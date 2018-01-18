Капелло: «Сборная России может выиграть группу на ЧМ-2018»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате мира 2018 года.

«Групповая стадия для сборной России не очень сложная. Группу можно выигрывать. А после будет очень сложно. Но играть дома – это совсем другое. Ты можешь сделать действительно что-то большое и важное. Я желаю этого России, игрокам и всем россиянам.

Поддерживаю ли я Россию? Да, конечно. Как я уже сказал, я болею за Россию, потому что это было очень хорошее время. Я сделал что-то хорошее. Я знаю очень много игроков национальной команды. Кто из игроков мне нравятся больше всех? Нет-нет, мне нравятся все игроки», — сказал Капелло.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России по группе будут команды Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.