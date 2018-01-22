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    Санчес — о трансфере в «Манчестер Юнайтед»: «Я перешел в самый большой клуб в мире»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес поделился эмоциями от перехода из «Арсенала».

    «Я в восторге от того, что перешел в самый большой клуб в мире. В «Арсенале» я провел замечательные три с половиной года и привез с собой положительные воспоминания об этом отличном клубе и его болельщиках.

    Я не мог отказаться от возможности сыграть на стадионе с историей и поработать с Жозе Моуринью. Я горд быть первым чилийцем, когда либо игравшем за основную команду «Манчестер Юнайтед». Надеюсь, я смогу показать болельщикам «МЮ» со всего мира, почему клуб хотел подписать меня», — сказал Санчес.

    Одновременно с переходом Санчеса было объявлено о трансфере полузащитника Генриха Мхитаряна из «МЮ» в «Арсенал».

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    22.01.2018 21:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 января 2018, 22:19

      Ахахаха,в другом интервью,оригинальном,сказано,что в большой клуб,а не в самый лучший в мире.
      Удачи,чилиец

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    • ...
      Рейтинг: +43

      MU777 22 января 2018, 22:16

      В оригинале написано в самый большой клуб.

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