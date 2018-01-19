Бердыев уверен, что лимит на легионеров вредит российскому футболу

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев выступил против лимита на легионеров в российской Премьер-лиге, а также поддержал идею к возвращению системы чемпионата России «весна-осень».

– Мы вернемся к системе «весна-осень»?

– Думаю, да. Думаю, Мутко все правильно понимает. Мы с ним разговаривали на эту тему, и я ему говорил: «Это преступление. В минус 15 для кого мы играем? Кому это нужно?!»

– Лимит нужно отменить? В клубах появляются молодые игроки не благодаря ему?

– А сколько загублено? Благодаря лимиту молодые игроки получают большие контракты и прогрессировать не хотят, из-за лимита пропала большая группа талантливых футболистов. Они же деньги по контракту получают, а их нужно зарабатывать.

– Лимит вреден?

– Да, однозначно. Для профессионального роста игроки должны пройти через конкуренцию. Именно конкуренция заставит расти молодых, а возрастных футболистов профессионально относиться к своей карьере.

– Что еще вы бы изменили в чемпионате? Сокращение, увеличение?

– Нет, 16 команд – это оптимально. Хотел бы, чтобы скорее решили проблему подготовки тренеров всех направлений. Нужно привозить лучших иностранных тренеров, которые будут готовить наших специалистов. Мы ведь в Испании лучших детских тренеров забрали, когда привозили сюда инструкторов и тренеров в академию. И они очень многое сделали. Мы им говорили: «Вы воспитайте наших тренеров, вы не нужны нам на сто лет». Тех ребят, которые заканчивали и в дубль не попадали, мы их устраивали в институт, чтобы потом забрать в академию как своих воспитанников. Мы это выстраивали. И так нужно делать в институтах: приглашать преподавателей на хорошие контракты, чтобы они были заинтересованы.