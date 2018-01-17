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Отец Дзюбы: «Артему до лета нужно остаться в «Зените»

17 января 2018, 17:40
17

Отец нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы Сергей поделился мнением касательно продолжения карьеры форварда. Папа футболиста не считает, что спортсмену нужно уходить зимой из клуба.

«Сын до чемпионата мира должен выступать в «Зените». Однако в руководстве должны решить, что делать с игроком. Мы – законопослушные люди, поэтому поступим так, как решит клуб», – сказал Сергей Дзюба.

Ранее «Бомбардир» писал, что нападающий может переехать в европейский чемпионат.

Дзюба против «Зенита». Похоже, главный конфликт месяца

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (17)
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bset
1516200740
Отец Погребняка: "Пашке надо еще пару сезонов в Динамо поиграть".
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oyabun
1516202382
Конечно сына должен еще посидеть на лавочке в Зените. 3 ляма евро в год то не лишние. Папе машинку надо поменять и еще чего по мелочам..
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OfaZavr
1516205632
наоборот должен был сказать что если хочет на ЧМ сыграть должен практику искать постоянную а не ради денег на лавке сидеть.
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Юрэс
1516205744
Папа, чё мне делать? !?! Естественно БАБЛО косить
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Garrincha58
1516207378
Дзюба-папа думает летом Манчини уволят и Дзюба-сын останется и будет дальше стричь бабло, на ЧМ им наплевать
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Сильвербой
1516207681
Ребята зажигают! Яблоко от яблони не далеко укатилось!!!
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Вомбат
1516209782
Раскатал губу папаша на зарплату сына в Зените, ох раскатал...
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paracetamol
1516213808
Дзюба до лета должен сидеть на скамейке и высиживать мне золотые яйца - сказал папаша.
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Полная Канистра
1516214310
....учится папа за Тёму весь год где это видано где это слыхано папа решает а Тёмка сдаёт
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anatolich72
1516267033
Папа Карло"Буратино ты должен остаться в зените".
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