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  • Кардиолог «Спартака» Гамеева: «У Дзюбы может быть внутренняя патология»

Кардиолог «Спартака» Гамеева: «У Дзюбы может быть внутренняя патология»

17 января 2018, 16:22
22

Врач-кардиолог московского «Спартака» Виктория Гамеева прокомментировала состояние здоровья нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, который не согласен с медиками своего клуба, что у него есть проблемы с сердцем.

«Часто патология у спортсмена имеет скрытый характер. И может не сопровождаться какими-либо симптомами, но при этом визуализироваться на ЭКГ, холтере, ЭхоКГ и в других исследованиях.

Спортсмен может сколько угодно прыгать и скакать в тренажерном зале, но это не исключает наличие скрытой патологии, не снижает риски усугубления травмы или сменности от этой патологии. Наоборот, риски увеличиваются!» – сказала доктор.

Ранее «Бомбардир» писал, что Дзюба пройдет лечение в клинике ФИФА.

Виктория Гамеева – врач, которая помогала «Спартаку» лидировать

Дзюба против «Зенита». Похоже, главный конфликт месяца

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (22)
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Приус
1516196022
Он, говорят, стишками начал общаться.
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oyabun
1516196094
Внутренняя патология у Дзюбы давно. И называется она "Продажность".
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Диктор
1516196174
Лично я вообще не исключаю что у него паталогия-.............Головы.
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zigbert
1516197433
С таким неутешительным диагнозом от него могут отвернуться все заинтересованные в нем клубы.
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vladik12
1516198245
Неплохая медичка у "Спартака") (см. прикрепленную к новости статью).
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leonard1984
1516204577
В России у большинства внутренняя патология, одно употребление воды чего стоит. Не удивили в общем!
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OfaZavr
1516205191
по многим вещам было заметно что какая-то патология у него точно присутствует))
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Обер-КанцлерЪ
1516207327
И она это говорит в тот момент, когда Дзюбу возможно куда-то собираются купить! Ну не **** ли она ???
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RedWhiteFans2
1516210922
Хочется проматериться но скажу проще: Завязывать с футболом ему нужно. Нет Дзюбы, нет проблемы.
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ALEX ML
1516219376
А врач психиатр потом?
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