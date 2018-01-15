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    Тарханов: «Смолов очень хочет в Европу. У него хватит мастерства, чтобы закрепиться в зарубежном клубе и регулярно там играть»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов считает, что нападающему «Краснодара» Федору Смолову по силам выступать в основном составе одного из европейских клубов.

    Напомним, форвард сборной России работал под началом специалиста в екатеринбургском клубе с 2014 по 2015 годы.

    – Многие назвали Федора Смолова лучшим русским игроком года. И мало кто помнит, что именно с вас начался его ренессанс.

    – Федя достоин того, чтобы считаться лучшим. Он и на Кубке конфедераций достаточно хорошо выглядел, и в клубе. Пропустив много из-за травмы, остается одним из лучших бомбардиров чемпионата. Смолов очень хочет в Европу, и это правильно – и для него, и для сборной. Думаю, у него хватит мастерства, чтобы закрепиться в составе зарубежной команды и регулярно там играть.

    В текущей кампании Смолов провел 15 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.01.2018 14:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 января 2018, 14:49

      Фёдор "вернулся" в футбол у Тарханова, думаю Александр Фёдорович знает, что говорит, не из лести.

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