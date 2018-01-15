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    «Уфа» подтвердила интерес к Дзюбе

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что его клуб может пополниться нападающим санкт-петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой. Башкирцам интересен этот форвард.

    «Футболист такого уровня мог бы стать большим приобретением для нашего клуба. Такой клуб, как «Уфа», однозначно был бы заинтересован в Артеме. Он усилил бы наш клуб однозначно.

    Ведутся ли переговоры по Дзюбе? Пока не буду комментировать», – сказал функционер.

    В текущем сезоне РФПЛ Дзюба в 15 играх забил один мяч.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.01.2018 20:13
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +114

      werty 15 января 2018, 20:53

      Лучше бы Шатова взяли или двоих сразу

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    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 15 января 2018, 20:40

      «Футболист такого уровня ......." - "В текущем сезоне РФПЛ Дзюба в 15 играх забил один мяч".
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      Мне одному в этих словах видятся какие-то нестыковочки!!!???

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