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  • Засеев рассказал, что Дзюба обсуждал с ним свой переход в «Уфу»

Засеев рассказал, что Дзюба обсуждал с ним свой переход в «Уфу»

16 января 2018, 16:32
8

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба обсуждал с ним свой возможный переход в башкирский клуб.

Ранее 29-летний футболист не полетел с сине-бело-голубыми на первый зимний сбор по решению главного тренера команды Роберто Манчини. Позже появилась информация, что форвардом интересуется «Уфа».

«Так он же мне позвонил сначала, со мной общался. Узнавал, как в коллективе его примут – не примут. Так что все вопросы ко мне», – рассказал Засеев.

Дзюба защищает цвета «Зенита» с лета 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 24-х матчах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Дзюба Артем Засеев Азамат
Комментарии (8)
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fanchik
1516109989
Для Уфы Дзюба просто" подарок" во всех отношениях.
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Татарин за ЦСКА
1516110320
Ну поиграть под руководством Семака для Артёма будет отлично,да и для Уфы отличный игрок!!!
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Vlad_Tverskoy
1516110513
после выходок по отношению к родному клубу я его уважать перестал... но если заиграет в Уфе чемпионат от этого станет только интересней,пусть играет бог ему судья
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APchelov
1516111973
Примут - не примут. Сам понимает, что ничего из себя не представляет. Тоже мне защитник зенитовских цветов)))
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AlfavitЪ
1516116028
С такой репутацией нужно почву зондировать.
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OfaZavr
1516118345
если болтать попусту будет поменьше а играть всерьез приедет тогда конечно примут)
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x-x-x-x-x
1516125309
так Азамат просто подкол журналюг а они не поняли ))))
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Нострадамус_Саша
1516140341
да кому нужны эти сверхпереоцененные дрова ?????
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