Билеты на дерби «Локомотив» – «Спартак» будут стоить от 1800 до 25 тысяч

Стоимость билетов на домашний матч «Локомотива» со «Спартаком» в 21-м туре РФПЛ будет начинаться от 1800 рублей. За эту цену можно будет приобрести место на верхнем ярусе южной трибуны. Доплатив 200 рублей можно купить билет на нижний ярус этой же трибуны.

Сообщается, что владельцы клубных карт железнодорожников смогут приобрести билеты на поединок с красно-белыми за полцены. При этом максимальная стоимость билета составит 25000 рублей (сектор Diamond), но на него скидка распространяться не будет.

Матч «Локомотив» и «Спартак» состоится в воскресенье, 4 марта, на стадионе «РЖД Арена».

После 20-ти туров красно-зеленые лидируют в турнирной таблице, опережая подопечных Массимо Карреры на восемь очков.