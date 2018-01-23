Канищев: «Считаю, Дзюбе нужно остаться «Зените» и продолжать бороться за место в составе»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев считает, что нападающему петербуржцев Артему Дзюбе не стоит переходить в клуб, который сильно уступает по уровню сине-бело-голубым. По его мнению, 29-летнему игроку больше подойдет команда, которая ставит перед собой большие цели.

Напомним, ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляют «Уфа» и «Арсенал».

– «Уфа» или «Арсенал» – не самый адекватные варианты. Хотя для человека, который хочет играть, правильно было бы уйти туда. Но еще правильнее – доказать право на место под солнцем. Через работу доказать свою состоятельность. Убрать свою эго подальше и работать. Уйдя в «Уфу» или «Арсенал», Дзюба, конечно же, будет играть. Но бриллиант светится, только когда есть хорошая оправа. Поэтому, считаю, что Артему нужно продолжать бороться за место в «Зените».

– Но тот факт, что в Туле работает Миодраг Божович, с которым Дзюба здорово сработался в «Ростове»…

– Божович работает в «Арсенале», у них хорошие отношения, Дзюба точно будет играть там в «основе». Но он будет выступать среди игроков, которые по уровню ниже тех, которые есть в «Зените». Оправа – это и есть игроки, которые окружают Дзюбу. Работой на тренировках и играх футболист доказывает, что он достоин здесь находиться. Развитие человека зависит от среды – какая среда, обстановка, таким он и становится. Поэтому Дзюбе лучше быть в сильном клубе – «Зенит», «Краснодар» или «Локомотив». Там, где ставятся большие цели и задачи, и где играют соответствующие мастера.

– Но если Дзюба останется, а найти взаимопонимание с Роберто Манчини опять не получится, тогда можно будет забыть о ЧМ-2018?

– А что, если он будет играть в «Арсенале», он будет соответствовать игроку сборной?

– Если будет много забивать и полезно играть, Станислав Черчесов вряд ли от него откажется.

– Пусть попробует. Но я по-прежнему считаю, что футболист должен играть в той команде, которая соответствует его уровню. Если он хочет играть, то может пойти в ФНЛ. Дзюба вообще с поля там уходить не будет (смеется).