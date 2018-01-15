«Уфа» подтвердила интерес к Дзюбе

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что его клуб может пополниться нападающим санкт-петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой. Башкирцам интересен этот форвард.

«Футболист такого уровня мог бы стать большим приобретением для нашего клуба. Такой клуб, как «Уфа», однозначно был бы заинтересован в Артеме. Он усилил бы наш клуб однозначно.

Ведутся ли переговоры по Дзюбе? Пока не буду комментировать», – сказал функционер.

В текущем сезоне РФПЛ Дзюба в 15 играх забил один мяч.