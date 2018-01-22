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Дзюба не хочет переходить в «Уфу» или «Арсенал»

22 января 2018, 16:13
49

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба намерен сменить команду.

По информации источника, приоритетным вариантом продолжения карьеры для 29-летнего футболиста является какой-либо из клубов РФПЛ. При этом на данный момент игрок он не намерен переходить в «Уфу» или тульский «Арсенал», проявляющие к нему интерес.

Ранее сообщалось, что на форварда также претендуют «Локомотив» и «Краснодар».

Напомним, по решению главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини Дзюба не полетел с основным составом на первый зимний сбор в ОАЭ и в настоящее время поддерживает форму в составе «Зенита-2».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24-х матчах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Уфа Дзюба Артем
Комментарии (49)
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Добрый Бобер
1516627434
Сходил за трофеями.
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Полная Канистра
1516628141
мне папа и мама наказали ни куда не уходи сиди дома мы скоро придём и обещали шарик воздушный купить и чуп чуп
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Коза Ностра
1516628542
Дзюба-Великитй Нехочуха!
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APchelov
1516629400
И вот когда все полетели на южные сборы, одна маленькая, но гордая птичка сказала, что она полетит прямо в сборную. За мировым титулом
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insider_retro
1516632155
Судя по запросам, Антон серьёзно рассчитывает на повышение и никак не меньше!... Но, исходя из его спортивных возможностей и положения, ему в пору бы соглашаться на любое приглашение и доказывать, доказывать и удивлять!!..)))
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Manilov
1516632866
Правильно Артёмка. Ишь ты, мерзавцы, Его Светлости такую шантрапу предлагать...! Там вон в Реале Кристинка подсдулся. Артемий ждет контракту!
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Serjoga
1516633446
Артемка играть не хочет! Ну не хочет!
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ROSTOV SUPER
1516634587
Пусть поварам на кухне помогает картошку чистить , пирожки игрокам в обед разносить !
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OfaZavr
1516636028
ну все папа его начал делами рулить, Артемка сюда не ходи здесь играть надо туда не ходи там мало платят и все в таком духе))
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Приус
1516637009
Зенит-2 это твой уровень, команда мечты.
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