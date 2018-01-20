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    Марков: «Не поехал на просмотр в ЦСКА, так как не вижу смысла в смотринах. Я уже состоявшийся футболист»

    Новичок «Динамо» Евгений Марков рассказал, что не поехал на просмотр в ЦСКА, когда еще выступал за «Тосно», потому что он состоявшийся игрок и не видит смысла в подобных смотринах. При этом 23-летний нападающий подчеркнул, что был рад приглашению армейского клуба.

    «Если бы мне предложили полноценный контракт, я бы принял взвешенное решение. Не знаю какое, но, может и согласился бы. ЦСКА – топовый клуб, один из лидеров чемпионата России. Но я много раз говорил, что не вижу смысла в просмотрах. Можно смотреть игроков второй лиги, первой. А я уже состоявшийся футболист, и не готов ездить на смотрины. Вдруг получу травму и останусь не нужен ни «Тосно», ни ЦСКА.

    При этом я очень рад, что меня пригласили. Я не говорил чeткого «нет». ЦСКА – это большой клуб, в который хочет попасть каждый российский игрок. Но сейчас я счастлив, что перехожу в «Динамо», с которым хочу добиться новых высот», – сказал Марков.

    В нынешнем сезоне форвард провел 21 матч, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.01.2018 14:59
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +459

      sour12 24 января 2018, 04:16

      Не поехал т.к понимает, что шансов нет играть в основе. Переход в ЦСКА даёт игру в евро кубках и возможности засветиться и уехать играть в Европу. ..по скольку он не уровня ЦСКА, а ниже вот и не поехал. ..любой игрок сильный использовал эту возможность в не зависимости от антипатии к клубу...лучше год в ЦСКА поиграть и уехать в Европу. ..а он будет вечно на дне...и болтать какой он ох...й состоявшийся игрок...бред.

      0
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 22 января 2018, 13:31

      ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 22 января 2018, 09:53

      ...может быть и принял взвешенное решение...Тоже мне звезда. блин...Через год в ФНЛ будешь принимать взвешенные решения...

      0
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      Рейтинг: +2229

      river31 21 января 2018, 15:03

      А кто это?:))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 21 января 2018, 12:11

      Дзюба номер 2

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 20 января 2018, 21:14

      Ещё играть не начал, а уже корона появилась над головой! Дитё лимита несчастное, не видать тебе развития!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 20 января 2018, 21:03

      Правильно говорит. Завышенной самооценки у него нет. Скорее всего проявит себя в Динамо (если не зазвездится).

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 20 января 2018, 20:23

      Только бы не в пердив...

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > ALEX ML 20 января 2018, 22:15

      Как карта ляжет

      0
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      Рейтинг: +72

      М.Т. 20 января 2018, 19:50

      Состоявший футболист?????А быть сложнее чем казаться.Вот болтун точно!!!!

      3
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      Рейтинг: +338

      Kрейсер 20 января 2018, 19:22

      Ну и правильно.

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