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    Что происходит с Олегом Шатовым? Мы его теряем


    3.5
    Голосов: 6
    19.12.2017 08:00
    Похоже, «Зенит» уничтожает большого таланта.

    Что происходит?

    Лучшее время Олега Шатова давно позади. Он выдал крутой сезон-2015/16, когда сделал восемь голов и столько же ассистов. Потом Шатов сыграл на провальном для сборной Евро-2016. Дальше все полетело. Конфликты с Луческу привели к спаду в статистике и игровом времени. Манчини вообще сделал из Олега игрока скамейки. В этом сезоне Премьер-лиги Шатов отдал только четыре голевых паса, отметился странным поведением и упал в оценках аудитории.

    Игрок окончательно развалился во время игры с «Ахматом». Во втором тайме Манчини выпустил Шатова на место правого латераля. Задумка явно была в том, чтобы он закрывал всю бровку. Олег потерялся на поле, а в конце главный тренер «Зенита» произвел обратную замену. Шатов после этого сразу убежал в подтрибунное помещение, даже не подойдя к скамейке запасных. Теперь «Зенит» готов отдать его в другой клуб за 12 миллионов евро. Нужен ли он кому-то за такие деньги?

    В чем виноват Шатов?

    Летом игроки «Зенита» пели песни и развлекались на сборе в Австрии. Шатов распевал про грехи, а потом на радостях начал сезон в старте. Игрой он Манчини не впечатлил. Голевой пас пяткой на Кокорина – единственное полезное действие Олега до зимнего перерыва. «Он способен стать футболистом топ-уровня», – говорил тренер, когда только возглавил «Зенит». С того времени мнение итальянца явно поменялось.

    Манчини пнул Шатова еще в июльской игре с «Тосно». «Олег не совсем выполнял мои установки», – сказал коуч, заменив игрока на 56-й минуте. Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев тогда объяснил, что Шатов не боролся и мало отрабатывал в обороне. Стиль Олега никогда не предусматривал большого объема работы. Физическими данными он больше напоминает Аршавина, который не потянул требования Венгера в «Арсенале». Луческу хотя бы пытался настроить плюсы Шатова под свое видение футбола. Манчини просто его проучил.

    Шатов тоже в этом виноват. Прежде всего, нежеланием меняться и прогрессировать. Когда «Зенит» играл с «Русенгборгом», полузащитник впустую отбегал 75 минут. После матча его попытались выхватить в микст-зоне. Олег ответил эмоцией: «Зачем? Сбитый летчик…». Дзюба, когда отшучивался про пирожки, отводил удар от своего положения. Конфликт Смольникова и Кузяева во время игры с «Локомотивом» – показатель переживаний. Шатов такими проявлениями только добавил к себе внимания. И его слова – это больше про безразличие.

    Манчини что-то делает не так?

    Легче всего было бы сказать, что Манчини ошибся с выбором работы в «Зените». Но тут все еще проще. Для знаменитых итальянцев нет авторитетов среди игроков. Роберто Манчини приехал в Россию с четким видением того, как должен играть «Зенит». Раньше здесь мог просто столбить и забивать Дзюба. Шатов все время находился на чужой половине и ждал паса, чтобы с полной энергией улететь в атаку. Поэтому у него все получалось. Манчини приучает команду к быстрому футболу с прессингом и отработками. Те, кто не справляются, сидят на скамейке.

    «Шатов плохо бегал по полю. Мне не понравилось его движение», – объяснил Манчини ту самую обратную замену в игре с «Ахматом». Этим итальянский тренер не только преподал Олегу очередной урок, но и доломал его психологию. Шатов всегда был игроком атаки. Манчини использует его в абсолютно разных ролях, больше затыкая провальные позиции. И в этих решениях есть непонятные моменты, потому что Шатов еще способен приносить «Зениту» атакующую пользу.

    Со всеми выходами на замену Олег Шатов сделал 14 ключевых передач. У Ерохина их меньше, у Ригони – столько же. При этом Шатов не боится брать игру на себя. Ровно половина попыток дриблинга получались успешными. И здесь Шатов снова не проигрывает конкурентам по позиции. Единственный провал кроется в количестве ударов. За 15 матчей Шатов всего 12 пробил в сторону ворот. Ригони бил 29 раз, Полоз – 17. Но они всегда играют только в атаку.

    Что об этом говорят?

    Дмитрий Черышев: «Шатову нужно пересмотреть свое поведение. Если тренер делает обратную замену, значит, он видит неправильные поступки футболиста. Мы знаем Шатова игроком мирового уровня»

    Максим Деменко: «Скорее всего, что-то между Шатовым и Манчини есть. Какое-то недоверие, потом пошли разногласия. Олег понимает, что проблему нужно решать и, возможно, через журналистов пытается что-то сделать. В этом случае ситуация практически безвыходная»

    Василий Уткин: «Начнем с того, что этот болван выпустил левого нападающего Шатова играть справа в защите. Заметьте, я не назвал имя, просто утверждаю, что решение мог принять только болван. Кто его принял – понятия не имею. У меня нет ощущения, что все решения в «Зените» принимает Манчини. Он еще и убрал потом Шатова, которого выпускал на замену. Ну что это? Просто взял и унизил своего футболиста. Шарфоносец в потемках»

    Борис Игнатьев: «Футболист такого калибра, конечно же, с точки имиджевой составляющей не может позволить относится к себе таким образом. Думаю, это серьезная тема для разговора с руководством клуба, с Манчини»

    Сергей Веденеев: «Посмотрим, насколько профессионален Олег. Просто подпись под контрактом еще не делает игрока профи. Если хотя бы минимальные шансы вернуться в основу есть, надо бороться. А эмоции подавить»

    Кто претендует на Шатова?

