Дзюба против «Зенита». Похоже, главный конфликт месяца

Основные оружия – инстаграм и английская поэзия.

Что происходит?

Новости о тяжелой судьбе Дзюбы в «Зените» идут весь сезон. Еще перед стартом Манчини установил для Дзюбы и Кокорина планку в 35 голов на двоих. Если Кокорина это мотивировало, то Дзюба резко сдал. За 15 матчей чемпионата на счету Артема только один гол. Летом его пытался подписать «Локомотив», но договориться не удалось. Теперь «Локо» идет на первом месте, а «Зенит» отцепил Дзюбу от зимних сборов. Говорят, Артем узнал об этом из прессы, а не от самого Манчини. Вячеслав Малафеев представил официальную версию клуба о проблемах со здоровьем игрока, которого отправляют в аккредитованную клинику ФИФА.

Пока Дзюба ищет новую команду и тренируется в одиночестве в Санкт-Петербурге. В социальных сетях всплывают фотографии Артема в тренажерном зале. Он утверждает, что здоров. Еще больше Дзюба подогрел интерес к этой ситуации, опубликовав стихотворение «Непокоренный». Его можно прочитать здесь, а суть в том, что оно символизирует внутреннюю борьбу и дух бойца. В ситуации Дзюбы прямо сейчас такие вещи актуальны.

Кто на него претендует?

«Ренн», два турецких клуба, «Краснодар» и аренда в тульский «Арсенал» – такие варианты для Артема обозначил журналист Сергей Егоров. Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович уже пообещал, что может реанимировать карьеру Дзюбы. Кстати, сейчас в «Арсенале» играет связанный с «Зенитом» Лука Джорджевич. Он уже забил в этом сезоне семь голов, показав лучший карьерный результат за пределами родной Черногории. Не помешает такая встряска и Дзюбе.

«Уфа» тоже претендует на форварда «Зенита». Здесь тренирует Сергей Семак, который вывел уфимскую команду уже на шестое место в Премьер-лиге. От еврокубковой пятерки «Уфу» отделяют восемь очков, но провести добротную весеннюю часть сезона команда способна. «Комментировать переговоры по Дзюбе пока не буду, но такой клуб, как «Уфа», однозначно был бы в нем заинтересован. Он усилил бы нашу команду», – сказал гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

«Зениту» нужна полноценная продажа Артема, чтобы разгрузить ведомость зарплат. Но есть вариант и аренды до лета, которая потом поднимет ценность Дзюбы. Тогда за него попытаются получить хорошие деньги.

Почему Дзюба сдал?

Дзюба по-прежнему веселит партнеров, но больше не показывает хорошую игру. В предыдущем сезоне он забил 13 голов и отдал шесть голевых передач. Даже если Артем останется в «Зените», за оставшиеся десять матчей будет сложно даже приблизиться к таким показателям. Все дело в системе игры Манчини. Он ставит команде футбол, где необходимо постоянно перемещаться и прессинговать. Дзюба под такую быструю игру просто не подходит. Доказать Манчини свою пригодность в другой роли Артему не удалось. Поэтому на его место купили Заболотного из «Тосно».

Достижения Дзюбы в этом сезоне

1)Наступил на шарф «Спартака» во время матча со своей бывшей командой. Фанаты клуба оскорбляли Артема нецензурными выражениями, а он ответил им подобным действием на разминке. Есть вероятность, что произошло это случайно, но шарф из-под ног Дзюбы пришлось вытаскивать Роману Зобнину.

2)Отказывался от общения с журналистами, произнося известную фразу про пирожки. Мода на такие вещи пошла еще от Александра Рязанцева. СМИ нашли достойный ответ Дзюбе. После матча Лиги Европы против «Вардара» журналисты подарили форварду настоящие пирожки. Подарок Артем принял, поэтому номинальное примирение произошло.

3) Подшутил над девочкой перед матчем с «Уфой». Футболист дернул ее за хвостик, но перевел вину на стоявшего рядом мальчика. После той игры футболка Артема досталась девочке, которая явно оказалась довольна. Зато сам Артем Дзюба точно недоволен происходящим со своей карьерой. Чемпионат мира уже через полгода, а такой Дзюба не нужен никому.

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