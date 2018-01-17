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    Дзюба против «Зенита». Похоже, главный конфликт месяца


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    Голосов: 19
    17.01.2018 14:30
    Основные оружия – инстаграм и английская поэзия.

    Что происходит?

    Новости о тяжелой судьбе Дзюбы в «Зените» идут весь сезон. Еще перед стартом Манчини установил для Дзюбы и Кокорина планку в 35 голов на двоих. Если Кокорина это мотивировало, то Дзюба резко сдал. За 15 матчей чемпионата на счету Артема только один гол. Летом его пытался подписать «Локомотив», но договориться не удалось. Теперь «Локо» идет на первом месте, а «Зенит» отцепил Дзюбу от зимних сборов. Говорят, Артем узнал об этом из прессы, а не от самого Манчини. Вячеслав Малафеев представил официальную версию клуба о проблемах со здоровьем игрока, которого отправляют в аккредитованную клинику ФИФА.

    Пока Дзюба ищет новую команду и тренируется в одиночестве в Санкт-Петербурге. В социальных сетях всплывают фотографии Артема в тренажерном зале. Он утверждает, что здоров. Еще больше Дзюба подогрел интерес к этой ситуации, опубликовав стихотворение «Непокоренный». Его можно прочитать здесь, а суть в том, что оно символизирует внутреннюю борьбу и дух бойца. В ситуации Дзюбы прямо сейчас такие вещи актуальны.

    Кто на него претендует?

    «Ренн», два турецких клуба, «Краснодар» и аренда в тульский «Арсенал» – такие варианты для Артема обозначил журналист Сергей Егоров. Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович уже пообещал, что может реанимировать карьеру Дзюбы. Кстати, сейчас в «Арсенале» играет связанный с «Зенитом» Лука Джорджевич. Он уже забил в этом сезоне семь голов, показав лучший карьерный результат за пределами родной Черногории. Не помешает такая встряска и Дзюбе.

    «Уфа» тоже претендует на форварда «Зенита». Здесь тренирует Сергей Семак, который вывел уфимскую команду уже на шестое место в Премьер-лиге. От еврокубковой пятерки «Уфу» отделяют восемь очков, но провести добротную весеннюю часть сезона команда способна. «Комментировать переговоры по Дзюбе пока не буду, но такой клуб, как «Уфа», однозначно был бы в нем заинтересован. Он усилил бы нашу команду», – сказал гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

    «Зениту» нужна полноценная продажа Артема, чтобы разгрузить ведомость зарплат. Но есть вариант и аренды до лета, которая потом поднимет ценность Дзюбы. Тогда за него попытаются получить хорошие деньги.

    Почему Дзюба сдал?

    Дзюба по-прежнему веселит партнеров, но больше не показывает хорошую игру. В предыдущем сезоне он забил 13 голов и отдал шесть голевых передач. Даже если Артем останется в «Зените», за оставшиеся десять матчей будет сложно даже приблизиться к таким показателям. Все дело в системе игры Манчини. Он ставит команде футбол, где необходимо постоянно перемещаться и прессинговать. Дзюба под такую быструю игру просто не подходит. Доказать Манчини свою пригодность в другой роли Артему не удалось. Поэтому на его место купили Заболотного из «Тосно».

    Достижения Дзюбы в этом сезоне

    1)Наступил на шарф «Спартака» во время матча со своей бывшей командой. Фанаты клуба оскорбляли Артема нецензурными выражениями, а он ответил им подобным действием на разминке. Есть вероятность, что произошло это случайно, но шарф из-под ног Дзюбы пришлось вытаскивать Роману Зобнину.

    2)Отказывался от общения с журналистами, произнося известную фразу про пирожки. Мода на такие вещи пошла еще от Александра Рязанцева. СМИ нашли достойный ответ Дзюбе. После матча Лиги Европы против «Вардара» журналисты подарили форварду настоящие пирожки. Подарок Артем принял, поэтому номинальное примирение произошло.

    3) Подшутил над девочкой перед матчем с «Уфой». Футболист дернул ее за хвостик, но перевел вину на стоявшего рядом мальчика. После той игры футболка Артема досталась девочке, которая явно оказалась довольна. Зато сам Артем Дзюба точно недоволен происходящим со своей карьерой. Чемпионат мира уже через полгода, а такой Дзюба не нужен никому.

    Что происходит с Олегом Шатовым? Мы его теряем

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 2 Голосов: 19
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 28 января 2018, 11:32

      Если Краснодар Уфа Арсенал видят в составе Дзюбу,то не понятно раздумие-идет подготовка к сезону. Мнение-как футболист Дзюба никакой- "балетное" перемещение по полю,падение с огромной высоты при любом стыке,,отсутствие скорости вообще,короче-"анекдот".И когда тебя еще где то видят,чего здесь сидеть с папой и что то доказывать. Хочешь еще" потанцевать" на поле беги куда зовут.

      0
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      Рейтинг: +50

      Ximerych 19 января 2018, 19:54

      Почему нет третьего варианта ответа?
      Например: - Плевать на него!

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko > Ximerych 28 января 2018, 11:36

      Жаль парня.Изначально не туда попал. Футбол-не его. Баскет-там пять шагов надо делать всего.

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 19 января 2018, 19:29

      Халк всадил Спартаку по старой привычке

      1
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 19 января 2018, 11:24

      Дзюба играл хорошо когда был Халк... не, не так , Халк как очень хороший(даже больше) игрок просто научился бить рикошетом от Дзюбы!!! Халка нет и игрочишка не может что-то показать

      2
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      Рейтинг: +840

      vovan55 19 января 2018, 01:03

      в первой лиге станет звездой, наколотит кучу...

      0
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      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 18 января 2018, 11:13

      Сычев,быстров,дзюба.....

      2
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      Рейтинг: +51

      raptor62 18 января 2018, 10:36

      трофеев набрал теперь в турцию нормально
      у турок с дровами напряг.

      4
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      Рейтинг: +979

      TUMS 18 января 2018, 06:16

      Играть надо, а не языком трепать...

      5
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      Рейтинг: +677

      vodomut 18 января 2018, 06:09

      всех предавших Спартак-ждёт незавидная участь!

      6
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      Рейтинг: +237

      Евгений Лесников 17 января 2018, 20:58

      У Артёма уже есть опыт конфликта с ГТ клубов....В свое время Унаи Эмери ,руководивший тренерским штабом Московского Спартака стал у него "тренеришкой"...А этот "тренеришка"-замечательный испанский специалист,выигравший с Севильей три раз Кубок УЕФА и сейчас возглавляет один из самых титулованных французских клубов- ПСЖ.... Не пора ли Артёму начинать забивать голы ,а не тратить свои способности на очередную свару ?Всего ему хорошего !

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