    «Шатов – прекрасный игрок. Если бы возглавил немецкий клуб, забрал бы его к себе», – рассказывал бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. Пока же список претендентов на Олега слишком маленький. В прессе называется ЦСКА, но переход сюда будет странным по двум факторам. Во-первых, армейцы прямо сейчас не готовы отдавать все деньги за Лигу чемпионов (а других нет) на футболиста, который, возможно, больше не заиграет. Во-вторых, зачем «Зениту» усиливать прямого конкурента?

    При этом зимой «Зенит» могут покинуть много игроков. Анюков, Лодыгин, Дзюба, Шатов – те, от кого легко отказываются в Санкт-Петербурге прямо сейчас. Манчини творит многое странностей, но кардинально меняет команду. «Зенит» уже подписал Заболотного и заламывает ценники на собственных игроков. Впереди чемпионат мира в России. Шатов – один из претендентов на попадание в сборную. Но в таком состоянии он точно Черчесову не поможет.

    Главные матчи русских команд в 2017 году

    Цитаты взяты с порталов sports.ru, sport-weekend.com. Статистические данные – портал whoscored.com

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 6
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 28 января 2018, 11:51

      Олег- классный футболист. Дело обычное-тренер-игрок. Надо СРОЧНО менять команду,а здесь доказывать-терять время.

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      Рейтинг: +4102

      raritet 20 декабря 2017, 21:45

      пешеходов в РФПЛ полно. Шатов один из них. Смотрите АПЛ, переключаешь на наше все, смотреть невозможно на этих зажравшихся шатовых. Понимаю, если бы они бесплатно после трудового дня играли цех на цех. Но, получая деньги, порой большие чем во многих европейских командах позволяют еще саботировать решение тренера. Это в русских традициях- заключить контракт и мурлыкать от счастья с какой-нибудь дурехой вместо пахоты , настоящей пахоты на поле. И при все этом многие еще стебаются над Кристинкой. Он то свое в этом мире заработал потом и кровью, а вы стали посмешищем всего мира со своим 63 или каким там местом

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      Рейтинг: +834

      val-berezko > raritet 28 января 2018, 12:03

      Манчини не первый,кто пытается переделать совковый футбол. А где результат? Мы все равно побеждаем-- в кость,в кость и еще раз в кость,а ФУТБОЛ для"дикого" ЗАПАДА!

      0
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      Рейтинг: +70700

      insider_retro 20 декабря 2017, 13:30

      Поклонники Шатова ворчат, а злопыхатели пыхят... Очевидно только то, что ситуация не имеет компромиссного решения в Зените... Командный дух такие события не укрепляют, однозначно...

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      Рейтинг: +6978

      sochi-2013 20 декабря 2017, 08:09

      Краснодар бы его реанимировал, но за такие деньги Галицкий не возьмет.

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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 19 декабря 2017, 23:53

      Тут все очень просто, если бы Шатов хотел забивать и играть ярко в стартовом составе, то он бы к этому стремился. Как например Кокорин, который наконецто взялся за ум.

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      Рейтинг: +834

      val-berezko > Nesterenko 28 января 2018, 11:57

      Кокорина Манчини полюбил,вот и все. Парню доверили -он понял и пошло дело. С Шатовым другое. Менять клуб срочно. В 27 играть и играть.

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      Рейтинг: +5594

      _Marqella_ 19 декабря 2017, 23:04

      Зенит готов продать Шатова, только за такие деньги его никто не купит...))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 декабря 2017, 22:06

      Мне Шатов очень нравится-но ценник на него чересчур загнули.

      1
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      Рейтинг: +213

      nik_59 19 декабря 2017, 18:35

      Дмитрий Черышев: «Шатову нужно пересмотреть свое поведение. Если тренер делает обратную замену, значит, он видит неправильные поступки футболиста. Мы знаем Шатова игроком мирового уровня». Мнение: Вы знаете, я к сожалению не знаю такого игрока мирового уровня по фамилии Шатов.

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      Рейтинг: +130

      Холстомер 19 декабря 2017, 18:11

      Шатов игрок уже не первой молодости, он уже мужик, и должен понимать, чего от него тренеры требуют. Все зависит от него и его профессионального отношения к делу. И ни от кого больше. Сейчас все тычут на Манчини - дескать он виноват, что Шатов сидит на скамейке и Шатов пропал как игрок, но... Даже Луческу, видите ли его тоже не жаловал. Да игрочил он прекрасный, он много еще чего может, только бы не забывал, что время в футболе другое. Манчини требует в игре бешеных скоростей. Если впомнить Зидана-игрока, то с его лица пот ручьями всегда капал. А Шатов все 90 минут игры сухой. Чувствуете разницу?
      Шатову нужно на себя посмотреть и хорошенько подумать. Будет очень и очень жаль, если уйдет из Зенита.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 декабря 2017, 17:17

      А может Манчини - засланный казачок , чтобы ослабить нашу сборную ? )))

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      Рейтинг: +432

      Nekit92 > dok66 19 декабря 2017, 20:40

      Да не. Кузяев играет Кокор играет Ерохин Полоз вроде бы играют... скорее всего у игрока с тренером какие то личные терки.

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