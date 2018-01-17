Кардиолог «Спартака» Гамеева: «У Дзюбы может быть внутренняя патология»

Врач-кардиолог московского «Спартака» Виктория Гамеева прокомментировала состояние здоровья нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, который не согласен с медиками своего клуба, что у него есть проблемы с сердцем.

«Часто патология у спортсмена имеет скрытый характер. И может не сопровождаться какими-либо симптомами, но при этом визуализироваться на ЭКГ, холтере, ЭхоКГ и в других исследованиях.

Спортсмен может сколько угодно прыгать и скакать в тренажерном зале, но это не исключает наличие скрытой патологии, не снижает риски усугубления травмы или сменности от этой патологии. Наоборот, риски увеличиваются!» – сказала доктор.

Ранее «Бомбардир» писал, что Дзюба пройдет лечение в клинике ФИФА.

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