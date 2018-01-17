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    Кардиолог «Спартака» Гамеева: «У Дзюбы может быть внутренняя патология»

    Врач-кардиолог московского «Спартака» Виктория Гамеева прокомментировала состояние здоровья нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы, который не согласен с медиками своего клуба, что у него есть проблемы с сердцем.

    «Часто патология у спортсмена имеет скрытый характер. И может не сопровождаться какими-либо симптомами, но при этом визуализироваться на ЭКГ, холтере, ЭхоКГ и в других исследованиях.

    Спортсмен может сколько угодно прыгать и скакать в тренажерном зале, но это не исключает наличие скрытой патологии, не снижает риски усугубления травмы или сменности от этой патологии. Наоборот, риски увеличиваются!» – сказала доктор.

    Ранее «Бомбардир» писал, что Дзюба пройдет лечение в клинике ФИФА.

    Виктория Гамеева – врач, которая помогала «Спартаку» лидировать

    Дзюба против «Зенита». Похоже, главный конфликт месяца

    Источник: «Советский спорт»

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    17.01.2018 16:22
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 17 января 2018, 23:02

      А врач психиатр потом?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 17 января 2018, 23:02

      Лучшее средство для спортсмена-это соревнования,а когда отстраняют от
      тренировок,да еще по мед показаниям,это вызывает стресс,при котором могут возникнуть проблемы,особенно с сердцем,хотя сам орган вполне здоров-просто парня вырубили морально!

      0
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 17 января 2018, 21:11

      ...ну к чему вот это???...что бы сейчас все обсудили этот пук как - тема для перехода дзюбы обратно в спартак???

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 17 января 2018, 20:42

      Хочется проматериться но скажу проще: Завязывать с футболом ему нужно. Нет Дзюбы, нет проблемы.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 17 января 2018, 20:10

      так конечно угораем над дзюбой ! Но по человечески здоровья ему. Ну и конечно завязывать надо с футболом тем более что играть нихрена не умеешь.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 января 2018, 19:45

      Дзюба самый мультимедийный игрок зимы

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 января 2018, 19:42

      И она это говорит в тот момент, когда Дзюбу возможно куда-то собираются купить! Ну не **** ли она ???

      1
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      ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao > Обер-КанцлерЪ 17 января 2018, 19:54

      Написано: "Врач-кардиолог московского «Спартака» ...
      Не "Зенита", а "Спартака"!

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Tostao 17 января 2018, 20:00

      Спартак борется с Зенитом на футбольном поле по спортивным принципам, а у неё своя война значит...
      А хотя может всё ещё банальнее и Дзюба в своё время не оценил её пирожки?)

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > Обер-КанцлерЪ 17 января 2018, 22:16

      Зато Дзюба оценил пирожки с МатчТВ.)

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      Рейтинг: +2439

      docndoc 17 января 2018, 19:19

      Как бы оно там ни было - разве может доктор вот так публично молотить о делах своих подопечных? Как насчёт врачебной тайны? По законодательству минимальный штраф - 300 тысяч рубликов... Да и неэтично это как-то

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 17 января 2018, 19:11

      Не поталогия, а ПОХ......ЛОГИЯ! !! На всё кроме БАБОСОВ

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 января 2018, 19:06

      по многим вещам было заметно что какая-то патология у него точно присутствует))

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