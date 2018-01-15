Тарханов: «Смолов очень хочет в Европу. У него хватит мастерства, чтобы закрепиться в зарубежном клубе и регулярно там играть»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов считает, что нападающему «Краснодара» Федору Смолову по силам выступать в основном составе одного из европейских клубов.

Напомним, форвард сборной России работал под началом специалиста в екатеринбургском клубе с 2014 по 2015 годы.

– Многие назвали Федора Смолова лучшим русским игроком года. И мало кто помнит, что именно с вас начался его ренессанс.

– Федя достоин того, чтобы считаться лучшим. Он и на Кубке конфедераций достаточно хорошо выглядел, и в клубе. Пропустив много из-за травмы, остается одним из лучших бомбардиров чемпионата. Смолов очень хочет в Европу, и это правильно – и для него, и для сборной. Думаю, у него хватит мастерства, чтобы закрепиться в составе зарубежной команды и регулярно там играть.

В текущей кампании Смолов провел 15 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи.