Марков: «Не поехал на просмотр в ЦСКА, так как не вижу смысла в смотринах. Я уже состоявшийся футболист»

Не поехал т.к понимает, что шансов нет играть в основе. Переход в ЦСКА даёт игру в евро кубках и возможности засветиться и уехать играть в Европу. ..по скольку он не уровня ЦСКА, а ниже вот и не поехал. ..любой игрок сильный использовал эту возможность в не зависимости от антипатии к клубу...лучше год в ЦСКА поиграть и уехать в Европу. ..а он будет вечно на дне...и болтать какой он ох...й состоявшийся игрок...бред.
Новичок «Динамо» Евгений Марков рассказал, что не поехал на просмотр в ЦСКА, когда еще выступал за «Тосно», потому что он состоявшийся игрок и не видит смысла в подобных смотринах. При этом 23-летний нападающий подчеркнул, что был рад приглашению армейского клуба.
«Если бы мне предложили полноценный контракт, я бы принял взвешенное решение. Не знаю какое, но, может и согласился бы. ЦСКА – топовый клуб, один из лидеров чемпионата России. Но я много раз говорил, что не вижу смысла в просмотрах. Можно смотреть игроков второй лиги, первой. А я уже состоявшийся футболист, и не готов ездить на смотрины. Вдруг получу травму и останусь не нужен ни «Тосно», ни ЦСКА.
При этом я очень рад, что меня пригласили. Я не говорил чeткого «нет». ЦСКА – это большой клуб, в который хочет попасть каждый российский игрок. Но сейчас я счастлив, что перехожу в «Динамо», с которым хочу добиться новых высот», – сказал Марков.
В нынешнем сезоне форвард провел 21 матч, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.