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  • Судья ударил футболиста «Нанта» ногой и удалил его в матче с «ПСЖ»

Судья ударил футболиста «Нанта» ногой и удалил его в матче с «ПСЖ»

15 января 2018, 11:03
24

Защитник «Нанта» Диего Карлос получил красную карточку за два предупреждения в матче чемпионата Франции против «ПСЖ», который закончился со счетом 0:1. На 90-й минуте игры, во время атаки парижан, бразилец случайно задел главного арбитра матча Тони Шапрона.

Шапрон от этого столкновения упал на газон. Он расценил это как нападение на судью, после чего ударил Карлоса ногой и показал ему вторую желтую карточку.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Дичь недели. Арбитр споткнулся об игрока – и удалил его за это

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 Нант ПСЖ Карлос Диего Шапрон Тони
Комментарии (24)
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zigbert
1516004290
Жаль что судьям нельзя дать красную карточку,за умышленный удар в ногу игрока.
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Munez89
1516004321
Несдержан судья и конечно же он не прав..
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Obojaemiy
1516004408
Радует что не только у нас судьи идиоты!
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Gullit 76
1516005519
Посмеялся от души!Вообще-то за то что ответил, он и себе должен жёлтую показать.
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Жёлто-синий
1516006641
Да уж смешно,)судье красную за удар по ногам
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gfhxpfbd7406
1516007468
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com
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KARAT777
1516007792
судья жжет
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атеист
1516009181
На этом фоне наши судьи просто "душки"....
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алекс88
1516011497
Шопрон то этот уволень еще тот....
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Almazovich
1516012310
Беспредел судейский!
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