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    Глушаков: «Молодым игрокам слишком рано платят большие деньги: начинаются эти машины налево и направо и клубы»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о молодых футболистах в России. По словам хавбека, новое поколение игроков слишком рано начинает получать высокую зарплату, в результате чего теряет мотивацию прогрессировать.

    Ранее Глушаков назвал себя средним футболистом.

    – Назови места, куда в России исчезают люди, способные стать топ-игроками?

    – Не куда, а где. В детстве и юности. У нас очень богатая страна, правильно? Но вот воспитал меня тренер, показал путь в футбол, вложил душу, хоть и зарабатывал крошечные деньги. Наверное, он должен был получить компенсацию, но деньги до него не дошли, как-то рассеялись. Какая у него дальше будет мотивация?! Конечно, он найдeт другую работу, чтобы хоть как-то кормить семью.

    Понятно, что большие клубы создают хорошие академии, где созданы суперусловия, но по всей стране финансирование детского футбола недостаточное. Поэтому большая часть ребят пользуется тем, что боженька дал, и не может потенциал развить. У меня вот дядя был, который играл в «Спартаке» и забрал в Москву. А если бы не он?! Это во-первых.

    Во-вторых, другая часть ребят исчезает, уже показав себя. Им слишком рано платят большие деньги: начинаются эти машины налево и направо, клубы, ощущение, что ты всего добился и что тебе больше не нужно работать.

    – Это ведь больше касается твоего поколения, но сейчас молодeжь другая: меньше тусуется, говорит о желании уехать в Европу.

    – Конечно, меньше тусуется – сейчас камеры на каждом шагу. Чуть куда пошeл, всe сразу в Интернете. А про Европу: слушай, ну, говорят они про это желание, но разве хоть кто-то куда-то уехал?!

    Мы тоже все рассказывали, что мечтаем об Англии или Испании, но остались в России, потому что так было удобнее. И я ни секунды не жалею, потому что прошeл большой путь: от переезда в Москву из маленького города до выступления за великий для страны клуб, где выиграл титулы и получаю вызов в сборную.

    Нет, правда, буду счастлив, если парни завоюют Европу, окажутся там на вершине, но лишь бы их околофутбольные дела, деньги и слава с правильного пути не сбили. Ты думаешь, так легко реагировать, когда в 20 лет на тебя всe это сваливается? Надеюсь, наше поколение станет для них примером.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.01.2018 23:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 января 2018, 10:25

      Через неделю 30-к исполнится..
      Резко мудреет,прямо на глазах...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 января 2018, 06:36

      Все правильно сказал.

      1
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      Рейтинг: +704

      SanInstructor 18 января 2018, 00:19

      в большинстве случаев так и есть

      0
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      Рейтинг: +694

      NIK32RUS 18 января 2018, 00:06

      А ему это только дошло! Или просто жаба душит!?

      1
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