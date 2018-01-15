Сакристан: «Чтобы обыграть «Барселону», нужно играть интенсивно весь матч»

Главный тренер «Реала Сосьедад» Эусебио Сакристан отметил, что его команде не хватило физических сил, чтобы противостоять «Барселоне» в матче 19-го тура испанской Примеры.

«Во втором тайме мы серьезно подсели физически. «Барселона» выглядела в этом плане гораздо лучше. Возможно, на нас сказалась интенсивная игра в первой половине встречи.

«Барселона» создавала голевые моменты, что позволило изменить ход игры. Чтобы обыграть «Барселону», нужно играть интенсивно не только в первом тайме, а весь матч. К сожалению, пока нам недостает стабильности», – заявил после матча тренер.

Матч 19-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» – «Барселона» завершился со счетом 2:4.