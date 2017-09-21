Дзюба – в ответ на просьбу об интервью: «Пирожки»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отказался дать интервью после вылета из Кубка России. В матче 1/16 финала команда уступила петербургскому «Динамо» (2:3). Дзюба вышел на поле на 113-й минуте, заменив Кристиана Нобоа.

«Пирожки», – прокомментировал решение футболист сборной России.

Напомним, в 2012 году эту же фразу использовал экс-полузащитник «Рубина» Александр Рязанцев, покидая стадион после поражения от «Амкара». Реплика нынешнего хавбека пермяков стала мемом.

Для 29-летнего Дзюбы матч стал 13-м во всех турнирах нынешнего сезона. На его счету один гол.