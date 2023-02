Судья ударил футболиста «Нанта» ногой и удалил его в матче с «ПСЖ»

Защитник «Нанта» Диего Карлос получил красную карточку за два предупреждения в матче чемпионата Франции против «ПСЖ», который закончился со счетом 0:1. На 90-й минуте игры, во время атаки парижан, бразилец случайно задел главного арбитра матча Тони Шапрона.

Шапрон от этого столкновения упал на газон. Он расценил это как нападение на судью, после чего ударил Карлоса ногой и показал ему вторую желтую карточку.

Have you ever seen a referee kick a player AND then send him off?!



You have now!!! pic.twitter.com/Sc1oRisqgI