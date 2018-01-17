Лига 1. «Ницца» не удержала камбэк в Монако: Балотелли сделал дубль, Фалькао забил в добавленное время

Да, Локо будет нелегко!
Встреча 21 тура чемпионата Франции «Монако» – «Ницца» закончилась со счетом 2:2.
В первом тайме счет открыл нападающий «монегасков» Адама Дьякаби. Во второй половине два гола Марио Балотелли вывели подопечных Люсьена Фавра вперед. В добавленное время окончательный счет установил Радамель Фалькао.
Команды сохранили третью и шестую строчки в турнирной таблице.
Чемпионат Франции. Лига 1. 21-й тур
Голы: 1:0 – Дьякаби, 33; 1:1 – Балотелли, 47; 1:2 – Балотелли, 68; 2:2 – Фалькао, 90+3.
#ASMOGCN GOAL #Diakhaby 1-0. pic.twitter.com/hTKgfao02X— Mami (@muhammedakdas) 16 января 2018 г.
#ASMOGCN GOAL #Balotelli 1-1. pic.twitter.com/1A8jN16TyR— Mami (@muhammedakdas) 16 января 2018 г.
Balotelli's 2nd goal pic.twitter.com/j5APSnK7ZM— malte (@PassDontShoot) 16 января 2018 г.
El tigre #ASMOGCN #Ligue1 #Colombia pic.twitter.com/E6DqLqFdBQ— (@FootballBus1) 16 января 2018 г.