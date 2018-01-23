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    Экс-хавбек «Интера» Альварес в ближайшее время может перейти в «Спартак»

    По информации Primocanale, «Спартак» в ближайшее время может оформить трансфер полузащитника «Сампдории» Рикардо Альвареса. Отмечается, что сам футболист готов к переезду в РФПЛ.

    Стороны могут завершить сделку в самое ближайшее время. Сообщается, что агент аргентинца уже провел в России переговоры с красно-белыми.

    Напомним, с 2011 по 2016 годы хавбек выступал за «Интер».

    В нынешнем сезоне Альварес принял участие в девяти поединках, забил один гол и сделал одну результативную передачу. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 3 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2018 13:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 января 2018, 14:29

      Аргентинцы попёрли в Спартак? Манчини тоже в Москву переедет? Пока не надо...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      vshter76 23 января 2018, 14:15

      К переезду то он может и готов, а как насчет поиграть? Он же крепкий лавочник

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