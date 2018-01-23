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    Билеты на дерби «Локомотив» – «Спартак» будут стоить от 1800 до 25 тысяч

    Стоимость билетов на домашний матч «Локомотива» со «Спартаком» в 21-м туре РФПЛ будет начинаться от 1800 рублей. За эту цену можно будет приобрести место на верхнем ярусе южной трибуны. Доплатив 200 рублей можно купить билет на нижний ярус этой же трибуны.

    Сообщается, что владельцы клубных карт железнодорожников смогут приобрести билеты на поединок с красно-белыми за полцены. При этом максимальная стоимость билета составит 25000 рублей (сектор Diamond), но на него скидка распространяться не будет.

    Матч «Локомотив» и «Спартак» состоится в воскресенье, 4 марта, на стадионе «РЖД Арена».

    После 20-ти туров красно-зеленые лидируют в турнирной таблице, опережая подопечных Массимо Карреры на восемь очков.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    23.01.2018 16:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +114

      Smoke Some Weed 23 января 2018, 21:18

      Печально, на такой матч, когда нужна поддержка трибун, много людей, и ставить такие цены, пустые трибуны хотят (((

      0
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 23 января 2018, 19:49

      везде наживаются.цуки

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 января 2018, 18:45

      дайте мне 4 билета на всю семью по 25 шт. СПАСИБО я чё идиот я за такие деньги неделю в спорт пивбаре со всеми удобствами не вылезу

      1
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 23 января 2018, 18:20

      За такие деньги я и по телевизору неплохо посмотрю!!

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Artemka69 23 января 2018, 19:07

      и еще 2 новых телевизора купить

      2
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 23 января 2018, 17:26

      за 25 который стоит, там массаж параллельно делают ?

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 января 2018, 16:40

      Спасибо.
      В тамбуре постоим.

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