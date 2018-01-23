Гвардиола проведет 500 матч в качестве главного тренера

В 22:45 по московскому времени «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Бристоль Сити» в рамках ответной встречи 1/2 финала Кубка английской Лиги.

Для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы встреча станет 500 в качестве главного тренера на высшем уровне.

Испанец начал карьеру в 2008 году, возглавив «Барселону». В 2013 году специалист принял «Баварию», а через три года – «Сити». В предыдущих 499 матчах он одержал 367 побед, 78 раз сыграл вничью и потерпел 54 поражения.

За событиями матча в Бристоле можно будет следить здесь.