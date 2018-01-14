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    Каземиро: «Что произошло в матче с «Вильярреалом», происходит весь сезон»

    Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал поражение команды в матче 19-го тура чемпионата Испании от «Вильярреала» (0:1).

    «Мы должны держаться вместе сейчас больше, чем когда-либо прежде. Когда мы проигрываем, мы проигрываем всей командой. Что произошло в матче с «Вильярреалом», происходит весь сезон.

    Мы хорошо играем, сражаемся, создаем моменты, но мы не забиваем голов. У них было два или три момента, и они забили. Этому нет объяснения.

    Футбол может быть таким. Ты можешь забить, но соперники могут отыграться. Нужно оставаться включенным в игру все 90 минут, так нам не смогут причинить вреда.

    Это были важные три очка. Нет ничего невозможного в жизни, но Примера — сложный турнир. Мы сосредоточены на всех турнирах, идем от игры к игре и не концентрируемся только на камбэке в чемпионате. «Реал» должен бороться везде и везде стремиться к победе. Мы понимаем, почему болельщики расстроены», — сказал Каземиро.

    «Реал» впервые в истории уступил «Вильярреалу» у себя дома.

    Источник: ФК «Реал»

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    14.01.2018 12:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +232

      Sterh 15 января 2018, 10:12

      "Мы хорошо играем, сражаемся, создаем моменты, но мы не забиваем голов"
      Понятно - на какую линию идет намек) Типа - "держат в основе деревянных соотечественников тренера и постаревших икон"

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 января 2018, 14:21

      Что значит "нет объяснения"? Лол.

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