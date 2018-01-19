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Рейнгольд назвал ситуацию с травмой Джикии трагедией

19 января 2018, 17:36
9

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о травме защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Напомним, из-за повреждения крестообразной связки колена россиянин может пропустить чемпионат мира-2018.

«Травма Георгия Джикии – это трагедия. Мы потеряли молодого игрока, который не только влияет на игру «Спартака», но и является основным игроком сборной. Очень жалко. Травма на ровном месте. Мне даже как-то неприятно говорить об этом, потому что всe это произошло на моих глазах.

«Спартаку» сейчас надо покупать центрального защитника. Где они будут его искать – это их проблемы. Трансферное окно открыто, поэтому, пожалуйста, ищите», – сказал Рейнгольд.

Самая неприятная травма «Спартака». Уже десять игроков за шесть лет

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Рейнгольд Валерий
Комментарии (9)
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slavа0508
1516375331
Это потеря для Спартака и сборной,,,,ну всё таки замену можно найти особенно Спартаку открыто трансферное окно не желей денег,,,и можно купить хорошего игрока,,,,,для сборной посложнее найти замену,,,,а вот для самого Георгия это трагедия безусловно,,,,на носу домашний чемпионат мира,,такое бывает наверное раз в жизне и на тебе такая травма и на предсезонке,,,,обидно до слёз,,,,,Держись Георгий и выздоравливй
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Сильвербой
1516377323
Нужен не просто центральный защитник, нужен качественный центральный защитник, который будет "цементировать" оборону!!!
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diktatop
1516379955
здоровья
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qhsub.56061
1516380931
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://wq.lt/7GH4s
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Горкин Блеванов
1516381678
Ты не представляешь Билл как мне жаль что твоя гнедая сломала ногу...
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Axe111
1516382000
ДА ПИЗ***Ц КОНЕЦ СВЕТА
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sergan113
1516427196
Травма Джикии, это трагедия в первую очередь для него самого, а для спартака и сборной это неприятный момент, который надо решить.
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