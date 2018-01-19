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    Гвардиола: «Поздравляю «МЮ» с покупкой Санчеса»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился информацией о возможном переходе Алексиса Санчеса из «Арсенала» в «МЮ».

    «Я не очень хорош в расчетах. Думаю, Санчес перейдет в «Юнайтед». Поэтому поздравляю клуб и футболиста с этим трансфером.

    Работать с ним в «Барселоне» (в сезоне-2011/12 – прим. «Бомбардира») было большим удовольствием. Желаю ему всего наилучшего», – сказал испанец.

    Ранее главный тренер «канониров» Арсен Венгер сказал, что чилиец, скорее всего, станет игроком «красных дьяволов».

    Интерес манчестерского клуба подтвердил его тренер Жозе Моуринью.

    Источник: BBC

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    19.01.2018 21:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 января 2018, 01:30

      По-джентельменски....

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 января 2018, 01:14

      друзь..я однако...

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 19 января 2018, 21:29

      Але́ксис Алеха́ндро Са́нчес Санчес !!

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