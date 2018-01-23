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    Витсель: «У меня лично не было проблем с Луческу. Я хотел уйти из «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал об уходе из петербургского клуба в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    – Начнем с простого вопроса: как тебе вообще живется, работается в Китае, Аксель?

    – Все отлично! Мне очень нравится здесь. Тем более «Тяньцзинь» – главная сенсация чемпионата Китая. Мы только вышли в Высшую лигу, а уже находимся в верхней части таблицы. Надеюсь, как минимум третьими и останемся. Плюс город тоже отличный, жаловаться не на что. Конечно, Тяньцзинь – не Шанхай, но для спокойной жизни с семьей – самое оно! Короче, я очень доволен.

    – Не страшно было вместо хорошего европейского клуба переходить, прости, в никуда? Мало того что китайская команда, так еще и пару месяцев назад игравшая в местном ФНЛ.

    – Вообще не страшно. Я сразу поговорил с мистером Каннаваро, он заверил меня, что проект серьезный. Объяснил, что клуб обязательно купит и хороших китайских игроков, и сильных легионеров.
    Поначалу было немного тяжело: надо было понять, как играют мои партнеры, адаптироваться и так далее. Первые несколько матчей мы провели так себе. Но в последние 6-7 встреч прогресс налицо, не просто так «Тяньцзинь» идет на третьем месте.

    – Вопрос с намеком: какие у тебя были отношения с Мирчей Луческу?

    – Хорошие отношения. У меня лично не было с ним проблем. Но, конечно, мы могли выступить намного лучше в прошлом сезоне. Мирча многое понимает в футболе и, видимо, хотел, чтобы в России все было так же, как в «Шахтер». К сожалению для нас, это не сработало.

    Источник: Sport24

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    23.01.2018 20:16
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 января 2018, 10:36

      может конечно и вправду все нравиться и играется там ему хорошо а может что только не скажешь ради такой зарплаты пару лет поиграет и как Карлос Тевес уедет, ради денег в основном сильные игроки едут в Китай и я сомневаюсь что после Европы там можно получать удовольствие от всего.

      1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 23 января 2018, 23:24

      Три раза прочитал и не нашел ни самих слов "Я хотел уйти из Зенита", ни даже намека на что-то подобное. То ли я читать разучился, то ли журналисты опять нас дурят.

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 января 2018, 22:17

      Вопрос с намёком... Может хватит уже пытаться демонизировать Луческу. Очень сильный тренер и в Зенит приходил со своей философией, мог создать мощную команду. Но благодаря 2-3 придуркам и пластилиновому руководству клуба давно уже ушёл. Никак журналисты успокоиться не могут, а ведь в травле принимали активное участие, стыдно наверное.

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 января 2018, 22:09

      Каждому -- своё !

      0
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 23 января 2018, 21:24

      Нормальный игрок был.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 января 2018, 20:53

      Если человек всем доволен в Китае, значит он сделал правильный шаг!

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 23 января 2018, 20:42

      А где он говорит,что хотел уйти из Зенита!!!

      8
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Татарин за ЦСКА 23 января 2018, 20:43

      И почему написано,что он полузащитник зинета???

      2
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Татарин за ЦСКА 23 января 2018, 21:45

      ахахах) ляп на ляпе

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > VGreen 23 января 2018, 22:07

      Ага,сам в шоке)))

      0
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 23 января 2018, 20:39

      молодец

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 января 2018, 20:34

      ХорОш уже тем, что доволен настоящим и не поливает грязью прошлое...
      И к вопросу об адаптации, которая у нас с подачи некоторых, является препятствием для хорошей игры в первый сезон... Китай - не самый простой чемп, а здесь прошло несколько игр и сборный механизм новой команды потихоньку затарахтел!...)))

      3
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 23 января 2018, 20:25

      Полузащитник Зенита??

      3
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      Рейтинг: +3461

      acor94 > Nekit92 23 января 2018, 22:29

      модератор никак не может поверить что он ушел

      0
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