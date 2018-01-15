Уткин: «На «Матч ТВ» зарабатывал 600 тысяч в месяц. Сейчас – больше миллиона»

дармоед, как и 99% других российских комментаторов. это для того они столько тренируются в своём ремесле, столько получают денег, чтобы мы на выходе слушали эту галиматью по ТВ. я с напрягом терплю парней с Сетанты, а прочие вообще - дно. И заметьте, что лучше всего работают молодые, малоизвестные и амбициозные, а как только чего-то добиваются, то скатываются в УГ. Одно время неплох был Генич, но потом его стало просто невозможно слушать . Уткин вообще как человек и комментатор кончился много лет назад. Наших чудиков ставить работать в парах вообще нельзя - они тогда только что и грызутся между собой весь эфир, позорище. 30 тыс рублей их потолок, какие в баню 600-миллион.
Комментатор Василий Уткин рассказал, как изменились его доходы после ухода с телеканала «Матч ТВ». По его словам, в настоящее время он зарабатывает гораздо больше.
– Когда вы зарабатывали больше – на «Матч ТВ» или сейчас?
– Сейчас. Значительно.
– Недавно все узнали зарплату Георгия Черданцева: от 600 до 800 тысяч рублей в месяц. У вас была больше?
– Я получал 600 тысяч рублей в месяц. Сейчас, если иметь в виду общие доходы, значительно больше.
– Это сколько? Больше 1 миллиона в месяц?
– Да.
– Вы тратите все или остается?
– Во-первых, я еще кредит не доплатил.
– Вы же квартиру продали, чтобы погасить кредит за дом. Говорили, что как раз хватит.
– Я посчитал, что мне так удобнее. Чуть-чуть ипотеки осталось.