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  • Канищев: «Считаю, Дзюбе нужно остаться «Зените» и продолжать бороться за место в составе»

Канищев: «Считаю, Дзюбе нужно остаться «Зените» и продолжать бороться за место в составе»

23 января 2018, 18:37
12

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев считает, что нападающему петербуржцев Артему Дзюбе не стоит переходить в клуб, который сильно уступает по уровню сине-бело-голубым. По его мнению, 29-летнему игроку больше подойдет команда, которая ставит перед собой большие цели.

Напомним, ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляют «Уфа» и «Арсенал».

– «Уфа» или «Арсенал» – не самый адекватные варианты. Хотя для человека, который хочет играть, правильно было бы уйти туда. Но еще правильнее – доказать право на место под солнцем. Через работу доказать свою состоятельность. Убрать свою эго подальше и работать. Уйдя в «Уфу» или «Арсенал», Дзюба, конечно же, будет играть. Но бриллиант светится, только когда есть хорошая оправа. Поэтому, считаю, что Артему нужно продолжать бороться за место в «Зените».

– Но тот факт, что в Туле работает Миодраг Божович, с которым Дзюба здорово сработался в «Ростове»…

– Божович работает в «Арсенале», у них хорошие отношения, Дзюба точно будет играть там в «основе». Но он будет выступать среди игроков, которые по уровню ниже тех, которые есть в «Зените». Оправа – это и есть игроки, которые окружают Дзюбу. Работой на тренировках и играх футболист доказывает, что он достоин здесь находиться. Развитие человека зависит от среды – какая среда, обстановка, таким он и становится. Поэтому Дзюбе лучше быть в сильном клубе – «Зенит», «Краснодар» или «Локомотив». Там, где ставятся большие цели и задачи, и где играют соответствующие мастера.

– Но если Дзюба останется, а найти взаимопонимание с Роберто Манчини опять не получится, тогда можно будет забыть о ЧМ-2018?

– А что, если он будет играть в «Арсенале», он будет соответствовать игроку сборной?

– Если будет много забивать и полезно играть, Станислав Черчесов вряд ли от него откажется.

– Пусть попробует. Но я по-прежнему считаю, что футболист должен играть в той команде, которая соответствует его уровню. Если он хочет играть, то может пойти в ФНЛ. Дзюба вообще с поля там уходить не будет (смеется).

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Уфа Дзюба Артем
Комментарии (12)
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Полная Канистра
1516723359
как вы все задолбали с этим или с ним
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OfaZavr
1516723976
не в уровне клуба дело а в личном старании, можно и из Арсенала получить вызов в сборную, главное хотеть а остальное придет.
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zigbert
1516725300
Под крыло к Божевичу?Вариант неплохой,только вот как быть с финансовой составляющей,аппетит у нашего бриллианта отменный.
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пряник929
1516729334
Подождем и посмотрим, время покажет...
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APchelov
1516729688
Ну если дзюбе нужна команда его уровня, то верхняя восьмёрка не для него
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raritet
1516730043
Логика в словах Канищева есть - если он , играя в Зените , пролетает мимо чемпионата, то кто сказал, что играя в Арсенале, он гарантировал себе место в сбродной.? Единственное но. Оно в том, что Зенит - это командная игра, а Арсенал может весь работать на Дзюбу , таскать за ним рояль для них не такая проблема.И в этом случае, конечно, у Дзюбы было бы более выгодное положение.Потому что сейчас в Зените аргентинцы просто и не знают что с этим можно делать. Другой стиль игры.
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AlfavitЪ
1516732255
Он борется, на одной ягодице мозоль от лавки прошла.
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DOCTOR PENALTY
1516737214
Дзюбе надо остаться в Зените-2 и бороться за место в составе.
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Вомбат
1516738884
Мы - адекватные питерские болельщики - не считаем Зенит топ-командой. Но нам все же обидно, когда вроде бы эксперт говорит, что Дзюба должен остаться в Зените, потому что "футболист должен играть в той команде, которая соответствует его уровню". Да и Арсеналу с Уфой должно быть обидно, что эксперт их так низко опустил.
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Ral13
1516773418
Если хочет играть и показать себя, то надо переходить в другой клуб, где будет место в основе (если покажет себя и будет РАБОТАТЬ ! ) .Если нужны только деньги или бутики для жены, то пусть ни о чём не парится, пусть дальше полирует лавочку Зенита.
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