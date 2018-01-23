Витсель: «У меня лично не было проблем с Луческу. Я хотел уйти из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал об уходе из петербургского клуба в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

– Начнем с простого вопроса: как тебе вообще живется, работается в Китае, Аксель?

– Все отлично! Мне очень нравится здесь. Тем более «Тяньцзинь» – главная сенсация чемпионата Китая. Мы только вышли в Высшую лигу, а уже находимся в верхней части таблицы. Надеюсь, как минимум третьими и останемся. Плюс город тоже отличный, жаловаться не на что. Конечно, Тяньцзинь – не Шанхай, но для спокойной жизни с семьей – самое оно! Короче, я очень доволен.

– Не страшно было вместо хорошего европейского клуба переходить, прости, в никуда? Мало того что китайская команда, так еще и пару месяцев назад игравшая в местном ФНЛ.

– Вообще не страшно. Я сразу поговорил с мистером Каннаваро, он заверил меня, что проект серьезный. Объяснил, что клуб обязательно купит и хороших китайских игроков, и сильных легионеров.

Поначалу было немного тяжело: надо было понять, как играют мои партнеры, адаптироваться и так далее. Первые несколько матчей мы провели так себе. Но в последние 6-7 встреч прогресс налицо, не просто так «Тяньцзинь» идет на третьем месте.

– Вопрос с намеком: какие у тебя были отношения с Мирчей Луческу?

– Хорошие отношения. У меня лично не было с ним проблем. Но, конечно, мы могли выступить намного лучше в прошлом сезоне. Мирча многое понимает в футболе и, видимо, хотел, чтобы в России все было так же, как в «Шахтер». К сожалению для нас, это не сработало.