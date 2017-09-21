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    Дзюба – в ответ на просьбу об интервью: «Пирожки»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказался дать интервью после вылета из Кубка России. В матче 1/16 финала команда уступила петербургскому «Динамо» (2:3). Дзюба вышел на поле на 113-й минуте, заменив Кристиана Нобоа.

    «Пирожки», – прокомментировал решение футболист сборной России.

    Напомним, в 2012 году эту же фразу использовал экс-полузащитник «Рубина» Александр Рязанцев, покидая стадион после поражения от «Амкара». Реплика нынешнего хавбека пермяков стала мемом.

    Для 29-летнего Дзюбы матч стал 13-м во всех турнирах нынешнего сезона. На его счету один гол.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.09.2017 23:14
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 22 сентября 2017, 07:45

      Повылазили умники

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 сентября 2017, 07:32

      Он уже не футболист сборной России. Ещё через полгода можно будет сказать, что он вообще не футболист.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      Mihei888 22 сентября 2017, 04:56

      комик Дзюба)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 сентября 2017, 04:50

      я вот помню песню жены Рыбина из группы ДЮНА там есть такие слова // Я ПИРОЖОК НЕ ТВОЙ НЕ ТВОЙ // будем считать вместо трофеев ему теперь порожки достаются

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 22 сентября 2017, 04:44

      Вышел на 113 минуте, набегался, наигрался,
      Проголодался.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 22 сентября 2017, 01:40

      Дзюба - А чо деньги на карту не перевели?
      Фурсенко - Пирожки!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 22 сентября 2017, 01:27

      Дзюба - Дебил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Ali77 22 сентября 2017, 01:21

      Дзюба – в ответ на просьбу об интервью: «Бревно»

      И с каких пор он игрок сборной?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 сентября 2017, 00:54

      Пирожки уже не ново и не актуально,ума у артемки так и не прибавилось

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 сентября 2017, 00:00

      чудило картонное...

      4
      Ответить
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