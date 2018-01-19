Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рейнгольд назвал ситуацию с травмой Джикии трагедией

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о травме защитника «Спартака» Георгия Джикии.

    Напомним, из-за повреждения крестообразной связки колена россиянин может пропустить чемпионат мира-2018.

    «Травма Георгия Джикии – это трагедия. Мы потеряли молодого игрока, который не только влияет на игру «Спартака», но и является основным игроком сборной. Очень жалко. Травма на ровном месте. Мне даже как-то неприятно говорить об этом, потому что всe это произошло на моих глазах.

    «Спартаку» сейчас надо покупать центрального защитника. Где они будут его искать – это их проблемы. Трансферное окно открыто, поэтому, пожалуйста, ищите», – сказал Рейнгольд.

    Самая неприятная травма «Спартака». Уже десять игроков за шесть лет

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2018 17:36
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +361

      sergan113 20 января 2018, 08:46

      Травма Джикии, это трагедия в первую очередь для него самого, а для спартака и сборной это неприятный момент, который надо решить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 19 января 2018, 20:13

      ДА ПИЗ***Ц КОНЕЦ СВЕТА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов 19 января 2018, 20:07

      Ты не представляешь Билл как мне жаль что твоя гнедая сломала ногу...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      qhsub.56061 19 января 2018, 19:55


      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://wq.lt/7GH4s

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +818

      diktatop 19 января 2018, 19:39

      здоровья

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 января 2018, 18:55

      Нужен не просто центральный защитник, нужен качественный центральный защитник, который будет "цементировать" оборону!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 19 января 2018, 18:22

      Это потеря для Спартака и сборной,,,,ну всё таки замену можно найти особенно Спартаку открыто трансферное окно не желей денег,,,и можно купить хорошего игрока,,,,,для сборной посложнее найти замену,,,,а вот для самого Георгия это трагедия безусловно,,,,на носу домашний чемпионат мира,,такое бывает наверное раз в жизне и на тебе такая травма и на предсезонке,,,,обидно до слёз,,,,,Держись Георгий и выздоравливй

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11