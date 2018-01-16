Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ницца
Монако - Ницца: обзор матча 16 января 2018
Монако
16.01.2018, вторник, 23:00
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 2
Завершен
Ницца
33'
А. Дьякаби
90+2'
Р. Фалькао
47'
М. Балотелли
68'
М. Балотелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Ницца
ГОЛ! 2:2!
Р. Фалькао
90'
+2
Желтая карточка
А. Дьякаби
75'
68'
ГОЛ! 1:2!
М. Балотелли
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
Желтая карточка
Ж. Моутинью
63'
61'
Желтая карточка
М. Балотелли
57'
Желтая карточка
М. Ле Марша
Желтая карточка
Б. Кейта
54'
47'
ГОЛ! 1:1!
М. Балотелли
Пас отдал
А. Сен-Максимен
34'
Желтая карточка
В. Сиприен
34'
Желтая карточка
А. Плеа
ГОЛ! 1:0!
А. Дьякаби
Пас отдал
Б. Кейта
33'
Желтая карточка
К. Глик
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Ницца
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Субашич
15
Глик
24
Раджи
6
Жорже
19
Сидибе
96
Н'Дорам
8
Моутинью
27
Дьякаби
18
Лемар
9
Фалькао
17
Кейта
4-3-3
44
Бенитес
13
Бюрнер
4
Данте
6
Марлон
23
Ле Марша
14
Сери
33
Лис-Мелу
25
Сиприен
10
Сен-Максимен
45
Балотелли
14
Плеа
Остались в запасе
Монако
Ницца
9
Рони Лопеш
ПВ
16
Диего Бенальо
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
19
Бассем Срарфи
ПВ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
16
Диего Бенальо
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Монако - Ницца
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Монако
Ницца
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
Вчера, 23:59
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
Вчера, 16:10
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:33
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
Стало известно, когда восстановится Головин, пропустивший матчи сборной России
Вчера, 09:50
1
Тренер «Монако» прокомментировал травму Головина
Вчера, 23:59
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
Вчера, 16:10
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:33
Стало известно, когда восстановится Головин, пропустивший матчи сборной России
Вчера, 09:50
1
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
Вчера, 01:20
3
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
18 ноября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+