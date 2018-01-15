Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уткин: «На «Матч ТВ» зарабатывал 600 тысяч в месяц. Сейчас – больше миллиона»

    Комментатор Василий Уткин рассказал, как изменились его доходы после ухода с телеканала «Матч ТВ». По его словам, в настоящее время он зарабатывает гораздо больше.

    – Когда вы зарабатывали больше – на «Матч ТВ» или сейчас?

    – Сейчас. Значительно.

    – Недавно все узнали зарплату Георгия Черданцева: от 600 до 800 тысяч рублей в месяц. У вас была больше?

    – Я получал 600 тысяч рублей в месяц. Сейчас, если иметь в виду общие доходы, значительно больше.

    – Это сколько? Больше 1 миллиона в месяц?

    – Да.

    – Вы тратите все или остается?

    – Во-первых, я еще кредит не доплатил.

    – Вы же квартиру продали, чтобы погасить кредит за дом. Говорили, что как раз хватит.

    – Я посчитал, что мне так удобнее. Чуть-чуть ипотеки осталось.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2018 16:13
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 января 2018, 22:33

      дармоед, как и 99% других российских комментаторов. это для того они столько тренируются в своём ремесле, столько получают денег, чтобы мы на выходе слушали эту галиматью по ТВ. я с напрягом терплю парней с Сетанты, а прочие вообще - дно. И заметьте, что лучше всего работают молодые, малоизвестные и амбициозные, а как только чего-то добиваются, то скатываются в УГ. Одно время неплох был Генич, но потом его стало просто невозможно слушать . Уткин вообще как человек и комментатор кончился много лет назад. Наших чудиков ставить работать в парах вообще нельзя - они тогда только что и грызутся между собой весь эфир, позорище. 30 тыс рублей их потолок, какие в баню 600-миллион.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 15 января 2018, 21:23

      Вчера смотрел Ман Юн -Лив, коментировал Черданцев, нёс бред с ором, представлял себя футбольным гуру, косил под Губерниева, и за эту чушь платят такие бабки. Ни одной умной мысли, ни одного важного факта или хорошей статистики. Ну Васю съедят в очередной раз. Вася всем доказал, что Испанию можно смотреть и без Матч ТВ, он или не он, но создали "Силу", и спасибо этим ребятам, обрадовали нас болел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 15 января 2018, 21:08

      только недалёкий человек будет понтоваться своим баблом перед другими...могут же ведь прийти и спросить...деньги не защитят от поломанных пальцев,выбитых зубов или порезанной кожи...короче не свети баблом дольше проживёшь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Sergh4 15 января 2018, 19:45

      Да уж, с такими комментаторами как Озеров у нас не может сравниться 99% всех сегодняшних комментаторов, зато зарплату в 600-800 штук получают минимум. И я например инженер в Управлении железной дороги в месяц получаю 31 т.руб. при том что у меня жена в декрете ничего не получает, ребёнок маленький и ипотека и ничего живём как-то, при том что трассу платную открыли и придумывают различные повышения налогов и бензина. Скромнее жить надо товарищи звёзды наши!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Sergh4 15 января 2018, 20:26

      Извини конечно, но ты сам выбрал себе такую дорогу, хотя мог зарабатывать деньги...
      Я вот ездил в Корею на работу и красил там бардюры за 12000 руб в ДЕНЬ!!!
      Щас живу в Китае и работаю учителем англ.языка (хотя я вообще не учил англ и на учителя тоже не учился и даже по русски пишу с ошибками) где получаю 100000-120000 руб в месяц.
      А все это нытье про заводы уже заколебало!
      Я еще со школы сказал маме что не буду работать на заводе вот и результат...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Sergh4 15 января 2018, 20:27

      в свои 22

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +581

      Sergh4 > InterMilLano1908 16 января 2018, 02:14

      Так что, нам всей страной собраться и свалить за границу?! Хотя получается так и надо, а то высшее образование полученное честной учёбой и работа далее по профилю со всеми вычетами и налогами совсем сейчас не в почёте и точно не прибыльна. Видимо меня воспитывали не так в детстве.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Sergh4 16 января 2018, 12:45

      К сожалению так оно и есть...на дальнем востоке уже почти вся молодежь срываеться в Корею, щас вот и до Сибири дошло...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 15 января 2018, 19:39

      а вы сами попробуйте нести чушь и зарабатывать миллион!
      ГЕНИЙ)))
      P.S Но как человек он конечно ПИ..РАС

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv 15 января 2018, 18:54

      Бомбардир! А вот это точно футбольная новость - кто сколько получает, кто больше, кто меньше? Кто после ухода с "Матч-ТВ" жопой приторговывает и т.д.?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 15 января 2018, 18:06

      Не, ну а че? Пи*здеть - не мешки ворочать. Тем более за 600 косарей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 15 января 2018, 17:28

      Всем, кто кричит, что Уткин не заслуживает эту зарплату: можете лучше - идите докажите; не можете комментировать - зарабатывайте тем, что умеете, развивайте свои навыки - хороший специалист в ЛЮБОЙ сфере может зарабатывать хорошие деньги. Не нравится то, как все организованно у нас в стране - либо уезжайте в другую страну, либо берите автомат и чешите на баррикады. Не умеете ничего, кроме как писать гневные комментарии в интеренете - захлебнитесь собственной желчью.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Чермындыр 15 января 2018, 17:41

      прочитал только твой комментарий думаю дальше читать не буду всё понял сразу!) красиво написал не дое****)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 января 2018, 17:26

      и каков обьём работы его чтобы такие бабки получать сидя на кресле и падать с него мне кажется вася уткин крякать начинает т.е. заливает внаглую

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      Lemon1 15 января 2018, 17:18

      жирная утка классные бабки получает.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11