Дзюба не хочет переходить в «Уфу» или «Арсенал»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба намерен сменить команду.

По информации источника, приоритетным вариантом продолжения карьеры для 29-летнего футболиста является какой-либо из клубов РФПЛ. При этом на данный момент игрок он не намерен переходить в «Уфу» или тульский «Арсенал», проявляющие к нему интерес.

Ранее сообщалось, что на форварда также претендуют «Локомотив» и «Краснодар».

Напомним, по решению главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини Дзюба не полетел с основным составом на первый зимний сбор в ОАЭ и в настоящее время поддерживает форму в составе «Зенита-2».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24-х матчах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.