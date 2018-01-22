Каррера: «Джикию заменит Кутепов»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о том, кто сможет заменить травмированного защитника Георгия Джикию. Напомним, футболист сборной России получил разрыв передней крестообразной связки колена, выбыв на полгода.

– Это крайне важный игрок для «Спартака». Желаю ему скорейшего выздоровления, надеюсь, он станет еще сильнее. Думаю, с его характером Джикии потребуется меньше времени, чем говорят. Я пожелал Джикии быть сильным. Увы, такие вещи в футболе происходят. Посоветовал Георгию отнестись к ситуации оптимистично и постараться вернуться как можно скорее.

– Джикию заменит Кутепов?

– На данный момент – да. Говорю о «Спартаке», советовать главному тренеру сборной России – не мое дело.

– Это четвертая травма крестообразных связок за год. Здесь нет никакой системы?

– Считаю это только неудачей. Стечением обстоятельств.