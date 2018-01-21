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    Фернандо: «Никого не касается, сколько пива футболисты пьют в отпуске. Да хоть несколько ящиков»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо подчеркнул, что в отпуске футболисты имеют право нарушать режим.

    – Адриано выкладывал фото с пивом и не видит в этом ничего страшного. Вы позволяли себе нарушить режим?

    – По-моему, никого не касается, что футболисты делают в отпуске. Там мы можем позволить себе все, что захотим. Кто и сколько пива пьет – личное дело каждого. Да пусть хоть несколько ящиков! Заострять внимание на этой теме в любом случае не стоит. Значение имеет одно: в каком состоянии ты приехал на сбор и выходишь на матчи.

    – Сколько лишних килограммов привезли из отпуска?

    – Вернулся с тем же весом, с которым уехал. Сейчас это для меня не проблема, все четко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2018 07:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 января 2018, 12:21

      согласен, если это не отражается на тренировках и игре то какая разница.

      6
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > klifS 21 января 2018, 16:23

      Приехал такой же как и уехал.

      1
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      Рейтинг: +249

      selkoka 21 января 2018, 11:45

      Если в клуб из отпуска возвращается в той форме, которой положено, то пусть хоть бочку пива выпивает

      2
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 21 января 2018, 09:36

      на то он и отпуск ! пусть бухают , гуляют ! теперь пусть пашут

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 21 января 2018, 07:40

      Отпуск есть отпуск,,,,но а кто в отпуске не отрывается????Или совсем не употребляющий спиртное в любых дозах либо по состоянию здоровья,,,,,

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