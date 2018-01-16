Суперкубок России может пройти зимой в Катаре

- "«Суперкубок можем провести зимой за границей".
А в каком состоянии будут команды. Зимой в Катаре не игра, а шопинг и море. Господин Серёжа Прядкин, не обманывайте болельщиков. Они не такие глупые, как вам кажется с высоты вашего кресла.
Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лиге поступило предложение от Катара провести там Суперкубок России.
«Суперкубок можем провести зимой за границей. Есть предложение от Катара», – сказал Прядкин.
Напомним. в настоящее время матч за Суперкубок страны проходит летом незадолго до начала внутреннего сезона. Действующим обладателем трофея является «Спартак», переигравший 14 июля «Локомотив» (2:1 д.в.) на стадионе «РЖД Арена».