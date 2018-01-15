Дичь недели. Арбитр споткнулся об игрока – и удалил его за это

Вы такого еще не видели.

Вчера ночью «ПСЖ» одержал рядовую победу над «Нантом» (0:1). Никто бы не обратил на этот матч внимания, но конец игры разукрасил арбитр Тони Шапрон.

Защитник «Нанта» Диего Карлос мчался в контратаку и по пути случайно сбил арбитра с ног. Шапрон расценил это действие как нападение на судью и показал игроку вторую желтую карточку. В итоге команда Клаудио Раньери не смогла спасти матч.

Вот как это было:

twit text — Goal (@goal) January 14, 2018

На повторе видно, что Шапрон после падения еще и подставил Карлосу подножку, пытаясь сбить его с ног. О чем вообще думал судья? Похоже, он заранее решил попасть во все утренние новости.

Кстати, по ходу матча бригада Шапрона приняла еще одно важное решение не в пользу «Нанта» – отменила чистый гол, забитый «канарейками» после подачи штрафного.

twit text — Goal (@goal) January 14, 2018

Президент «Нанта» Вальдемар Кита попросил отстранить судью от дальнейшей работы: