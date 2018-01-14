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  • Нобоа: «Уход из «Зенита»? Посмотрим, что скажет тренер. Я здесь и хочу играть»

Нобоа: «Уход из «Зенита»? Посмотрим, что скажет тренер. Я здесь и хочу играть»

14 января 2018, 13:38
7

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.

— Ходят слухи про ваш уход из «Зенита». Можете прокомментировать?

— Пока я в «Зените», и все это знают. Посмотрим, как пройдут первые сборы — мы наверняка будем разговаривать с тренерами, с президентом. Посмотрим! Во время праздников мой агент тоже ни с кем не общался.

— Но вы хотите продолжать сезон именно в «Зените»?

— Конечно, я здесь и хочу играть! Посмотрим, что скажет тренер.

— Чего в целом ждете от сборов?

— Я знаю, как Манчини их проводит: будет тяжело, будем много бегать, много заниматься тактикой.

Ранее появилась информация о том, что Нобоа может перейти в «Антальяспор».

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Нобоа Кристиан
Комментарии (7)
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Loxxam
1515927472
Конечно за такие бабосы и с минимум самоотдачи все хотят играть в Зените! Дзюбе так вообще фортануло 4 года контракта сиди на лавке, а денег хватит на всю жизнь. Это не как обычным людям 25 лет пахать на ипотеку, чтобы купить однушку за Мкадом. Надо ввести зп футболистам от сыгранных матчей и результата. А так получай среднюю зп по России как и все
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zico2205
1515929629
Все равно , лучший сезон Крис провел в Ростове....Такого уже не будет...
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subbotaspartak
1515934028
Играть Или бабло собирать?
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Одинокий волк Маквейд
1515935537
Какую же ты глупость сморозил парень.
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fdwhhb.357
1515938565
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok
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