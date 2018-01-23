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    Канищев: «Считаю, Дзюбе нужно остаться «Зените» и продолжать бороться за место в составе»

    Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев считает, что нападающему петербуржцев Артему Дзюбе не стоит переходить в клуб, который сильно уступает по уровню сине-бело-голубым. По его мнению, 29-летнему игроку больше подойдет команда, которая ставит перед собой большие цели.

    Напомним, ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляют «Уфа» и «Арсенал».

    – «Уфа» или «Арсенал» – не самый адекватные варианты. Хотя для человека, который хочет играть, правильно было бы уйти туда. Но еще правильнее – доказать право на место под солнцем. Через работу доказать свою состоятельность. Убрать свою эго подальше и работать. Уйдя в «Уфу» или «Арсенал», Дзюба, конечно же, будет играть. Но бриллиант светится, только когда есть хорошая оправа. Поэтому, считаю, что Артему нужно продолжать бороться за место в «Зените».

    – Но тот факт, что в Туле работает Миодраг Божович, с которым Дзюба здорово сработался в «Ростове»…

    – Божович работает в «Арсенале», у них хорошие отношения, Дзюба точно будет играть там в «основе». Но он будет выступать среди игроков, которые по уровню ниже тех, которые есть в «Зените». Оправа – это и есть игроки, которые окружают Дзюбу. Работой на тренировках и играх футболист доказывает, что он достоин здесь находиться. Развитие человека зависит от среды – какая среда, обстановка, таким он и становится. Поэтому Дзюбе лучше быть в сильном клубе – «Зенит», «Краснодар» или «Локомотив». Там, где ставятся большие цели и задачи, и где играют соответствующие мастера.

    – Но если Дзюба останется, а найти взаимопонимание с Роберто Манчини опять не получится, тогда можно будет забыть о ЧМ-2018?

    – А что, если он будет играть в «Арсенале», он будет соответствовать игроку сборной?

    – Если будет много забивать и полезно играть, Станислав Черчесов вряд ли от него откажется.

    – Пусть попробует. Но я по-прежнему считаю, что футболист должен играть в той команде, которая соответствует его уровню. Если он хочет играть, то может пойти в ФНЛ. Дзюба вообще с поля там уходить не будет (смеется).

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.01.2018 18:37
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 24 января 2018, 08:56

      Если хочет играть и показать себя, то надо переходить в другой клуб, где будет место в основе (если покажет себя и будет РАБОТАТЬ ! ) .Если нужны только деньги или бутики для жены, то пусть ни о чём не парится, пусть дальше полирует лавочку Зенита.

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 23 января 2018, 23:21

      Мы - адекватные питерские болельщики - не считаем Зенит топ-командой. Но нам все же обидно, когда вроде бы эксперт говорит, что Дзюба должен остаться в Зените, потому что "футболист должен играть в той команде, которая соответствует его уровню". Да и Арсеналу с Уфой должно быть обидно, что эксперт их так низко опустил.

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 января 2018, 22:53

      Дзюбе надо остаться в Зените-2 и бороться за место в составе.

      0
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 23 января 2018, 21:30

      Он борется, на одной ягодице мозоль от лавки прошла.

      2
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      Рейтинг: +4025

      raritet 23 января 2018, 20:54

      Логика в словах Канищева есть - если он , играя в Зените , пролетает мимо чемпионата, то кто сказал, что играя в Арсенале, он гарантировал себе место в сбродной.? Единственное но. Оно в том, что Зенит - это командная игра, а Арсенал может весь работать на Дзюбу , таскать за ним рояль для них не такая проблема.И в этом случае, конечно, у Дзюбы было бы более выгодное положение.Потому что сейчас в Зените аргентинцы просто и не знают что с этим можно делать. Другой стиль игры.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 января 2018, 20:48

      Ну если дзюбе нужна команда его уровня, то верхняя восьмёрка не для него

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 23 января 2018, 20:42

      Подождем и посмотрим, время покажет...

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 23 января 2018, 20:01

      Пусть в Арсенале докажет на что способен, всё в его руках.

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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 23 января 2018, 19:54

      Никакой логики. Кто ему мешал в Зените играть? Останется Дзюба в Зените ради бабла, совсем потеряет уважение болел. Сколько есть таланта, столько есть. Иди туда, где ты будешь нужен и играй как можешь.

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 23 января 2018, 19:35

      Под крыло к Божевичу?Вариант неплохой,только вот как быть с финансовой составляющей,аппетит у нашего бриллианта отменный.

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