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  • Витсель: «У меня лично не было проблем с Луческу. Я хотел уйти из «Зенита»

Витсель: «У меня лично не было проблем с Луческу. Я хотел уйти из «Зенита»

23 января 2018, 20:16
14

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель рассказал об уходе из петербургского клуба в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

– Начнем с простого вопроса: как тебе вообще живется, работается в Китае, Аксель?

– Все отлично! Мне очень нравится здесь. Тем более «Тяньцзинь» – главная сенсация чемпионата Китая. Мы только вышли в Высшую лигу, а уже находимся в верхней части таблицы. Надеюсь, как минимум третьими и останемся. Плюс город тоже отличный, жаловаться не на что. Конечно, Тяньцзинь – не Шанхай, но для спокойной жизни с семьей – самое оно! Короче, я очень доволен.

– Не страшно было вместо хорошего европейского клуба переходить, прости, в никуда? Мало того что китайская команда, так еще и пару месяцев назад игравшая в местном ФНЛ.

– Вообще не страшно. Я сразу поговорил с мистером Каннаваро, он заверил меня, что проект серьезный. Объяснил, что клуб обязательно купит и хороших китайских игроков, и сильных легионеров.
Поначалу было немного тяжело: надо было понять, как играют мои партнеры, адаптироваться и так далее. Первые несколько матчей мы провели так себе. Но в последние 6-7 встреч прогресс налицо, не просто так «Тяньцзинь» идет на третьем месте.

– Вопрос с намеком: какие у тебя были отношения с Мирчей Луческу?

– Хорошие отношения. У меня лично не было с ним проблем. Но, конечно, мы могли выступить намного лучше в прошлом сезоне. Мирча многое понимает в футболе и, видимо, хотел, чтобы в России все было так же, как в «Шахтер». К сожалению для нас, это не сработало.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Тяньцзинь Цюаньцзянь Витсель Аксель
Комментарии (14)
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Nekit92
1516728331
Полузащитник Зенита??
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insider_retro
1516728894
ХорОш уже тем, что доволен настоящим и не поливает грязью прошлое... И к вопросу об адаптации, которая у нас с подачи некоторых, является препятствием для хорошей игры в первый сезон... Китай - не самый простой чемп, а здесь прошло несколько игр и сборный механизм новой команды потихоньку затарахтел!...)))
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Cherembas
1516729195
молодец
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Татарин за ЦСКА
1516729361
А где он говорит,что хотел уйти из Зенита!!!
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Сильвербой
1516730007
Если человек всем доволен в Китае, значит он сделал правильный шаг!
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Братья Васильевы
1516731890
Нормальный игрок был.
Ответить
Zenmaster
1516734564
Каждому -- своё !
Ответить
DOCTOR PENALTY
1516735039
Вопрос с намёком... Может хватит уже пытаться демонизировать Луческу. Очень сильный тренер и в Зенит приходил со своей философией, мог создать мощную команду. Но благодаря 2-3 придуркам и пластилиновому руководству клуба давно уже ушёл. Никак журналисты успокоиться не могут, а ведь в травле принимали активное участие, стыдно наверное.
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Вомбат
1516739094
Три раза прочитал и не нашел ни самих слов "Я хотел уйти из Зенита", ни даже намека на что-то подобное. То ли я читать разучился, то ли журналисты опять нас дурят.
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OfaZavr
1516779414
может конечно и вправду все нравиться и играется там ему хорошо а может что только не скажешь ради такой зарплаты пару лет поиграет и как Карлос Тевес уедет, ради денег в основном сильные игроки едут в Китай и я сомневаюсь что после Европы там можно получать удовольствие от всего.
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