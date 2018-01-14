Каземиро: «Что произошло в матче с «Вильярреалом», происходит весь сезон»

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал поражение команды в матче 19-го тура чемпионата Испании от «Вильярреала» (0:1).

«Мы должны держаться вместе сейчас больше, чем когда-либо прежде. Когда мы проигрываем, мы проигрываем всей командой. Что произошло в матче с «Вильярреалом», происходит весь сезон.

Мы хорошо играем, сражаемся, создаем моменты, но мы не забиваем голов. У них было два или три момента, и они забили. Этому нет объяснения.

Футбол может быть таким. Ты можешь забить, но соперники могут отыграться. Нужно оставаться включенным в игру все 90 минут, так нам не смогут причинить вреда.

Это были важные три очка. Нет ничего невозможного в жизни, но Примера — сложный турнир. Мы сосредоточены на всех турнирах, идем от игры к игре и не концентрируемся только на камбэке в чемпионате. «Реал» должен бороться везде и везде стремиться к победе. Мы понимаем, почему болельщики расстроены», — сказал Каземиро.

«Реал» впервые в истории уступил «Вильярреалу» у себя дома.