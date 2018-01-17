Лига 1. «Ницца» не удержала камбэк в Монако: Балотелли сделал дубль, Фалькао забил в добавленное время

Встреча 21 тура чемпионата Франции «Монако» – «Ницца» закончилась со счетом 2:2.
В первом тайме счет открыл нападающий «монегасков» Адама Дьякаби. Во второй половине два гола Марио Балотелли вывели подопечных Люсьена Фавра вперед. В добавленное время окончательный счет установил Радамель Фалькао.
Команды сохранили третью и шестую строчки в турнирной таблице.
Чемпионат Франции. Лига 1. 21-й тур
Голы: 1:0 – Дьякаби, 33; 1:1 – Балотелли, 47; 1:2 – Балотелли, 68; 2:2 – Фалькао, 90+3.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Бомбардир.ру