Тиам: «Хочу остаться в России, но будущего в «Динамо» у меня нет»

Полузащитник «Динамо» Хали Тиам рассказал о своем положении в клубе.

– Меня не взяли на сбор «Динамо» в Турции. Я общался с главным тренером. Он сообщил, что я не подхожу под новый стиль игры команды.

– Что теперь?

– У меня нет будущего в «Динамо». Теперь мне придется искать новый клуб…

– Уже есть предложения?

– Мы в процессе переговоров. Пока ничего конкретного.

– Российские среди них есть?

– И иностранные, и российские. Высших дивизионов. Больше ничего не могу сказать.

– После «Динамо» хочется оставаться в России?

– Когда я приехал сюда, то собирался закрепиться в составе бело-голубых. У меня были предложения и из других клубов, но я выбрал Россию. Ведь «Динамо» – это серьезная и известная команда. И у вашего чемпионата очень высокий уровень. Но я все равно не понимаю решения тренера.

– Почему?

– Если бы он дал мне шанс проявить себя на сборах, а потом выразил неудовольствие – это одно дело. Тогда я бы понял и принял его решение. Но тут такая ситуация, будто перед важным экзаменом меня не пустили в класс!

– И все же приоритет – играть в России?

– Хочу остаться здесь. Причем в клубе, которому я подхожу по стилю. Посмотрим, что получится. Понимаете, в «Динамо» я приехал в конце августа и пропустил всю предсезонку. Сразу попал на сложные матчи чемпионата. Я не мог полностью проявить себя – просто не было времени. Всего четыре матча в основе! И ни одного действительно плохого! С ЦСКА я вообще хорошо сыграл!