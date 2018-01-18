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    Капелло: «Сборная России может выиграть группу на ЧМ-2018»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира 2018 года.

    «Групповая стадия для сборной России не очень сложная. Группу можно выигрывать. А после будет очень сложно. Но играть дома – это совсем другое. Ты можешь сделать действительно что-то большое и важное. Я желаю этого России, игрокам и всем россиянам.

    Поддерживаю ли я Россию? Да, конечно. Как я уже сказал, я болею за Россию, потому что это было очень хорошее время. Я сделал что-то хорошее. Я знаю очень много игроков национальной команды. Кто из игроков мне нравятся больше всех? Нет-нет, мне нравятся все игроки», — сказал Капелло.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России по группе будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

    Источник: Instagram

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    18.01.2018 19:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +367

      gigs84 20 января 2018, 21:50

      Ну и шуточки у него. Для нас выход из группы равносилен победе на чемпионате! О большем даже мечтать не стоит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 18 января 2018, 23:57

      Конечно,было хорошее время: ничего не сделав,получить хорошие отступные

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 18 января 2018, 22:40

      Наверное,это единственное,что сможет выиграть сборная на этом первенстве!

      0
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    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 18 января 2018, 21:28

      может?ну может быть и может,но сделает это.......(продолжение в нижнем комментарии)

      -1
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