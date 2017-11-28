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    Дзюба наступил на шарф «Спартака». Фанаты недовольны


    3.3
    Голосов: 7
    28.11.2017 22:10
    Странный поступок нападающего «Зенита» в матче с бывшим клубом.

    «Спартак» и «Зенит» закрывали 18-й тур российской Премьер-лиги. Артем Дзюба приехал в гости к бывшему клубу, но снова ничего не сделал. «Зенит» проиграл, а у Дзюбы по-прежнему остается один забитый мяч на весь чемпионат. Против «Спартака» Артем сыграл всего 25 минут. Запомнился Артем не опасными ударами, а поведением на разминке.

    Перед выходом на замену нападающий делал упражнения в окружении других игроков. Тогда же в его сторону прилетел шарф от одного из болельщиков «Спартака». Дзюба не прервал упражнения, а начал топтаться прямо на символике красно-белых. Игрок «Спартака» Роман Зобнин заметил происходящее и вытащил шарф из-под ног Дзюбы.

    Фанаты «Спартака» оскорбляли Артема нецензурными выражениями. Тот ответил им такими действиями. Но есть вероятность, что Артем просто мог не заметить лежавшую на газоне атрибутику.

    Эпизод попал в объектив камер наблюдательных болельщиков:

    Как отреагировали пользователи «Бомбардира»:

    APchelov

    Дзюба – отстойный человечешко. Хоть бы раз посмотрел на себя со стороны.

    nirita

    Что с дерева взять? Только анализы!

    oyabun

    Это ничтожество даже не стоит нашей с вами реакции, друзья. Пустое место для меня.

    Ден 781

    Это у него трусы упали, Штирлиц никогда еще не был так близок к провалу.

    Чикомас

    Не могу представить ни одного экс армейца, который бы так поступил.

    Артем Дзюба – воспитанник «Спартака». С 2003 по 2015 годы он находился в структуре клуба. Дзюба скандально расставался со «Спартаком», а потом говорил много гадостей про бывшую команду. Московских болельщиков он не стеснялся называть сектантами, поэтому получил к себе соответствующее отношение. Словесная война Дзюбы и «Спартака» все еще продолжается.

    «Лучше честно уйти, чем облизывать ромбики». Что Дзюба наговорил о «Спартаке» за два года

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 7
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    Комментарии (56)
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    kazak1975
    1511982813
    Сами розу кинули. Знали, что не завернётся в это. Сами виноваты. Спровоцировали.
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    Черкизовский Кот
    1512030657
    Хорошо, что это членистоногое не перешло к нам в Локо. От всей души желаю питерским болельщикам, чтобы в следующем году они его не видели в Зените.
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    Hugo Lloris
    1512057128
    с гнильцой игрок
    Ответить
    ТЕКСТИЛЬ
    1512058204
    ЭТОТ ПОСТУПОК ОТКРЫЛ ВСЮ ЕГО СУТЬ.ОН КОНЧЕНЫЙ
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    ramos6548
    1512066443
    он и так был не очень, а сейчас еще хуже стал. Хорошо что Федун его по сути продал.
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    vladimir-7
    1512131293
    Как клуб и болельщики Спартака относятся к А. Дзюбе, так и он относится к ним.
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    Scar
    1512239862
    Поступил он неправильно. Но что там делал спартаковский шарф?
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    Burtaze
    1512307150
    так бывший спартаковец...и замашки спартаковские...чего они ждали...что он их шарфик ..как святыню целовать будет?????? смешно....
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    Артурка32
    1512307967
    Даже если он сделал это случайно - думаю он не жалеет о своем поступке)) Позор болельщику Спартака, который кинул шарф любимого клуба не понятно зачем....вот на него бы лучше посмотреть)
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    Бульба
    1516213401
    Зюпа-шлюпа ипаная
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