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    Лига 1. «Ницца» не удержала камбэк в Монако: Балотелли сделал дубль, Фалькао забил в добавленное время

    Встреча 21 тура чемпионата Франции «Монако»«Ницца» закончилась со счетом 2:2.

    В первом тайме счет открыл нападающий «монегасков» Адама Дьякаби. Во второй половине два гола Марио Балотелли вывели подопечных Люсьена Фавра вперед. В добавленное время окончательный счет установил Радамель Фалькао.

    Команды сохранили третью и шестую строчки в турнирной таблице.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 21-й тур

    Монако – Ницца – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дьякаби, 33; 1:1 – Балотелли, 47; 1:2 – Балотелли, 68; 2:2 – Фалькао, 90+3.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.01.2018 00:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 20 января 2018, 17:30

      Да, Локо будет нелегко!

      0
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      Рейтинг: +6423

      Увинстон Паркс 17 января 2018, 07:53

      С такой игрой Ниццы Локо в Лиге Европы нужно сушить игру и разыгрывать стандарты

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 января 2018, 01:12

      Хорошая игра. Бились до последней секунды.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 17 января 2018, 01:00

      Не могли чуть чуть дотерпеть !

      0
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