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    Сакристан: «Чтобы обыграть «Барселону», нужно играть интенсивно весь матч»

    Главный тренер «Реала Сосьедад» Эусебио Сакристан отметил, что его команде не хватило физических сил, чтобы противостоять «Барселоне» в матче 19-го тура испанской Примеры.

    «Во втором тайме мы серьезно подсели физически. «Барселона» выглядела в этом плане гораздо лучше. Возможно, на нас сказалась интенсивная игра в первой половине встречи.

    «Барселона» создавала голевые моменты, что позволило изменить ход игры. Чтобы обыграть «Барселону», нужно играть интенсивно не только в первом тайме, а весь матч. К сожалению, пока нам недостает стабильности», – заявил после матча тренер.

    Матч 19-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» – «Барселона» завершился со счетом 2:4.

    Источник: Marca

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    15.01.2018 07:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Sterh 15 января 2018, 09:43

      ВООООООООТ!
      То, о чем я всегда говорю, когда начинаются нападки на Барсу по ходу первого тайма!
      МНОГИЕ начинают игру с давления, высокого прессинга, атак на Барсу.. НО НИКТО НЕ МОЖЕТ ТАК ПРОДОЛЖАТЬ ДОЛЬШЕ 30-45 минут!
      А потом - Барса начинает СВОЮ ИГРУ!

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