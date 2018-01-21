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  • Фернандо: «Никого не касается, сколько пива футболисты пьют в отпуске. Да хоть несколько ящиков»

Фернандо: «Никого не касается, сколько пива футболисты пьют в отпуске. Да хоть несколько ящиков»

21 января 2018, 07:12
6

Полузащитник «Спартака» Фернандо подчеркнул, что в отпуске футболисты имеют право нарушать режим.

– Адриано выкладывал фото с пивом и не видит в этом ничего страшного. Вы позволяли себе нарушить режим?

– По-моему, никого не касается, что футболисты делают в отпуске. Там мы можем позволить себе все, что захотим. Кто и сколько пива пьет – личное дело каждого. Да пусть хоть несколько ящиков! Заострять внимание на этой теме в любом случае не стоит. Значение имеет одно: в каком состоянии ты приехал на сбор и выходишь на матчи.

– Сколько лишних килограммов привезли из отпуска?

– Вернулся с тем же весом, с которым уехал. Сейчас это для меня не проблема, все четко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандо
Комментарии (6)
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slavа0508
1516509642
Отпуск есть отпуск,,,,но а кто в отпуске не отрывается????Или совсем не употребляющий спиртное в любых дозах либо по состоянию здоровья,,,,,
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тётя ASYA
1516516596
на то он и отпуск ! пусть бухают , гуляют ! теперь пусть пашут
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selkoka
1516524310
Если в клуб из отпуска возвращается в той форме, которой положено, то пусть хоть бочку пива выпивает
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OfaZavr
1516526496
согласен, если это не отражается на тренировках и игре то какая разница.
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