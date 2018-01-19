Наиль Измайлов: «Приложим все усилия, чтобы Джикия сыграл на ЧМ-2018»

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов прокомментировал тот факт, что защитник Георгий Джикия выбыл на длительный срок.

Напомним, что 24-летний россиянин получил разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава в товарищеском матче с «Шанхай СИПГ» (0:1).

«Мы будем разбираться в причинах систематических травм наших игроков.Я очень сильно расстроен. Георгий – душа всей команды. Руководство и болельщики желают ему скорейшего выздоровления.

Мы приложим все усилия, чтобы он как можно быстрее восстановился и смог сыграть на чемпионате мира, реализовав свою мечту», – сказал Измайлов.