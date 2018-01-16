Засеев рассказал, что Дзюба обсуждал с ним свой переход в «Уфу»

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба обсуждал с ним свой возможный переход в башкирский клуб.

Ранее 29-летний футболист не полетел с сине-бело-голубыми на первый зимний сбор по решению главного тренера команды Роберто Манчини. Позже появилась информация, что форвардом интересуется «Уфа».

«Так он же мне позвонил сначала, со мной общался. Узнавал, как в коллективе его примут – не примут. Так что все вопросы ко мне», – рассказал Засеев.

Дзюба защищает цвета «Зенита» с лета 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 24-х матчах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.