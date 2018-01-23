Экс-хавбек «Интера» Альварес в ближайшее время может перейти в «Спартак»

Аргентинцы попёрли в Спартак? Манчини тоже в Москву переедет? Пока не надо...
По информации Primocanale, «Спартак» в ближайшее время может оформить трансфер полузащитника «Сампдории» Рикардо Альвареса. Отмечается, что сам футболист готов к переезду в РФПЛ.
Стороны могут завершить сделку в самое ближайшее время. Сообщается, что агент аргентинца уже провел в России переговоры с красно-белыми.
Напомним, с 2011 по 2016 годы хавбек выступал за «Интер».
В нынешнем сезоне Альварес принял участие в девяти поединках, забил один гол и сделал одну результативную передачу. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 3 миллиона евро.