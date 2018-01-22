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    Дзюба не хочет переходить в «Уфу» или «Арсенал»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба намерен сменить команду.

    По информации источника, приоритетным вариантом продолжения карьеры для 29-летнего футболиста является какой-либо из клубов РФПЛ. При этом на данный момент игрок он не намерен переходить в «Уфу» или тульский «Арсенал», проявляющие к нему интерес.

    Ранее сообщалось, что на форварда также претендуют «Локомотив» и «Краснодар».

    Напомним, по решению главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини Дзюба не полетел с основным составом на первый зимний сбор в ОАЭ и в настоящее время поддерживает форму в составе «Зенита-2».

    В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24-х матчах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.01.2018 16:13
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 23 января 2018, 10:59

      Думаю дело исключительно в деньгах. Хотел бы на ЧМ сыграть пошел бы сейчас и в уфу и в арсенал играть и доказывать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 23 января 2018, 00:02

      Не он не хочет переходить, а его половина хочет ближе к Москве или Питеру

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 22 января 2018, 21:29

      А предеться!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 22 января 2018, 20:33

      В интервью он сказал, что хочет играть в АПЛ в МЮ, ну или цитирую: «хотя бы в Реал Мадриде» . А вы его в Уфу зовёте... думайте )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Розарио Агро 22 января 2018, 22:36

      тренеришки противные и никчёмные в топ - клубах - не могут такой талантище разглядеть...

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 22 января 2018, 19:18

      Извини, в Ювентусе вакансий нет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 22 января 2018, 19:17

      Зажрался Артемка!!!Ну или в Питере пирожки вкуснее!!)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 22 января 2018, 19:05

      Ну и пошёл он к чёрту ваш Дзюба! Зенит как лучше хочет, ищет Дзюбе новый клуб с постоянной футбольной практикой, а он ещё чем-то не доволен! Пусть продолжает на скамейке сидеть! Даже в сборную на ЧМ не берите!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 22 января 2018, 19:03

      Зенит-2 это твой уровень, команда мечты.

      5
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 22 января 2018, 18:54

      Созванивался со знакомыми, они сказали: Хороший ты парень с одной стороны, но х.. тебе с с...у с другой стороны.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 января 2018, 18:47

      ну все папа его начал делами рулить, Артемка сюда не ходи здесь играть надо туда не ходи там мало платят и все в таком духе))

      8
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры > OfaZavr 22 января 2018, 18:54

      Папик доведет Артемку до цугундера.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Куртуазные манеры 22 января 2018, 18:57

      типичный случай жажды наживы как и у Неймара, Месси, Чалханоглу.

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