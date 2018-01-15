Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «На «Матч ТВ» зарабатывал 600 тысяч в месяц. Сейчас – больше миллиона»

Уткин: «На «Матч ТВ» зарабатывал 600 тысяч в месяц. Сейчас – больше миллиона»

15 января 2018, 16:13
25

Комментатор Василий Уткин рассказал, как изменились его доходы после ухода с телеканала «Матч ТВ». По его словам, в настоящее время он зарабатывает гораздо больше.

– Когда вы зарабатывали больше – на «Матч ТВ» или сейчас?

– Сейчас. Значительно.

– Недавно все узнали зарплату Георгия Черданцева: от 600 до 800 тысяч рублей в месяц. У вас была больше?

– Я получал 600 тысяч рублей в месяц. Сейчас, если иметь в виду общие доходы, значительно больше.

– Это сколько? Больше 1 миллиона в месяц?

– Да.

– Вы тратите все или остается?

– Во-первых, я еще кредит не доплатил.

– Вы же квартиру продали, чтобы погасить кредит за дом. Говорили, что как раз хватит.

– Я посчитал, что мне так удобнее. Чуть-чуть ипотеки осталось.

Источник: Sports.ru
Уткин Василий
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Антимат
1516022454
Мы не пашем, не сеем, не строим, Мы гордимся общественным строем.
Ответить
avera
1516024317
Потому и страна в жопе,что разные Шмуткины получают деньги не за что.
Ответить
alp
1516024432
ептваюмать, а за что такое бабло платят этим балаболам??? за чисто покалякать за футбол перед камерой...
Ответить
insider_retro
1516024936
Вывернули комментатору душу наизнанку каверзными вопросами... Новость, явно нацеленная, на возбуждение эмоций пользователей... Кто-то скажет, что заработок, сопоставим с проделанной работой, а кто-то привычно обольёт Уткина грязью за его необоснованную зарплату... Люди, отнеситесь терпимее к такой информации!.. Всё в мире относительно...
Ответить
Chicha
1516025699
А у меня пенсия 14 тыс. руб.
Ответить
Полная Канистра
1516026417
и каков обьём работы его чтобы такие бабки получать сидя на кресле и падать с него мне кажется вася уткин крякать начинает т.е. заливает внаглую
Ответить
Чермындыр
1516026525
Всем, кто кричит, что Уткин не заслуживает эту зарплату: можете лучше - идите докажите; не можете комментировать - зарабатывайте тем, что умеете, развивайте свои навыки - хороший специалист в ЛЮБОЙ сфере может зарабатывать хорошие деньги. Не нравится то, как все организованно у нас в стране - либо уезжайте в другую страну, либо берите автомат и чешите на баррикады. Не умеете ничего, кроме как писать гневные комментарии в интеренете - захлебнитесь собственной желчью.
Ответить
lordmrv
1516031673
Бомбардир! А вот это точно футбольная новость - кто сколько получает, кто больше, кто меньше? Кто после ухода с "Матч-ТВ" жопой приторговывает и т.д.?
Ответить
InterMilLano1908
1516034394
а вы сами попробуйте нести чушь и зарабатывать миллион! ГЕНИЙ))) P.S Но как человек он конечно ПИ..РАС
Ответить
Sergh4
1516034745
Да уж, с такими комментаторами как Озеров у нас не может сравниться 99% всех сегодняшних комментаторов, зато зарплату в 600-800 штук получают минимум. И я например инженер в Управлении железной дороги в месяц получаю 31 т.руб. при том что у меня жена в декрете ничего не получает, ребёнок маленький и ипотека и ничего живём как-то, при том что трассу платную открыли и придумывают различные повышения налогов и бензина. Скромнее жить надо товарищи звёзды наши!
Ответить
Главные новости
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
2
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
8
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
2
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
15
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
Все новости
Все новости
Кержаков оценил свои шансы найти работу тренером
09:56
Кто такой вингер в футболе: полный разбор позиции
09:13
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
15
Кравцов прокомментировал переход в европейский клуб
01:13
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
00:30
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
5
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
4
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
12
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
Сафонов вспомнил цитату наставника после поражения в Суперкубке Франции
Вчера, 22:50
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+