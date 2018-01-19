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  • Бердыев уверен, что лимит на легионеров вредит российскому футболу

Бердыев уверен, что лимит на легионеров вредит российскому футболу

19 января 2018, 10:52
10

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев выступил против лимита на легионеров в российской Премьер-лиге, а также поддержал идею к возвращению системы чемпионата России «весна-осень».

– Мы вернемся к системе «весна-осень»?

– Думаю, да. Думаю, Мутко все правильно понимает. Мы с ним разговаривали на эту тему, и я ему говорил: «Это преступление. В минус 15 для кого мы играем? Кому это нужно?!»

– Лимит нужно отменить? В клубах появляются молодые игроки не благодаря ему?

– А сколько загублено? Благодаря лимиту молодые игроки получают большие контракты и прогрессировать не хотят, из-за лимита пропала большая группа талантливых футболистов. Они же деньги по контракту получают, а их нужно зарабатывать.

– Лимит вреден?

– Да, однозначно. Для профессионального роста игроки должны пройти через конкуренцию. Именно конкуренция заставит расти молодых, а возрастных футболистов профессионально относиться к своей карьере.

– Что еще вы бы изменили в чемпионате? Сокращение, увеличение?

– Нет, 16 команд – это оптимально. Хотел бы, чтобы скорее решили проблему подготовки тренеров всех направлений. Нужно привозить лучших иностранных тренеров, которые будут готовить наших специалистов. Мы ведь в Испании лучших детских тренеров забрали, когда привозили сюда инструкторов и тренеров в академию. И они очень многое сделали. Мы им говорили: «Вы воспитайте наших тренеров, вы не нужны нам на сто лет». Тех ребят, которые заканчивали и в дубль не попадали, мы их устраивали в институт, чтобы потом забрать в академию как своих воспитанников. Мы это выстраивали. И так нужно делать в институтах: приглашать преподавателей на хорошие контракты, чтобы они были заинтересованы.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (10)
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NeoNaTe
1516349002
ага, а без лимита такие как спартак и зенит будут вообще без русских обходиться
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Путник 13
1516350669
То..что лимит вреден было ясно с самого начала..можно вспомнить российские продукты которые после путинских санкций есть стало нельзя ..
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vladimir-7
1516352157
Да, еще нужно обучать судей для российского футбола, а то сидит в комитете какой-то Будогосский и ничего там не делает, а занимается параллельно преподавательской деятельностью для судей. Нужно работать в судейском корпусе, а не числиться там, либо заниматься преподавательской деятель- ностью.
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кузнецов артем
1516357718
Если посмотреть на составы клубов то мы увидим, что большинство играет возрастой командой. Лично мне это не понятно потому что это большинство имеет финансовые проблемы, вот Цска в этом отношении молодцы у нрх проблемы с деньгами так они начали даать еместо в составе молодежи, которую потом продадут и решат свои фин проблемы. Лимит вообще сейчас никак не влияет, ибо цены на трансферы поднялись качество игроков осталось прежним, Русской молодежи клубы не доверяют хотя например Спартак2 2 года заканчивает в 6 фнл не верится что руководство дает запрет на любой трансфер, ну так почему то не покупают не берут в аренду а ставят возрастных игроков. Типо того же Сонга купили в Рубин. Еще пример Урал берет в аренду Портнягина, 7 матчей 1 гол неужели в Фнл будут форварды хуже чем Портнягин
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bset
1516357891
Ну какая весна-осень? Играть в середине сезона при -15 или в конце сезона, когда уже матч не перенести на следующий год? Праздновать чемпионство в конце мая или в конце ноября? Начинать сезон в мороз или в августе на зеленых полях? Все жалуются, что матчи в декабре. Посмотрел я сезоны с весной-осень. Конец ноября - начало декабря. Ну и в чем, собственно, разница? А разница в том, что ключевые игроки уезжают летом, потому что в Европе никто посреди сезона приобретения не делает. В итоге у нас летом полностью команды меняются. И за полгода команда до еврокубков команда скатывается в плане уровня игры и в Европе непонятно какая команда за нас выступает. А так выиграл чемпионат и сразу погнал в Еврокубки.
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Axe111
1516363655
А кормиться всякие мудки с чего тогда будут
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РМЗ
1516366369
Исламистов хочет набрать Курбанка
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