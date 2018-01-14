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  • Тиам: «Хочу остаться в России, но будущего в «Динамо» у меня нет»

Тиам: «Хочу остаться в России, но будущего в «Динамо» у меня нет»

14 января 2018, 20:30
1

Полузащитник «Динамо» Хали Тиам рассказал о своем положении в клубе.

– Меня не взяли на сбор «Динамо» в Турции. Я общался с главным тренером. Он сообщил, что я не подхожу под новый стиль игры команды.

– Что теперь?

– У меня нет будущего в «Динамо». Теперь мне придется искать новый клуб…

– Уже есть предложения?

– Мы в процессе переговоров. Пока ничего конкретного.

– Российские среди них есть?

– И иностранные, и российские. Высших дивизионов. Больше ничего не могу сказать.

– После «Динамо» хочется оставаться в России?

– Когда я приехал сюда, то собирался закрепиться в составе бело-голубых. У меня были предложения и из других клубов, но я выбрал Россию. Ведь «Динамо» – это серьезная и известная команда. И у вашего чемпионата очень высокий уровень. Но я все равно не понимаю решения тренера.

– Почему?

– Если бы он дал мне шанс проявить себя на сборах, а потом выразил неудовольствие – это одно дело. Тогда я бы понял и принял его решение. Но тут такая ситуация, будто перед важным экзаменом меня не пустили в класс!

– И все же приоритет – играть в России?

– Хочу остаться здесь. Причем в клубе, которому я подхожу по стилю. Посмотрим, что получится. Понимаете, в «Динамо» я приехал в конце августа и пропустил всю предсезонку. Сразу попал на сложные матчи чемпионата. Я не мог полностью проявить себя – просто не было времени. Всего четыре матча в основе! И ни одного действительно плохого! С ЦСКА я вообще хорошо сыграл!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Тиам Хали
Комментарии (1)
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серега кашин
1515951408
оставайся этого тренера летом уволят
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