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  • Марков: «Не поехал на просмотр в ЦСКА, так как не вижу смысла в смотринах. Я уже состоявшийся футболист»

Марков: «Не поехал на просмотр в ЦСКА, так как не вижу смысла в смотринах. Я уже состоявшийся футболист»

20 января 2018, 14:59
31

Новичок «Динамо» Евгений Марков рассказал, что не поехал на просмотр в ЦСКА, когда еще выступал за «Тосно», потому что он состоявшийся игрок и не видит смысла в подобных смотринах. При этом 23-летний нападающий подчеркнул, что был рад приглашению армейского клуба.

«Если бы мне предложили полноценный контракт, я бы принял взвешенное решение. Не знаю какое, но, может и согласился бы. ЦСКА – топовый клуб, один из лидеров чемпионата России. Но я много раз говорил, что не вижу смысла в просмотрах. Можно смотреть игроков второй лиги, первой. А я уже состоявшийся футболист, и не готов ездить на смотрины. Вдруг получу травму и останусь не нужен ни «Тосно», ни ЦСКА.

При этом я очень рад, что меня пригласили. Я не говорил чeткого «нет». ЦСКА – это большой клуб, в который хочет попасть каждый российский игрок. Но сейчас я счастлив, что перехожу в «Динамо», с которым хочу добиться новых высот», – сказал Марков.

В нынешнем сезоне форвард провел 21 матч, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Тосно Марков Евгений
Комментарии (31)
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tyjtyjk56k5
1516453674
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
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BRO_football
1516454051
По-моему Марков слишком высокого о себе мнения. Он всего-то первый раз в жизни поиграл в РФПЛ, забил там несколько голов, а уже отказал Зениту и не хочет идти на просмотры к ЦСКА. Хотя, может быть, приход в Динамо был правильным выбором. В этом клубе Маркова будут ценить как футболиста, он будет получать постоянную футбольную практику и точно не станет игроком запаса.
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CSKA471
1516455264
Поправте профиль Маркова, выходит парень 1978 г.р. Завершивший карьеру
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altezzik
1516455829
Вот это вот и есть признак того, что Марков несостоявшийся...
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bset
1516456725
Ну и правильно. Были случаи, когда к нам приезжал игрок и за день до закрытия окна ему говорили "Ты нам не подходишь". Неприятно.
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Недовольный
1516456773
теперь двухметровому горбоносому щведу с завышенным самомнением не будет одиноко.К нему добавился это выпук
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vladimir-7
1516459131
Маркову всё равно в какой клуб РФПЛ переходить, но только не в топ-клуб, потому, что слаб ещё и не в клуб, который выскочит в ФНЛ. Посмотрим, как всё получится.
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М.Т.
1516467013
Состоявший футболист?????А быть сложнее чем казаться.Вот болтун точно!!!!
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Обер-КанцлерЪ
1516472076
Ещё играть не начал, а уже корона появилась над головой! Дитё лимита несчастное, не видать тебе развития!
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вместе с ЦСКА
1516525914
Дзюба номер 2
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