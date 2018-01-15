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    Дичь недели. Арбитр споткнулся об игрока – и удалил его за это


    4
    Голосов: 4
    15.01.2018 07:00
    Вы такого еще не видели.

    Вчера ночью «ПСЖ» одержал рядовую победу над «Нантом» (0:1). Никто бы не обратил на этот матч внимания, но конец игры разукрасил арбитр Тони Шапрон.

    Защитник «Нанта» Диего Карлос мчался в контратаку и по пути случайно сбил арбитра с ног. Шапрон расценил это действие как нападение на судью и показал игроку вторую желтую карточку. В итоге команда Клаудио Раньери не смогла спасти матч.

    Вот как это было:

    На повторе видно, что Шапрон после падения еще и подставил Карлосу подножку, пытаясь сбить его с ног. О чем вообще думал судья? Похоже, он заранее решил попасть во все утренние новости.

    Кстати, по ходу матча бригада Шапрона приняла еще одно важное решение не в пользу «Нанта» – отменила чистый гол, забитый «канарейками» после подачи штрафного.

    Президент «Нанта» Вальдемар Кита попросил отстранить судью от дальнейшей работы:

    «Я получил 20 сообщений со всего мира, в которых мне пишут, что это пародия на арбитра. Что вы хотите, чтобы я сказал? Если я буду говорить слишком много, меня вызовет комиссия по этике. Президенты клубов не имеют права ничего говорить. Судья показывает красную карточку игроку, который не имеет к удалению никакого отношения.

    Шапрон должен отдохнуть, сходить на массаж. Недопустимо, чтобы он продолжал работать так, как в этом матче. Это дилетантство. Не думаю, что он сделал это нарочно. Не хочу в это верить. В таких ситуациях нужно извиниться, а не показывать красную карточку. Это просто смешно. Я никогда не видел такого. Его следует отстранить от работы».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: The Guardian
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +48

      the best of spartak 19 февраля 2018, 02:21

      Гол чистый отменил, да еще и красную отстегнул! Просто видимо кто-то хотел победы ПСЖ в этом матче) Да и вообще в чемпионате)))

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 22 января 2018, 00:14

      вот судья начудил!чистый клоун!

      1
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 17 января 2018, 08:37

      НАНТ ЗАСУДИЛИ

      1
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 17 января 2018, 07:35

      Офсайд 100%!!!! Видно же !!! А по поводу того что игрок снес судью- не понятно , но видно как толкает руками, но в момент толчка судья уже начал заваливаться!!! Не видно на видео как все было

      0
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      ...
      Рейтинг: +40

      hikakin > sergeyshubin 18 января 2018, 03:52

      Внимательнее смотри, 2 игрока Нанта в оффсайде, а кто забил как раз таки не в оффсайде - чистый гол.

      2
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 16 января 2018, 23:18

      За такое надо ЛИШАТЬ судей лицензии и пинком на улицу!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 16 января 2018, 20:53

      арбитр псих какой то! надо проверить на допинг)) сейчас модно. особенно в России!

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 16 января 2018, 19:46

      судью тоже надо было удалить за отмашку

      0
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      Рейтинг: +5

      Федя 16 января 2018, 05:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      По поводу гола. Офсайт 100%

      -4
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      Рейтинг: +33

      LeoGut 16 января 2018, 02:33

      В самом деле, бегут ребятишки по полю и мешают арбитру!

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 16 января 2018, 01:36

      Судья красавчик.

      0
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