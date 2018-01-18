Капелло: «Сборная России может выиграть группу на ЧМ-2018»

Ну и шуточки у него. Для нас выход из группы равносилен победе на чемпионате! О большем даже мечтать не стоит.
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира 2018 года.
«Групповая стадия для сборной России не очень сложная. Группу можно выигрывать. А после будет очень сложно. Но играть дома – это совсем другое. Ты можешь сделать действительно что-то большое и важное. Я желаю этого России, игрокам и всем россиянам.
Поддерживаю ли я Россию? Да, конечно. Как я уже сказал, я болею за Россию, потому что это было очень хорошее время. Я сделал что-то хорошее. Я знаю очень много игроков национальной команды. Кто из игроков мне нравятся больше всех? Нет-нет, мне нравятся все игроки», — сказал Капелло.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России по группе будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.