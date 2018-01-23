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  • Билеты на дерби «Локомотив» – «Спартак» будут стоить от 1800 до 25 тысяч

Билеты на дерби «Локомотив» – «Спартак» будут стоить от 1800 до 25 тысяч

23 января 2018, 16:27
7

Стоимость билетов на домашний матч «Локомотива» со «Спартаком» в 21-м туре РФПЛ будет начинаться от 1800 рублей. За эту цену можно будет приобрести место на верхнем ярусе южной трибуны. Доплатив 200 рублей можно купить билет на нижний ярус этой же трибуны.

Сообщается, что владельцы клубных карт железнодорожников смогут приобрести билеты на поединок с красно-белыми за полцены. При этом максимальная стоимость билета составит 25000 рублей (сектор Diamond), но на него скидка распространяться не будет.

Матч «Локомотив» и «Спартак» состоится в воскресенье, 4 марта, на стадионе «РЖД Арена».

После 20-ти туров красно-зеленые лидируют в турнирной таблице, опережая подопечных Массимо Карреры на восемь очков.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (7)
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shinnik
1516714840
Спасибо. В тамбуре постоим.
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Romantic2010
1516717617
за 25 который стоит, там массаж параллельно делают ?
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Artemka69
1516720842
За такие деньги я и по телевизору неплохо посмотрю!!
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Полная Канистра
1516722351
дайте мне 4 билета на всю семью по 25 шт. СПАСИБО я чё идиот я за такие деньги неделю в спорт пивбаре со всеми удобствами не вылезу
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спартак спартаков 1
1516726180
везде наживаются.цуки
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Smoke Some Weed
1516731501
Печально, на такой матч, когда нужна поддержка трибун, много людей, и ставить такие цены, пустые трибуны хотят (((
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