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  • Экс-хавбек «Интера» Альварес в ближайшее время может перейти в «Спартак»

Экс-хавбек «Интера» Альварес в ближайшее время может перейти в «Спартак»

23 января 2018, 13:49
6

По информации Primocanale, «Спартак» в ближайшее время может оформить трансфер полузащитника «Сампдории» Рикардо Альвареса. Отмечается, что сам футболист готов к переезду в РФПЛ.

Стороны могут завершить сделку в самое ближайшее время. Сообщается, что агент аргентинца уже провел в России переговоры с красно-белыми.

Напомним, с 2011 по 2016 годы хавбек выступал за «Интер».

В нынешнем сезоне Альварес принял участие в девяти поединках, забил один гол и сделал одну результативную передачу. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 3 миллиона евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Сампдория Интер Альварес Рикардо
Комментарии (6)
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VVM1964
1516705262
Я так думаю , что через неделю , две мы уже все взвоем - " ну хоть кого нибудь возьмите уже " , тренировочный процесс уже в самом разгаре или опять возьмут в " последний вагон " .
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vshter76
1516706125
К переезду то он может и готов, а как насчет поиграть? Он же крепкий лавочник
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DOCTOR PENALTY
1516706948
Аргентинцы попёрли в Спартак? Манчини тоже в Москву переедет? Пока не надо...
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