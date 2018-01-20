Марков: «Не поехал на просмотр в ЦСКА, так как не вижу смысла в смотринах. Я уже состоявшийся футболист»

Новичок «Динамо» Евгений Марков рассказал, что не поехал на просмотр в ЦСКА, когда еще выступал за «Тосно», потому что он состоявшийся игрок и не видит смысла в подобных смотринах. При этом 23-летний нападающий подчеркнул, что был рад приглашению армейского клуба.

«Если бы мне предложили полноценный контракт, я бы принял взвешенное решение. Не знаю какое, но, может и согласился бы. ЦСКА – топовый клуб, один из лидеров чемпионата России. Но я много раз говорил, что не вижу смысла в просмотрах. Можно смотреть игроков второй лиги, первой. А я уже состоявшийся футболист, и не готов ездить на смотрины. Вдруг получу травму и останусь не нужен ни «Тосно», ни ЦСКА.

При этом я очень рад, что меня пригласили. Я не говорил чeткого «нет». ЦСКА – это большой клуб, в который хочет попасть каждый российский игрок. Но сейчас я счастлив, что перехожу в «Динамо», с которым хочу добиться новых высот», – сказал Марков.

В нынешнем сезоне форвард провел 21 матч, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.