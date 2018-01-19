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    Бердыев уверен, что лимит на легионеров вредит российскому футболу

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев выступил против лимита на легионеров в российской Премьер-лиге, а также поддержал идею к возвращению системы чемпионата России «весна-осень».

    – Мы вернемся к системе «весна-осень»?

    – Думаю, да. Думаю, Мутко все правильно понимает. Мы с ним разговаривали на эту тему, и я ему говорил: «Это преступление. В минус 15 для кого мы играем? Кому это нужно?!»

    – Лимит нужно отменить? В клубах появляются молодые игроки не благодаря ему?

    – А сколько загублено? Благодаря лимиту молодые игроки получают большие контракты и прогрессировать не хотят, из-за лимита пропала большая группа талантливых футболистов. Они же деньги по контракту получают, а их нужно зарабатывать.

    – Лимит вреден?

    – Да, однозначно. Для профессионального роста игроки должны пройти через конкуренцию. Именно конкуренция заставит расти молодых, а возрастных футболистов профессионально относиться к своей карьере.

    – Что еще вы бы изменили в чемпионате? Сокращение, увеличение?

    – Нет, 16 команд – это оптимально. Хотел бы, чтобы скорее решили проблему подготовки тренеров всех направлений. Нужно привозить лучших иностранных тренеров, которые будут готовить наших специалистов. Мы ведь в Испании лучших детских тренеров забрали, когда привозили сюда инструкторов и тренеров в академию. И они очень многое сделали. Мы им говорили: «Вы воспитайте наших тренеров, вы не нужны нам на сто лет». Тех ребят, которые заканчивали и в дубль не попадали, мы их устраивали в институт, чтобы потом забрать в академию как своих воспитанников. Мы это выстраивали. И так нужно делать в институтах: приглашать преподавателей на хорошие контракты, чтобы они были заинтересованы.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    19.01.2018 10:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 19 января 2018, 15:52

      Исламистов хочет набрать Курбанка

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 19 января 2018, 15:07

      А кормиться всякие мудки с чего тогда будут

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 19 января 2018, 13:31

      Ну какая весна-осень? Играть в середине сезона при -15 или в конце сезона, когда уже матч не перенести на следующий год? Праздновать чемпионство в конце мая или в конце ноября? Начинать сезон в мороз или в августе на зеленых полях? Все жалуются, что матчи в декабре. Посмотрел я сезоны с весной-осень. Конец ноября - начало декабря. Ну и в чем, собственно, разница? А разница в том, что ключевые игроки уезжают летом, потому что в Европе никто посреди сезона приобретения не делает. В итоге у нас летом полностью команды меняются. И за полгода команда до еврокубков команда скатывается в плане уровня игры и в Европе непонятно какая команда за нас выступает. А так выиграл чемпионат и сразу погнал в Еврокубки.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > bset 19 января 2018, 14:14

      Сейчас для еврокубков самая оптимальная система. Просто функционеры ставят матчи в Хабаровске в декабре. Из России никто не уезжает уде давно. А то чо в плане игры скатывается так этто со всеми бывает и например с Реалом в этом сезоне

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      Рейтинг: +463

      Vratarь > bset 19 января 2018, 15:16

      Странная какая-то у вас логика? Тогда уж докручивайте до конца. Игроки уезжают летом и при нынешней системе; и при нынешней системе непонятно какой клуб окажется к сентябрю. Так, по-моему, логично. Значит, весна-осень здесь не причём. Более того, клубы у нас полностью меняются и зимой, и летом, потому что окна открыты, и из них дует. И опять весна-осень здесь не при чём. И любимая песня" начинать-заканчивать на хороших полях" - тоже так себе мотивчик. Как-будто ножки у футболистов вязнут в первых и последних турах, а в середине чемпионата им "по барабану", хоть по асфальту бегай. Тоже никакой логики. Как раз при системе весна-осень летом больше игровых дней, можно (даже с перерывом на ЧМ, ЧЕ (да и то по чётным только)) календарь подгонять так, что зная уже жеребьёвку еврокубков на осень какие-то матчи передвинуть, если у грандов в октябре-ноябре матч на матч налезет. Да и чего говорить! Всё это было совсем недавно, чуть ещё подрихтовать, и последний тур 30 ноября ложиться, как по трафарету (ну, или в субботу перед последним групповым матчем в Европе). Это про календарь. А если тронуть финансы? Такое понятие, как финансовый год, при котором у клубов на сезон два полубюджета, ни туда-ни сюда. Это дополнительный груз на и так на ладан дышащий чемпионат. Нет-нет, ни одной причины за "осень-весна" я не вижу у вас доказанной.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 19 января 2018, 13:28

      Если посмотреть на составы клубов то мы увидим, что большинство играет возрастой командой. Лично мне это не понятно потому что это большинство имеет финансовые проблемы, вот Цска в этом отношении молодцы у нрх проблемы с деньгами так они начали даать еместо в составе молодежи, которую потом продадут и решат свои фин проблемы. Лимит вообще сейчас никак не влияет, ибо цены на трансферы поднялись качество игроков осталось прежним, Русской молодежи клубы не доверяют хотя например Спартак2 2 года заканчивает в 6 фнл не верится что руководство дает запрет на любой трансфер, ну так почему то не покупают не берут в аренду а ставят возрастных игроков. Типо того же Сонга купили в Рубин. Еще пример Урал берет в аренду Портнягина, 7 матчей 1 гол неужели в Фнл будут форварды хуже чем Портнягин

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 января 2018, 11:55

      Да, еще нужно обучать судей для российского футбола, а то сидит в комитете
      какой-то Будогосский и ничего там не делает, а занимается параллельно
      преподавательской деятельностью для судей. Нужно работать в судейском
      корпусе, а не числиться там, либо заниматься преподавательской деятель- ностью.

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 19 января 2018, 11:31

      То..что лимит вреден было ясно с самого начала..можно вспомнить российские продукты которые после путинских санкций есть стало нельзя ..

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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 19 января 2018, 11:03

      ага, а без лимита такие как спартак и зенит будут вообще без русских обходиться

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > NeoNaTe 19 января 2018, 13:42

      Допустим Спартак и Зенит будут играть только легионерами(лучше любых Русских) Русские футболисты играя со Спартаком и Зенитом будут прогрессировать и конечно потом Спартак и Зенит будет покупать у них таких как Зобнин Головин Миранчук и постепенно легионерами будут точечно усиливать только. А рас уж клубы будут продавать хороших игроков то конечно за хорошие деньги и сами тогда смогут развивать свои академии, нанимать хороших скаутов, Амкар продал Спартаку игроков но при этом глянь их состав у них возрастная команда да еще и с фин трудностями, котоурые врядли они преодолеют. А если лимит уберут то цены на Русских игроков снизяться и таким клубам как Амкар станет проще существовать. Рубин купил Сонга это что хороший легионер ? И даже если вот Зенит и Спартак купят игроков уровня Промеса или Халка это что плохо ? У наших клубов появиться возможность выигрывать еврокубки, это позволит привлеч новых спонсоров в лигу, права на телетрансляцию продавать начнут.

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