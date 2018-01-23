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    Гвардиола проведет 500 матч в качестве главного тренера

    В 22:45 по московскому времени «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Бристоль Сити» в рамках ответной встречи 1/2 финала Кубка английской Лиги.

    Для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы встреча станет 500 в качестве главного тренера на высшем уровне.

    Испанец начал карьеру в 2008 году, возглавив «Барселону». В 2013 году специалист принял «Баварию», а через три года – «Сити». В предыдущих 499 матчах он одержал 367 побед, 78 раз сыграл вничью и потерпел 54 поражения.

    За событиями матча в Бристоле можно будет следить здесь.

    Источник: Skysports

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    23.01.2018 22:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 января 2018, 23:26

      Прощу прощения , просто задело ! Гвардиола супер тренер , молодец ! Он с 2008 года провел главный тренером (т.е во всех турнирах 500 матчей ) ,а седьмые номера МЮ забили 11 голов в 617 матчах АПЛ с 2009 года !

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      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 23 января 2018, 23:10

      Лучший тренер современности, создавший команду, игравшую в лучший футбол в истории (Барселона)!!!
      Респект и уважуха!

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 января 2018, 23:08

      ВПЕЧАТЛЯЕТ!

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