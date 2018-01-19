Рейнгольд назвал ситуацию с травмой Джикии трагедией

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о травме защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Напомним, из-за повреждения крестообразной связки колена россиянин может пропустить чемпионат мира-2018.

«Травма Георгия Джикии – это трагедия. Мы потеряли молодого игрока, который не только влияет на игру «Спартака», но и является основным игроком сборной. Очень жалко. Травма на ровном месте. Мне даже как-то неприятно говорить об этом, потому что всe это произошло на моих глазах.

«Спартаку» сейчас надо покупать центрального защитника. Где они будут его искать – это их проблемы. Трансферное окно открыто, поэтому, пожалуйста, ищите», – сказал Рейнгольд.

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