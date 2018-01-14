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    Нобоа: «Уход из «Зенита»? Посмотрим, что скажет тренер. Я здесь и хочу играть»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.

    — Ходят слухи про ваш уход из «Зенита». Можете прокомментировать?

    — Пока я в «Зените», и все это знают. Посмотрим, как пройдут первые сборы — мы наверняка будем разговаривать с тренерами, с президентом. Посмотрим! Во время праздников мой агент тоже ни с кем не общался.

    — Но вы хотите продолжать сезон именно в «Зените»?

    — Конечно, я здесь и хочу играть! Посмотрим, что скажет тренер.

    — Чего в целом ждете от сборов?

    — Я знаю, как Манчини их проводит: будет тяжело, будем много бегать, много заниматься тактикой.

    Ранее появилась информация о том, что Нобоа может перейти в «Антальяспор».

    Источник: ФК «Зенит»

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    14.01.2018 13:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -16

      fdwhhb.357 14 января 2018, 17:02

      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok

      -1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 14 января 2018, 16:12

      Какую же ты глупость сморозил парень.

      2
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 14 января 2018, 15:47

      Играть
      Или бабло собирать?

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 14 января 2018, 14:33

      Все равно , лучший сезон Крис провел в Ростове....Такого уже не будет...

      5
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > zico2205 14 января 2018, 19:46

      Как рукой ! Я же говорил как руко-о-о-о-й !!! )))

      0
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 14 января 2018, 13:57

      Конечно за такие бабосы и с минимум самоотдачи все хотят играть в Зените! Дзюбе так вообще фортануло 4 года контракта сиди на лавке, а денег хватит на всю жизнь. Это не как обычным людям 25 лет пахать на ипотеку, чтобы купить однушку за Мкадом. Надо ввести зп футболистам от сыгранных матчей и результата. А так получай среднюю зп по России как и все

      4
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      Рейтинг: +33432

      oyabun > Loxxam 14 января 2018, 14:50

      Это Утопия. Всем хочется такой справедливости, но это нереально.

      0
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