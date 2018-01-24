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  • Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бристоль» и стал первым финалистом

Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Бристоль» и стал первым финалистом

24 января 2018, 00:42
6

«Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги одержал победу над «Бристоль Сити» – 3:2. По сумме двух встреч – 5:3 в пользу «горожан».

Голы на счету Лероя Сане, Серхио Агуэро, Марлона Пака, Эдена Флинта и Кевина Де Брюйне.

Манчестерский клуб оформил выход в финал турнира. Соперник команды определится сегодня по итогу матча «Арсенал»«Челси».

Для Хосепа Гвардиолы встреча стала 500 в статусе главного тренера клуба высшего уровня.

Англия. Кубок Лиги. 1/2 финала. Ответный матч

Бристоль Сити – Манчестер Сити – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Сане, 43; 0:2 – Агуэро, 49; 1:2 – Пак, 64; 2:2 – Флинт, 90+4.; 2:3 – Де Брюйне, 90+6

Календарь Кубка английской лиги

Результаты Кубка английской лиги

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Лиги Бристоль Сити Манчестер Сити
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1516743978
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! Можно выдохнуть, мы в финале!
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Sergej-74
1516744266
В финале будет заруба
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DePisuares
1516745855
Команда из Чемпионшипа нормуль так пободалась)
Ответить
Борз-95
1516746687
плохо
Ответить
XaXatyn
1516748304
Молодцы! поздравляю
Ответить
ДСА
1516761502
Концовка хорошая получилась.
Ответить
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