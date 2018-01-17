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    Отец Дзюбы: «Артему до лета нужно остаться в «Зените»

    Отец нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы Сергей поделился мнением касательно продолжения карьеры форварда. Папа футболиста не считает, что спортсмену нужно уходить зимой из клуба.

    «Сын до чемпионата мира должен выступать в «Зените». Однако в руководстве должны решить, что делать с игроком. Мы – законопослушные люди, поэтому поступим так, как решит клуб», – сказал Сергей Дзюба.

    Ранее «Бомбардир» писал, что нападающий может переехать в европейский чемпионат.

    Дзюба против «Зенита». Похоже, главный конфликт месяца

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.01.2018 17:40
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 18 января 2018, 12:17

      Папа Карло"Буратино ты должен остаться в зените".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +256

      nbv 17 января 2018, 23:44

      Сиди сынок в зените , а вдруг все же чемпионом станешь

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 17 января 2018, 22:45

      мой покойный папа тоже всегда говорил , что я должен стать богатым человеком и то, что я оказался грузчиком высшей квалификации никак не говорит о том , что Зенит не послушался моего папу. Просто я никогда не был футболистом и даже во дворе не играл в дыр-дыр и почему тогда папа с другой фамилией считает что должно быть по тому. как он пожелает. Как будто руководство команды, начиная с тренера, здесь вообще не при делах..

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 января 2018, 21:38

      ....учится папа за Тёму весь год где это видано где это слыхано папа решает а Тёмка сдаёт

      3
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 17 января 2018, 21:30

      Дзюба до лета должен сидеть на скамейке и высиживать мне золотые яйца - сказал папаша.

      4
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 17 января 2018, 20:54

      ...папаня беспокоится за кучу неоплаченных кредитов!...интересно, он хотя бы знает - чем отличается футбол от хоккея?

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 17 января 2018, 20:27

      А почему бы и нет, один фиг чемпионат мира уже пропустит.

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 17 января 2018, 20:23

      Раскатал губу папаша на зарплату сына в Зените, ох раскатал...

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 17 января 2018, 19:48

      Ребята зажигают! Яблоко от яблони не далеко укатилось!!!

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 января 2018, 19:42

      Дзюба-папа думает летом Манчини уволят и Дзюба-сын останется и будет дальше стричь бабло, на ЧМ им наплевать

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