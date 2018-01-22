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    Каррера: «Джикию заменит Кутепов»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о том, кто сможет заменить травмированного защитника Георгия Джикию. Напомним, футболист сборной России получил разрыв передней крестообразной связки колена, выбыв на полгода.

    – Это крайне важный игрок для «Спартака». Желаю ему скорейшего выздоровления, надеюсь, он станет еще сильнее. Думаю, с его характером Джикии потребуется меньше времени, чем говорят. Я пожелал Джикии быть сильным. Увы, такие вещи в футболе происходят. Посоветовал Георгию отнестись к ситуации оптимистично и постараться вернуться как можно скорее.

    – Джикию заменит Кутепов?

    – На данный момент – да. Говорю о «Спартаке», советовать главному тренеру сборной России – не мое дело.

    – Это четвертая травма крестообразных связок за год. Здесь нет никакой системы?

    – Считаю это только неудачей. Стечением обстоятельств.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.01.2018 09:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +134

      vinsent 22 января 2018, 12:07

      Кутепов был когда то не хилым вратарем харьковского металлиста, а это простите за выражение -болбой

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 января 2018, 10:59

      не очень радует такая замена да и на тревожные мысли наталкивает...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 января 2018, 10:09

      это вряд ли....

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