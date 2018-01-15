Дичь недели. Арбитр споткнулся об игрока – и удалил его за это

Вчера ночью «ПСЖ» одержал рядовую победу над «Нантом» (0:1). Никто бы не обратил на этот матч внимания, но конец игры разукрасил арбитр Тони Шапрон.
Защитник «Нанта» Диего Карлос мчался в контратаку и по пути случайно сбил арбитра с ног. Шапрон расценил это действие как нападение на судью и показал игроку вторую желтую карточку. В итоге команда Клаудио Раньери не смогла спасти матч.
Вот как это было:
twit text
— Goal (@goal) January 14, 2018
На повторе видно, что Шапрон после падения еще и подставил Карлосу подножку, пытаясь сбить его с ног. О чем вообще думал судья? Похоже, он заранее решил попасть во все утренние новости.
Кстати, по ходу матча бригада Шапрона приняла еще одно важное решение не в пользу «Нанта» – отменила чистый гол, забитый «канарейками» после подачи штрафного.
twit text
— Goal (@goal) January 14, 2018
Президент «Нанта» Вальдемар Кита попросил отстранить судью от дальнейшей работы:
«Я получил 20 сообщений со всего мира, в которых мне пишут, что это пародия на арбитра. Что вы хотите, чтобы я сказал? Если я буду говорить слишком много, меня вызовет комиссия по этике. Президенты клубов не имеют права ничего говорить. Судья показывает красную карточку игроку, который не имеет к удалению никакого отношения.
Шапрон должен отдохнуть, сходить на массаж. Недопустимо, чтобы он продолжал работать так, как в этом матче. Это дилетантство. Не думаю, что он сделал это нарочно. Не хочу в это верить. В таких ситуациях нужно извиниться, а не показывать красную карточку. Это просто смешно. Я никогда не видел такого. Его следует отстранить от работы».