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    Суперкубок России может пройти зимой в Катаре

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лиге поступило предложение от Катара провести там Суперкубок России.

    «Суперкубок можем провести зимой за границей. Есть предложение от Катара», – сказал Прядкин.

    Напомним. в настоящее время матч за Суперкубок страны проходит летом незадолго до начала внутреннего сезона. Действующим обладателем трофея является «Спартак», переигравший 14 июля «Локомотив» (2:1 д.в.) на стадионе «РЖД Арена».

    Источник: Twitter

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    16.01.2018 15:31
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 января 2018, 01:14

      - "«Суперкубок можем провести зимой за границей".
      А в каком состоянии будут команды. Зимой в Катаре не игра, а шопинг и море. Господин Серёжа Прядкин, не обманывайте болельщиков. Они не такие глупые, как вам кажется с высоты вашего кресла.

      0
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 16 января 2018, 22:21

      Давайте уже в ЮАР , а всем болельщикам бесплатные билеты на самолет !

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY > ROSTOV SUPER 16 января 2018, 22:34

      Обещали по 5 рублей, говорят уже в продаже

      0
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > DOCTOR PENALTY 16 января 2018, 22:35

      Ну это же на ЧМ - 2018 !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY > ROSTOV SUPER 16 января 2018, 22:46

      чего не скажешь в шутейном разговоре...

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      Рейтинг: -27

      yehq.386098 16 января 2018, 19:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

      -4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 января 2018, 18:47

      ну что это за чушь кому он там то нужен, а наши болельщики чтобы собственный суперкубок по телеку да смотрели? блестящая мысль((

      3
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 16 января 2018, 18:27

      Провести Суперкубок в Катаре глупость, ещё глупее писать об этом.
      Болельщиков бесплатными рейсами отправлять из бюджета Прядкина?
      -Нет.
      -На нет и суда нет.

      1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > OOOVVV. 16 января 2018, 20:38

      К сожалению о болельщиках там никто не думает...
      Пробуют сделать как в Италии (там в Китае играют).
      Как бы пытаються привлечь спонсоров со стороны арабов, но очевидно что идея тухлая и деньги там в РФПЛ никто не будет спонсировать.

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 16 января 2018, 18:18

      Че за чушь, бред, ну просто *****

      Ещё в Афганистане сыграйте

      2
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      Рейтинг: +704

      SanInstructor 16 января 2018, 17:41

      для кого?

      3
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 16 января 2018, 17:38

      А чё, мудро! Далее переносим в Саудовскую Аравию Кубок России, а затем матчи первой шестёрки в Китай, и подсчитываем количество ... маразма в руководстве РФПЛ.

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 16 января 2018, 17:38

      Ага.И пойдут на него катаржане..

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 16 января 2018, 17:11

      Если за счёт Катара, то,почему бы и не провести? К тому же за счёт Катара будет обеспечен приезд болельщиков клубов.

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