Лига 1. «Ницца» не удержала камбэк в Монако: Балотелли сделал дубль, Фалькао забил в добавленное время

Встреча 21 тура чемпионата Франции «Монако» – «Ницца» закончилась со счетом 2:2.

В первом тайме счет открыл нападающий «монегасков» Адама Дьякаби. Во второй половине два гола Марио Балотелли вывели подопечных Люсьена Фавра вперед. В добавленное время окончательный счет установил Радамель Фалькао.

Команды сохранили третью и шестую строчки в турнирной таблице.

Чемпионат Франции. Лига 1. 21-й тур

Монако – Ницца – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Дьякаби, 33; 1:1 – Балотелли, 47; 1:2 – Балотелли, 68; 2:2 – Фалькао, 90+3.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

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