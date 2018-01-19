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    Наиль Измайлов: «Приложим все усилия, чтобы Джикия сыграл на ЧМ-2018»

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов прокомментировал тот факт, что защитник Георгий Джикия выбыл на длительный срок.

    Напомним, что 24-летний россиянин получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ» (0:1).

    «Мы будем разбираться в причинах систематических травм наших игроков.Я очень сильно расстроен. Георгий – душа всей команды. Руководство и болельщики желают ему скорейшего выздоровления.

    Мы приложим все усилия, чтобы он как можно быстрее восстановился и смог сыграть на чемпионате мира, реализовав свою мечту», – сказал Измайлов.

    Источник: ТАСС

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    19.01.2018 01:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 19 января 2018, 16:18

      Он то какие усилия может приложить, недолеченного отправить на чемпионат мира?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 января 2018, 11:16

      одна и та же травма часто повторяется, нужно уже меры какие-нибудь предпринять сколько так вот будем терять игроков.

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 19 января 2018, 10:12

      Лучше приложите все усилия,чтобы в команде прекратился предсезонный травматизм,иначе при таком подходе в первенстве придется половину дубля привлекать!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 января 2018, 09:39

      А есть ещё в мире какой-нибудь футбольный клуб где столько игроков за года легли под нож с крестами??.

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 января 2018, 08:25

      Слишком тяжёлая и коварная травма.Не надо торопить события,ЧМ требует сверхусилий.Пусть Георгий основательно восстановится.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 19 января 2018, 08:22

      Как бы,быстро не пытались восстановить,практики не будет,перед ЧМ. Может и не попасть в состав..

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 19 января 2018, 05:33

      ДАЙ БОГ ЧТОБЫ ГЕОРГИЙ БЫСТРО ВОССТАНОВИЛСЯ!!!!НАДЕЕМСЯ НА ЛУЧШЕЕ.ДЕРЖИСЬ ГЕОРГИЙ!

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