Гвардиола: «Поздравляю «МЮ» с покупкой Санчеса»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился информацией о возможном переходе Алексиса Санчеса из «Арсенала» в «МЮ».

«Я не очень хорош в расчетах. Думаю, Санчес перейдет в «Юнайтед». Поэтому поздравляю клуб и футболиста с этим трансфером.

Работать с ним в «Барселоне» (в сезоне-2011/12 – прим. «Бомбардира») было большим удовольствием. Желаю ему всего наилучшего», – сказал испанец.

Ранее главный тренер «канониров» Арсен Венгер сказал, что чилиец, скорее всего, станет игроком «красных дьяволов».

Интерес манчестерского клуба подтвердил его тренер Жозе Моуринью.