Каррера: «Джикию заменит Кутепов»

Кутепов был когда то не хилым вратарем харьковского металлиста, а это простите за выражение -болбой
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о том, кто сможет заменить травмированного защитника Георгия Джикию. Напомним, футболист сборной России получил разрыв передней крестообразной связки колена, выбыв на полгода.
– Это крайне важный игрок для «Спартака». Желаю ему скорейшего выздоровления, надеюсь, он станет еще сильнее. Думаю, с его характером Джикии потребуется меньше времени, чем говорят. Я пожелал Джикии быть сильным. Увы, такие вещи в футболе происходят. Посоветовал Георгию отнестись к ситуации оптимистично и постараться вернуться как можно скорее.
– Джикию заменит Кутепов?
– На данный момент – да. Говорю о «Спартаке», советовать главному тренеру сборной России – не мое дело.
– Это четвертая травма крестообразных связок за год. Здесь нет никакой системы?
– Считаю это только неудачей. Стечением обстоятельств.