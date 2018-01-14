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    Бистрович: «Я следил за ЦСКА, знал игроков поименно. Для меня это топ-клуб»

    Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о переходе в московский клуб. Также игрок поделился ожиданиями от чемпионата России и Лиге Европы.

    – Вы очень тепло отзываетесь о ЦСКА, называете игроков звездами, а сам клуб – топовым. Вы много знали о команде до перехода?

    – Я следил за ЦСКА. У клуба большая история, команда много раз становилась чемпионом страны. Знаю, что армейцы выиграли Лигу Европы в 2005 году (тогда турнир назывался Кубок УЕФА – прим. ред.). И это не говоря о множестве Кубков России. Я даже знал всех игроков поименно. Так что для меня ЦСКА – топ-клуб.

    – Уже решили, под каким номером будете выступать в ЦСКА?

    – Под седьмым номером, который был у Зорана Тошича.

    – Верите, что армейцы могут догнать и перегнать лидера?

    – Если не верить, то зачем вообще играть в футбол? Уверен, что мы сделаем все возможное для этого. Еще много игр. Насколько я знаю, ЦСКА уже удавалось нечто подобное несколько лет назад. Почему бы не повторить? Правда, не все от нас зависит.

    – ЦСКА также выступит в Лиге Европы. Лично для вас, как для хорвата, «Црвена Звезда» является принципиальным соперником?

    – Для меня любой соперник в еврокубке является принципиальным. Очень хочется сыграть в Лиге Европы и пройти как можно дальше.

    Матч «Црвена Звезда» – ЦСКА пройдет 13 февраля.

    ЦСКА наконец-то купил игрока. Кто он такой?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.01.2018 17:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -22

      Cobold 14 января 2018, 21:31

      Настрой правильный! Надеюсь толк будет. Удачи тебе!

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