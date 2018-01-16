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    Засеев рассказал, что Дзюба обсуждал с ним свой переход в «Уфу»

    Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба обсуждал с ним свой возможный переход в башкирский клуб.

    Ранее 29-летний футболист не полетел с сине-бело-голубыми на первый зимний сбор по решению главного тренера команды Роберто Манчини. Позже появилась информация, что форвардом интересуется «Уфа».

    «Так он же мне позвонил сначала, со мной общался. Узнавал, как в коллективе его примут – не примут. Так что все вопросы ко мне», – рассказал Засеев.

    Дзюба защищает цвета «Зенита» с лета 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 24-х матчах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.01.2018 16:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 17 января 2018, 01:05

      да кому нужны эти сверхпереоцененные дрова ?????

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 16 января 2018, 20:55

      так Азамат просто подкол журналюг а они не поняли ))))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 января 2018, 18:59

      если болтать попусту будет поменьше а играть всерьез приедет тогда конечно примут)

      1
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 16 января 2018, 18:20

      С такой репутацией нужно почву зондировать.

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 января 2018, 17:12

      Примут - не примут. Сам понимает, что ничего из себя не представляет. Тоже мне защитник зенитовских цветов)))

      1
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 16 января 2018, 16:48

      после выходок по отношению к родному клубу я его уважать перестал...
      но если заиграет в Уфе чемпионат от этого станет только интересней,пусть играет
      бог ему судья

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 16 января 2018, 16:45

      Ну поиграть под руководством Семака для Артёма будет отлично,да и для Уфы отличный игрок!!!

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 16 января 2018, 16:39

      Для Уфы Дзюба просто" подарок" во всех отношениях.

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