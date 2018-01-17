Отец Дзюбы: «Артему до лета нужно остаться в «Зените»

Отец нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы Сергей поделился мнением касательно продолжения карьеры форварда. Папа футболиста не считает, что спортсмену нужно уходить зимой из клуба.

«Сын до чемпионата мира должен выступать в «Зените». Однако в руководстве должны решить, что делать с игроком. Мы – законопослушные люди, поэтому поступим так, как решит клуб», – сказал Сергей Дзюба.

Ранее «Бомбардир» писал, что нападающий может переехать в европейский чемпионат.

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