Что происходит с Олегом Шатовым? Мы его теряем

Похоже, «Зенит» уничтожает большого таланта.

Что происходит?

Лучшее время Олега Шатова давно позади. Он выдал крутой сезон-2015/16, когда сделал восемь голов и столько же ассистов. Потом Шатов сыграл на провальном для сборной Евро-2016. Дальше все полетело. Конфликты с Луческу привели к спаду в статистике и игровом времени. Манчини вообще сделал из Олега игрока скамейки. В этом сезоне Премьер-лиги Шатов отдал только четыре голевых паса, отметился странным поведением и упал в оценках аудитории.

Игрок окончательно развалился во время игры с «Ахматом». Во втором тайме Манчини выпустил Шатова на место правого латераля. Задумка явно была в том, чтобы он закрывал всю бровку. Олег потерялся на поле, а в конце главный тренер «Зенита» произвел обратную замену. Шатов после этого сразу убежал в подтрибунное помещение, даже не подойдя к скамейке запасных. Теперь «Зенит» готов отдать его в другой клуб за 12 миллионов евро. Нужен ли он кому-то за такие деньги?

twit text — Александр Боярский (@boyarskiy17) 11 декабря 2017 г.

В чем виноват Шатов?

Летом игроки «Зенита» пели песни и развлекались на сборе в Австрии. Шатов распевал про грехи, а потом на радостях начал сезон в старте. Игрой он Манчини не впечатлил. Голевой пас пяткой на Кокорина – единственное полезное действие Олега до зимнего перерыва. «Он способен стать футболистом топ-уровня», – говорил тренер, когда только возглавил «Зенит». С того времени мнение итальянца явно поменялось.

Манчини пнул Шатова еще в июльской игре с «Тосно». «Олег не совсем выполнял мои установки», – сказал коуч, заменив игрока на 56-й минуте. Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев тогда объяснил, что Шатов не боролся и мало отрабатывал в обороне. Стиль Олега никогда не предусматривал большого объема работы. Физическими данными он больше напоминает Аршавина, который не потянул требования Венгера в «Арсенале». Луческу хотя бы пытался настроить плюсы Шатова под свое видение футбола. Манчини просто его проучил.

Шатов тоже в этом виноват. Прежде всего, нежеланием меняться и прогрессировать. Когда «Зенит» играл с «Русенгборгом», полузащитник впустую отбегал 75 минут. После матча его попытались выхватить в микст-зоне. Олег ответил эмоцией: «Зачем? Сбитый летчик…». Дзюба, когда отшучивался про пирожки, отводил удар от своего положения. Конфликт Смольникова и Кузяева во время игры с «Локомотивом» – показатель переживаний. Шатов такими проявлениями только добавил к себе внимания. И его слова – это больше про безразличие.

Манчини что-то делает не так?

Легче всего было бы сказать, что Манчини ошибся с выбором работы в «Зените». Но тут все еще проще. Для знаменитых итальянцев нет авторитетов среди игроков. Роберто Манчини приехал в Россию с четким видением того, как должен играть «Зенит». Раньше здесь мог просто столбить и забивать Дзюба. Шатов все время находился на чужой половине и ждал паса, чтобы с полной энергией улететь в атаку. Поэтому у него все получалось. Манчини приучает команду к быстрому футболу с прессингом и отработками. Те, кто не справляются, сидят на скамейке.

«Шатов плохо бегал по полю. Мне не понравилось его движение», – объяснил Манчини ту самую обратную замену в игре с «Ахматом». Этим итальянский тренер не только преподал Олегу очередной урок, но и доломал его психологию. Шатов всегда был игроком атаки. Манчини использует его в абсолютно разных ролях, больше затыкая провальные позиции. И в этих решениях есть непонятные моменты, потому что Шатов еще способен приносить «Зениту» атакующую пользу.

Со всеми выходами на замену Олег Шатов сделал 14 ключевых передач. У Ерохина их меньше, у Ригони – столько же. При этом Шатов не боится брать игру на себя. Ровно половина попыток дриблинга получались успешными. И здесь Шатов снова не проигрывает конкурентам по позиции. Единственный провал кроется в количестве ударов. За 15 матчей Шатов всего 12 пробил в сторону ворот. Ригони бил 29 раз, Полоз – 17. Но они всегда играют только в атаку.

Что об этом говорят?

Дмитрий Черышев: «Шатову нужно пересмотреть свое поведение. Если тренер делает обратную замену, значит, он видит неправильные поступки футболиста. Мы знаем Шатова игроком мирового уровня» Максим Деменко: «Скорее всего, что-то между Шатовым и Манчини есть. Какое-то недоверие, потом пошли разногласия. Олег понимает, что проблему нужно решать и, возможно, через журналистов пытается что-то сделать. В этом случае ситуация практически безвыходная» Василий Уткин: «Начнем с того, что этот болван выпустил левого нападающего Шатова играть справа в защите. Заметьте, я не назвал имя, просто утверждаю, что решение мог принять только болван. Кто его принял – понятия не имею. У меня нет ощущения, что все решения в «Зените» принимает Манчини. Он еще и убрал потом Шатова, которого выпускал на замену. Ну что это? Просто взял и унизил своего футболиста. Шарфоносец в потемках» Борис Игнатьев: «Футболист такого калибра, конечно же, с точки имиджевой составляющей не может позволить относится к себе таким образом. Думаю, это серьезная тема для разговора с руководством клуба, с Манчини» Сергей Веденеев: «Посмотрим, насколько профессионален Олег. Просто подпись под контрактом еще не делает игрока профи. Если хотя бы минимальные шансы вернуться в основу есть, надо бороться. А эмоции подавить»

Кто претендует на Шатова?

«Шатов – прекрасный игрок. Если бы возглавил немецкий клуб, забрал бы его к себе», – рассказывал бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. Пока же список претендентов на Олега слишком маленький. В прессе называется ЦСКА, но переход сюда будет странным по двум факторам. Во-первых, армейцы прямо сейчас не готовы отдавать все деньги за Лигу чемпионов (а других нет) на футболиста, который, возможно, больше не заиграет. Во-вторых, зачем «Зениту» усиливать прямого конкурента?

При этом зимой «Зенит» могут покинуть много игроков. Анюков, Лодыгин, Дзюба, Шатов – те, от кого легко отказываются в Санкт-Петербурге прямо сейчас. Манчини творит многое странностей, но кардинально меняет команду. «Зенит» уже подписал Заболотного и заламывает ценники на собственных игроков. Впереди чемпионат мира в России. Шатов – один из претендентов на попадание в сборную. Но в таком состоянии он точно Черчесову не поможет.

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Цитаты взяты с порталов sports.ru, sport-weekend.com. Статистические данные – портал whoscored.com