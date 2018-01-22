Санчес — о трансфере в «Манчестер Юнайтед»: «Я перешел в самый большой клуб в мире»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес поделился эмоциями от перехода из «Арсенала».

«Я в восторге от того, что перешел в самый большой клуб в мире. В «Арсенале» я провел замечательные три с половиной года и привез с собой положительные воспоминания об этом отличном клубе и его болельщиках.

Я не мог отказаться от возможности сыграть на стадионе с историей и поработать с Жозе Моуринью. Я горд быть первым чилийцем, когда либо игравшем за основную команду «Манчестер Юнайтед». Надеюсь, я смогу показать болельщикам «МЮ» со всего мира, почему клуб хотел подписать меня», — сказал Санчес.

Одновременно с переходом Санчеса было объявлено о трансфере полузащитника Генриха Мхитаряна из «МЮ» в «Арсенал».