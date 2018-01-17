Глушаков: «Молодым игрокам слишком рано платят большие деньги: начинаются эти машины налево и направо и клубы»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о молодых футболистах в России. По словам хавбека, новое поколение игроков слишком рано начинает получать высокую зарплату, в результате чего теряет мотивацию прогрессировать.

Ранее Глушаков назвал себя средним футболистом.

– Назови места, куда в России исчезают люди, способные стать топ-игроками?

– Не куда, а где. В детстве и юности. У нас очень богатая страна, правильно? Но вот воспитал меня тренер, показал путь в футбол, вложил душу, хоть и зарабатывал крошечные деньги. Наверное, он должен был получить компенсацию, но деньги до него не дошли, как-то рассеялись. Какая у него дальше будет мотивация?! Конечно, он найдeт другую работу, чтобы хоть как-то кормить семью.

Понятно, что большие клубы создают хорошие академии, где созданы суперусловия, но по всей стране финансирование детского футбола недостаточное. Поэтому большая часть ребят пользуется тем, что боженька дал, и не может потенциал развить. У меня вот дядя был, который играл в «Спартаке» и забрал в Москву. А если бы не он?! Это во-первых.

Во-вторых, другая часть ребят исчезает, уже показав себя. Им слишком рано платят большие деньги: начинаются эти машины налево и направо, клубы, ощущение, что ты всего добился и что тебе больше не нужно работать.

– Это ведь больше касается твоего поколения, но сейчас молодeжь другая: меньше тусуется, говорит о желании уехать в Европу.

– Конечно, меньше тусуется – сейчас камеры на каждом шагу. Чуть куда пошeл, всe сразу в Интернете. А про Европу: слушай, ну, говорят они про это желание, но разве хоть кто-то куда-то уехал?!

Мы тоже все рассказывали, что мечтаем об Англии или Испании, но остались в России, потому что так было удобнее. И я ни секунды не жалею, потому что прошeл большой путь: от переезда в Москву из маленького города до выступления за великий для страны клуб, где выиграл титулы и получаю вызов в сборную.

Нет, правда, буду счастлив, если парни завоюют Европу, окажутся там на вершине, но лишь бы их околофутбольные дела, деньги и слава с правильного пути не сбили. Ты думаешь, так легко реагировать, когда в 20 лет на тебя всe это сваливается? Надеюсь, наше поколение станет для них примером.