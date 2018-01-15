Уткин: «На «Матч ТВ» зарабатывал 600 тысяч в месяц. Сейчас – больше миллиона»

Комментатор Василий Уткин рассказал, как изменились его доходы после ухода с телеканала «Матч ТВ». По его словам, в настоящее время он зарабатывает гораздо больше.

– Когда вы зарабатывали больше – на «Матч ТВ» или сейчас?

– Сейчас. Значительно.

– Недавно все узнали зарплату Георгия Черданцева: от 600 до 800 тысяч рублей в месяц. У вас была больше?

– Я получал 600 тысяч рублей в месяц. Сейчас, если иметь в виду общие доходы, значительно больше.

– Это сколько? Больше 1 миллиона в месяц?

– Да.

– Вы тратите все или остается?

– Во-первых, я еще кредит не доплатил.

– Вы же квартиру продали, чтобы погасить кредит за дом. Говорили, что как раз хватит.

– Я посчитал, что мне так удобнее. Чуть-чуть ипотеки осталось.