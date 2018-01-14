Нобоа: «Уход из «Зенита»? Посмотрим, что скажет тренер. Я здесь и хочу играть»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.

— Ходят слухи про ваш уход из «Зенита». Можете прокомментировать?

— Пока я в «Зените», и все это знают. Посмотрим, как пройдут первые сборы — мы наверняка будем разговаривать с тренерами, с президентом. Посмотрим! Во время праздников мой агент тоже ни с кем не общался.

— Но вы хотите продолжать сезон именно в «Зените»?

— Конечно, я здесь и хочу играть! Посмотрим, что скажет тренер.

— Чего в целом ждете от сборов?

— Я знаю, как Манчини их проводит: будет тяжело, будем много бегать, много заниматься тактикой.

Ранее появилась информация о том, что Нобоа может перейти в «Антальяспор».