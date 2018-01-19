Гвардиола: «Поздравляю «МЮ» с покупкой Санчеса»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился информацией о возможном переходе Алексиса Санчеса из «Арсенала» в «МЮ».
«Я не очень хорош в расчетах. Думаю, Санчес перейдет в «Юнайтед». Поэтому поздравляю клуб и футболиста с этим трансфером.
Работать с ним в «Барселоне» (в сезоне-2011/12 – прим. «Бомбардира») было большим удовольствием. Желаю ему всего наилучшего», – сказал испанец.
Ранее главный тренер «канониров» Арсен Венгер сказал, что чилиец, скорее всего, станет игроком «красных дьяволов».
Интерес манчестерского клуба подтвердил его тренер Жозе Моуринью.
Источник: BBC