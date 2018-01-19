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  • Наиль Измайлов: «Приложим все усилия, чтобы Джикия сыграл на ЧМ-2018»

Наиль Измайлов: «Приложим все усилия, чтобы Джикия сыграл на ЧМ-2018»

19 января 2018, 01:33
7

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов прокомментировал тот факт, что защитник Георгий Джикия выбыл на длительный срок.

Напомним, что 24-летний россиянин получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ» (0:1).

«Мы будем разбираться в причинах систематических травм наших игроков.Я очень сильно расстроен. Георгий – душа всей команды. Руководство и болельщики желают ему скорейшего выздоровления.

Мы приложим все усилия, чтобы он как можно быстрее восстановился и смог сыграть на чемпионате мира, реализовав свою мечту», – сказал Измайлов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Спартак Россия Джикия Георгий
Комментарии (7)
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Krossmen73
1516329224
ДАЙ БОГ ЧТОБЫ ГЕОРГИЙ БЫСТРО ВОССТАНОВИЛСЯ!!!!НАДЕЕМСЯ НА ЛУЧШЕЕ.ДЕРЖИСЬ ГЕОРГИЙ!
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Ruryu
1516339362
Как бы,быстро не пытались восстановить,практики не будет,перед ЧМ. Может и не попасть в состав..
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yorgenbarenz
1516339553
Слишком тяжёлая и коварная травма.Не надо торопить события,ЧМ требует сверхусилий.Пусть Георгий основательно восстановится.
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RedWhiteFans2
1516343951
А есть ещё в мире какой-нибудь футбольный клуб где столько игроков за года легли под нож с крестами??.
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nemolod
1516345962
Лучше приложите все усилия,чтобы в команде прекратился предсезонный травматизм,иначе при таком подходе в первенстве придется половину дубля привлекать!
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OfaZavr
1516349768
одна и та же травма часто повторяется, нужно уже меры какие-нибудь предпринять сколько так вот будем терять игроков.
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SpartakSpartakSpartak
1516367898
Он то какие усилия может приложить, недолеченного отправить на чемпионат мира?
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