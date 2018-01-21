Фернандо: «Никого не касается, сколько пива футболисты пьют в отпуске. Да хоть несколько ящиков»

Полузащитник «Спартака» Фернандо подчеркнул, что в отпуске футболисты имеют право нарушать режим.

– Адриано выкладывал фото с пивом и не видит в этом ничего страшного. Вы позволяли себе нарушить режим?

– По-моему, никого не касается, что футболисты делают в отпуске. Там мы можем позволить себе все, что захотим. Кто и сколько пива пьет – личное дело каждого. Да пусть хоть несколько ящиков! Заострять внимание на этой теме в любом случае не стоит. Значение имеет одно: в каком состоянии ты приехал на сбор и выходишь на матчи.

– Сколько лишних килограммов привезли из отпуска?

– Вернулся с тем же весом, с которым уехал. Сейчас это для меня не проблема, все четко.