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Материалы

Монако - Ницца

16.01.2018, Вторник, 23:00 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Трансляция: МАТЧ ТВ Франция. Лига 1, 21 тур Монако - Ницца
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
1/4 финала
9 января, вторник 23:00 Ницца 1:2 Монако
Франция. Лига 1 (2017/2018)
5 тур
9 сентября, суббота 18:00 Ницца 4:0 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
23 тур
4 февраля, суббота 19:00 Монако 3:0 Ницца
6 тур
21 сентября, среда 20:00 Ницца 4:0 Монако
Франция. Лига 1 (2015/2016)
25 тур
6 февраля, суббота 16:00 Монако 1:0 Ницца
1 тур
8 августа, суббота 22:00 Ницца 1:2 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
26 тур
20 февраля, пятница 22:30 Ницца 0:1 Монако
8 тур
27 сентября, суббота 16:00 Монако 0:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2013/2014)
34 тур
20 апреля, воскресенье 16:00 Монако 1:0 Ницца
16 тур
3 декабря, вторник 23:59 Ницца 0:3 Монако
Франция. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
12 февраля, среда 23:55 Ницца 0:1 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
31 тур
16 апреля, суббота 21:00 Ницца 3:2 Монако
15 тур
27 ноября, суббота 21:00 Монако 1:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2009/2010)
22 тур
30 января, суббота 21:00 Монако 3:2 Ницца
6 тур
19 сентября, суббота 21:00 Ницца 1:3 Монако
Франция. Лига 1 (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 21:00 Ницца 0:0 Монако
9 тур
18 октября, суббота 21:00 Монако 1:2 Ницца
Франция. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
25 января, воскресенье 22:45 Монако 1:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2007/2008)
34 тур
19 апреля, суббота 22:00 Ницца 0:2 Монако
16 тур
1 декабря, суббота 22:00 Монако 1:1 Ницца
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 6 3 108:29 +79 93
2. Монако 38 24 8 6 85:45 +40 80
3. Лион 38 23 9 6 87:43 +44 78
4. Марсель 38 22 11 5 80:47 +33 77
5. Ренн 38 16 10 12 50:44 +6 58
6. Бордо 38 16 7 15 53:48 +5 55
7. Сент-Этьен 38 15 10 13 47:50 -3 55
8. Ницца 38 15 9 14 53:52 +1 54
9. Нант 38 14 10 14 36:41 -5 52
10. Монпелье 38 11 18 9 36:33 +3 51
11. Дижон 38 13 9 16 55:73 -18 48
12. Генгам 38 12 11 15 48:59 -11 47
13. Амьен 38 12 9 17 37:42 -5 45
14. Анжер 38 9 14 15 42:52 -10 41
15. Страсбур 38 9 11 18 44:67 -23 38
16. Кан 38 10 8 20 27:52 -25 38
17. Лилль 38 10 8 20 41:67 -26 38
18. Тулуза 38 9 10 19 38:54 -16 37
19. Труа 38 9 6 23 32:59 -27 33
20. Метц 38 6 8 24 34:76 -42 26
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    Рейтинг: +12

    Genius89 17 января 2018, 10:36

    очевидно было

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 17 января 2018, 01:14

    Да Балотелли отличился!

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    Рейтинг: +3945

    XaXatyn 17 января 2018, 00:54

    Ну как там ? ставка сгорела в конце матча

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    Рейтинг: +24519

    DOCTOR PENALTY 16 января 2018, 23:26

    Думаю СуперМарио сегодня молчать не будет.

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 16 января 2018, 22:28

    тотал 3,5 больше !

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    Рейтинг: +206

    КАМПОСТЕР1 16 января 2018, 19:09

    думаю голов будет много, а победят парни из королевства)

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > КАМПОСТЕР1 16 января 2018, 22:28

    княжества !

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    Рейтинг: +46

    semenov m 16 января 2018, 08:21

    П1

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