумме двух встреч – 5:3 в пользу «горожан».

Голы на счету Лероя Сане, Серхио Агуэро, Марлона Пака, Эдена Флинта и Кевина Де Брюйне.

Манчестерский клуб оформил выход в финал турнира. Соперник команды определится сегодня по итогу матча «Арсенал» – «Челси».

Для Хосепа Гвардиолы встреча стала 500 в статусе главного тренера клуба высшего уровня.

Англия. Кубок Лиги. 1/2 финала. Ответный матч

Бристоль Сити – Манчестер Сити – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Сане, 43; 0:2 – Агуэро, 49; 1:2 – Пак, 64; 2:2 – Флинт, 90+4.; 2:3 – Де Брюйне, 90+6

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